Değerini bilelim gurur duyalım

BUGÜN 29 Ekim... Cumhuriyet kurulalı tam 96 yıl olmuş. Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle, “En büyük bayram” bugün.
Önce Atatürk ve arkadaşlarına bize bu bayramı yaşattıkları için teşekkür edelim, O’nun cumhuriyetle ilgili sözlerinden bazılarını anımsayalım:
“* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
YENİ HAYAT MÜJDECİSİ
* Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.
* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.
* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.
SONSUZA DEĞİN YAŞAYACAK
* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
* Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”
HER YERDE TÖREN VE ETKİNLİK
Cumhuriyet coşkusu bugün tüm Ege’de yaşanacak. Hemen her yer bayraklarla donanacak. Tüm illerde, ilçelerde 29 Ekim nedeniyle törenler, etkinlikler düzenleniyor. Resmi törenler dışında, “Cumhuriyet Yürüyüşü” ve fener alayları bayrama renk katacak. Tüm il ve ilçelerdeki programları buraya taşımam mümkün değil. Ancak, İzmir’den örnek vereyim:
350 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜMEK
Bugün saat 10.00’da kutlama, 10.30’da geçit töreni var. İzmirliler saat 20.30’da Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik bayrağı Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarına taşıyacak. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek fener alayına İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Gündoğdu Meydanı’nda saat 21.00’de Leman Sam ve Yeni Türkü konser verecek. Toplu ulaşım da bugün İzmir’de 1 kuruş...
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle esnafa bayrak dağıttı.
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BİR VURGULAMA
Sözlüğe bakmayız
hep ‘gevrek’ deriz
EFENDİM Oxford İngilizce Sözlüğü’ne “simit” sözcüğü eklenmiş. Yani İngilizler, “Turkish baget” yerine simit diyeceklermiş. Sözlükteki karşılığı da şöyleymiş:
“Pekmez ve susamla kaplı Türkiye menşeli bir ekmek türü...”
Tabii, bu sözcüğün o sözlüğe girmesinde farklı etkenler de olabilir. O sözcükle sarayın yan yana gelmesiyle anılan bir unlu ürünler işyerinin Londra’da faaliyette olması belki de biridir. Orada, “Gevrek Palas” diye bir yer olsaydı, sözlükteki sözcük değişir miydi? Haaa, bazı ünlü gurmeler de simidin gevrekle olan yarışı kazandığını dile getirmiş.
TARTIŞMAYA DA GİRMEYİZ
İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevreğin de Oxford Sözlüğü’ne girmesi için çalışma yapacaklarını söylemiş. Sosyal medyada tanımlar da yer alıyor artık:
Gevrek: Nohut mayalı hamurun yuvarlak olarak bağlandıktan sonra kızgın pekmez dolu kazanlarda bir süre tutulup susamlanıp, fırına verilmesiyle yapılır, esmerdir.
Simit: Şekerli, sütlü ve yağlı hamurdan yapılır, pişirilirken pekmez kullanılmaz. Daha kalın ve yumuşaktır.
Hangi sözlük, hangi sözcüğü seçip alır bilemem. Ama şunu iyi bilirim, biz gevreğe gevrek deriz, tartışmaya falan da girmeyiz.
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BİR ALKIŞ
Keskin’in Kavil’ine
Attila İlhan Ödülü
ATTİLÂ İlhan Şiir Ödülü, “Kavil” adlı kitabıyla Tuğrul Keskin’e değer görüldü. Ödül gerekçesi, “Uzun yıllar şiire emek vermiş, ustalıklı bir anlayışla kendi şiirini oluşturmuş, özellikle halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çektiği ‘Kavil’ ile kendi şiiri içerisinde yeni bir aşama kaydeden Tuğrul Keskin, ödüle değer görülmüştür” diye açıklandı.
MAYAMIZDA SEVGİ VAR
Keskin, Everest Yayınları’nın yayımladığı 15’inci kitabı Kavil’le ilgili şunları söylemişti:
“Kavil sözcüğü, yalnızca anlamındaki sözleşmeden ibaret değil elbette, içinde geleceğimiz de var. Yaşadığımız çağın orta yerinden akan kan ve acı, ne denli güçlü olursa olsun, sevgi ve umutla karşı koyabiliriz bunca kötülüğe... Gelecek denilen bilinmezi, ancak vicdan, aşk ve umutla kurabiliriz, sevgiyle örebiliriz çünkü bizim mayamızda sevgi var. Devasa şiir geleneğimiz, umut, direniş ve sevgi örnekleriyle doludur.”
