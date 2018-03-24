Çok önemli miraslar kente kazandırılır mı



ÖNCE ELEKTRİK FABRİKASI

Bir grup avukat kararın durdurulması için dava açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarihi tesisin kendilerine devri için iki kez başvurduklarını, ancak yanıt alamadıklarını açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi, “Kamu yararı da gözetilmek suretiyle, tarihi belge niteliği taşıyan, gelecek kuşaklara iletilmesi gereken tarihi Elektrik Fabrikası’nın Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi düşünülmekte midir” dedi.





ŞİMDİ DE SÜMERBANK TESİSLERİ

CHP’li Bakan, bu kez de Sümerbank’ı bir sonu önergesiyle TBMM’ye taşıdı. “Cumhuriyet tarihinin simgeleri arasında yer alan Türkiye’deki ilk fabrikalardan olan Sümerbank’ın İzmir’deki eski tesisleri çürümeye terk edilmiştir” diyen Bakan, Sümerbank tesislerinin bir bölümünün eğitim için kullanıldığını anımsattı. Kalan bölümün yıkılmaya ve hurdacılar tarafından talan edilmeye başlandığını belirten Bakan, araziyle ilgili paylaşım krizi yaşandığını, konunun yargıya taşındığını, Büyükşehir Belediyesi’nin “Medeniyetler Müzesi” projesinin askıda kaldığını bildirdi.

ÇÜRÜDÜ ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Murat Bakan, şu görüşlere yer verdi: “Çözülemeyen paylaşım krizinin gölgesinde iyice çürüyen eski fabrika tesislerinden geriye sadece duvarları kalmış, çöplüğe dönen ve moloz dökülen SİT alanları ardı arkasına çıkan yangınlarla viraneye dönmüş, son aylarda ise kaçak et kesiminin yapıldığı mezbahaya dönen fabrika alanı, bu kez de koyun ve keçi otlatılan mera görüntüsüne bürünmüştür.



BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLECEK Mİ

Kent merkezindeki en değerli araziler arasında yer alan basma fabrikası özelleştirme ve satış dedikodularının gölgesinde, onca resmi kurumun gözü önünde çürüyüp kaderine ve sahipsizliğine terk edilmiştir. İzmirliler, ‘İzmir’in malı satılmasın, kentin sermayesine sahip çıkılsın’ diyerek milli değere sahip çıkılmasını, alanın kurtarılması ve yerel idareye devri için çeşitli imza kampanyaları başlatmıştır. Bu bağlamda cumhuriyet tarihinin simgeleri arasında yer alan Türkiye’deki ilk fabrikalardan olan Sümerbank’ın İzmir’deki eski tesislerinin bulunduğu alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devri için gerekli işlemleri başlatacak mısınız?”

MUTLAKA İZMİR’E KALMALI

Tarihi Elektrik Fabrikası ve Sümerbank’ın eski fabrika tesisleri ve arazisi... Satılır mı, başka bir amaçla mı kullanılır, doğal olarak bilemem. Ama tüm dileğim ve de umudum iki önemli mirasın da İzmir’e kalması, tarihi değerlerinin ortaya çıkarılarak kent belleğine kazandırılması... Büyükşehir’in Tarihi Havagazı Fabrikası düzenlemesi de her iki mirasın geleceği için önemli örnektir...

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NOT DEFTERİ... NOT DEFTERİ...

BİR DUYURU

Bu fotoğraf

sergisi kaçmaz

KAYACAN Uğurluer öncülüğünde Freelens Fotoğraf Kulübü üyeleri Zeynep Canbakan, Oya Cingi Altungöz, Talat Aydilek, Ümit Ciğerim, Coşkun Güleryüz ve Mehmet Atılgan, Aydın’da çok özel bir çalışma gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri, Nazilli Esenköy’de 18. yüzyıldan günümüze ulaşan Arpaz Konağı ve kulesinde fotoğraflar çekti. Nazilli Belediyesi’nin desteğiyle Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi Sergi Salonu’nda beğeniye sunular eserler 29 Mart’a kadar görülebilir.

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BİR ÇAĞRI

Işıklarımızı bir

saat söndürelim

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı’nın belirlediği Dünya Saati’nde, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla milyonlarca kişi ışıklarını söndürüyor. Büyükşehir Belediyesi de bugün saat 20.30’da İzmir’in simgesi Saat Kulesi’nin ışıklarını bir saatliğine söndürecek. Sen de doğanın korunması için dünyaya bağlan, ışıklarını söndür.

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BİR UYARI

Tramvay bugün

yolcu taşıyor

İZMİR’de Fahrettin Altay - Halkapınar arasında sefer yapacak Konak tramvayı bugün saat 10.00’dan itibaren yolcu taşımalı ön işletmeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan ön işletmede yolcuların ücretsiz taşınacağını duyurdu. Seferler 06.00 ile 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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BİR ETKİNLİK

Urla’da iki gün

ot bayramı var

URLA’da geleneksel “Mart Dokuzu Urla Ot Festivali” bugün ve yarın düzenlenecek. “Otların baş tacı Gelincik Otu” temasıyla gerçekleşecek şenlikte bu otun şerbeti, likörü, reçeli, muhallebisi, kavurması ve böreği tanıtılacak. Bugün saat 10.00’da başlayacak iki günlük Ot Bayramı’nda farklı ve zengin etkinlikler düzenleniyor.

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BİR ALINTI

Nevin Bubik’ten: En güçlü iki savaşçı; sabır ve zamandır. (Tolstoy)