Değerini bilelim gurur duyalım
BUGÜN 29 Ekim... Cumhuriyet kurulalı tam 96 yıl olmuş. Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle, “En büyük bayram” bugün.
Önce Atatürk ve arkadaşlarına bize bu bayramı yaşattıkları için teşekkür edelim, O’nun cumhuriyetle ilgili sözlerinden bazılarını anımsayalım:
“* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
YENİ HAYAT MÜJDECİSİ
* Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.
* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.
* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.
SONSUZA DEĞİN YAŞAYACAK
* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
* Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”
HER YERDE TÖREN VE ETKİNLİK
Cumhuriyet coşkusu bugün tüm Ege’de yaşanacak. Hemen her yer bayraklarla donanacak. Tüm illerde, ilçelerde 29 Ekim nedeniyle törenler, etkinlikler düzenleniyor. Resmi törenler dışında, “Cumhuriyet Yürüyüşü” ve fener alayları bayrama renk katacak. Tüm il ve ilçelerdeki programları buraya taşımam mümkün değil. Ancak, İzmir’den örnek vereyim:
350 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜMEK
Bugün saat 10.00’da kutlama, 10.30’da geçit töreni var. İzmirliler saat 20.30’da Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik bayrağı Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarına taşıyacak. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek fener alayına İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Gündoğdu Meydanı’nda saat 21.00’de Leman Sam ve Yeni Türkü konser verecek. Toplu ulaşım da bugün İzmir’de 1 kuruş...
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle esnafa bayrak dağıttı.
-----
BİR VURGULAMA
Sözlüğe bakmayız
hep ‘gevrek’ deriz
EFENDİM Oxford İngilizce Sözlüğü’ne “simit” sözcüğü eklenmiş. Yani İngilizler, “Turkish baget” yerine simit diyeceklermiş. Sözlükteki karşılığı da şöyleymiş:
“Pekmez ve susamla kaplı Türkiye menşeli bir ekmek türü...”
Tabii, bu sözcüğün o sözlüğe girmesinde farklı etkenler de olabilir. O sözcükle sarayın yan yana gelmesiyle anılan bir unlu ürünler işyerinin Londra’da faaliyette olması belki de biridir. Orada, “Gevrek Palas” diye bir yer olsaydı, sözlükteki sözcük değişir miydi? Haaa, bazı ünlü gurmeler de simidin gevrekle olan yarışı kazandığını dile getirmiş.
TARTIŞMAYA DA GİRMEYİZ
İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevreğin de Oxford Sözlüğü’ne girmesi için çalışma yapacaklarını söylemiş. Sosyal medyada tanımlar da yer alıyor artık:
Gevrek: Nohut mayalı hamurun yuvarlak olarak bağlandıktan sonra kızgın pekmez dolu kazanlarda bir süre tutulup susamlanıp, fırına verilmesiyle yapılır, esmerdir.
Simit: Şekerli, sütlü ve yağlı hamurdan yapılır, pişirilirken pekmez kullanılmaz. Daha kalın ve yumuşaktır.
Hangi sözlük, hangi sözcüğü seçip alır bilemem. Ama şunu iyi bilirim, biz gevreğe gevrek deriz, tartışmaya falan da girmeyiz.
-----
BİR ALKIŞ
Keskin’in Kavil’ine
Attila İlhan Ödülü
ATTİLÂ İlhan Şiir Ödülü, “Kavil” adlı kitabıyla Tuğrul Keskin’e değer görüldü. Ödül gerekçesi, “Uzun yıllar şiire emek vermiş, ustalıklı bir anlayışla kendi şiirini oluşturmuş, özellikle halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çektiği ‘Kavil’ ile kendi şiiri içerisinde yeni bir aşama kaydeden Tuğrul Keskin, ödüle değer görülmüştür” diye açıklandı.
MAYAMIZDA SEVGİ VAR
Keskin, Everest Yayınları’nın yayımladığı 15’inci kitabı Kavil’le ilgili şunları söylemişti:
“Kavil sözcüğü, yalnızca anlamındaki sözleşmeden ibaret değil elbette, içinde geleceğimiz de var. Yaşadığımız çağın orta yerinden akan kan ve acı, ne denli güçlü olursa olsun, sevgi ve umutla karşı koyabiliriz bunca kötülüğe... Gelecek denilen bilinmezi, ancak vicdan, aşk ve umutla kurabiliriz, sevgiyle örebiliriz çünkü bizim mayamızda sevgi var. Devasa şiir geleneğimiz, umut, direniş ve sevgi örnekleriyle doludur.”