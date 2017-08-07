CHP'nin Adalet Kurultayı öncesinde kolay gelsin demek gerek

Kurultay “Adalet Yürüyüşü” gibi partiler üstü bir anlayışla gerçekleştirilecekmiş. Yürüyüşte olduğu gibi, CHP flamaları yer almayacakmış. CHP Lideri de parti çalışmalarını buradan sürdürecekmiş. Kurultayda, ”Adalet sorunu nasıl çözülür” sorusuna yanıt aranacakmış.

“Gayet doğal. CHP, ünlü yürüyüşteki ivmeyi yinelemek istiyor olabilir” dedim kendi kendime.

Bu vergi ev sattırır

Ve yine aynı günkü gazetelerden köşe yazıları: Hürriyet Ege’de, “Bu emlak vergisi ev sattırır” başlıklı yazısında Deniz Sipahi, emlak vergisi hesaplanmasında temel alınan arsa rayiç bedellerinden gelen yakınmaları aktarıyor. Hesaplara göre bahçeli, mütevazı bir eve aylık ortalama 2 bin lira emlak vergisi ödenecekmiş ve Sipahi noktalamış:

“El insaf… İş gerçekten ciddi, gelişmelere göre evlerini satışa çıkaracak çok sayıda insan biliyorum. Bu kararların altına imza atanlar ya hesap kitap yapmayı bilmiyor, ya da Türkiye’nin gerçeklerinden çok uzakta yaşıyorlar.”

Zulme dönüştü

Dokuz Eylül Gazetesi’nde Tayfur Göçmenoğlu, “Emlak vergisi zulme dönüştü” başlıklı yazısında, özetlemiş:

Enflasyon yüzde 10’larda seyrederken, emlak vergisinin 24 kat artırılmasına anlam veremeyen vatandaşlar, adeta isyanda. İtiraz mahkemelere yapılıyor. Görünen o ki, belediyeler itirazlar üzerine, sözde biraz insaflı davranacak ve vergi artışını biraz düşürecek. Düşürecekleri rakam aslında onların hedefledikleri, yine de yüksek bir rakam olacak. Göreceğiz.”

Kulaklar çekilecek mi

Ve düşündüm: “Adalet Kurultayı’ndan emlak vergisine neden mi geçtim? Emlak vergisiyle her partiden belediyeler ilgili doğal olarak. Ama CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun o kurultay öncesi en azından kendi partili belediye başkanlarının kulağını çekip, ‘Şunu kabul edilebilir düzeye indirin’ demesi gerekmez mi? Çünkü Adalet Kurultayı’na giderken, bu eleştiriler taşınırsa, pek rahat çalışılamaz kanısındayım. Özetle: ‘Emlak vergisinde adalet.’

Haberleri olmamış mı

Emlak vergisi ile ilgili yakınmaların yoğun olduğu Urla’da belediye, arsa rayiç bedellerine karşı dava açtığını açıklamış. Oysa bedeli belirleyen komisyonda belediye görevlileri de var. Bugüne kadar Başkan Sibel Uyar’a bir şey dememişler mi, komisyonda belirlenen rayiç bedellere itiraz edip, karşı oy bildirmemişler mi? Bu da biraz garip gibi, değil mi?

Kavga etmeyin demeli

CHP için bir önemli konu daha: Yakında il ve ilçe kongreleri var. Delege listeleri asıldıkça ufaktan tartışmalar başladı. Kongrelerde neler olur, bilemem. CHP Lideri’nin örgüte, ‘Kavga etmeyin, gündemimiz sapmasın’ demesi de gerekir sanki.

Sonuç olarak CHP’ye ve İzmir Milletvekili Kılıçdaroğlu’na kolay gelsin!”

--------------------------------------------------

SÖZ SİZİN

BİR ÖNEMLİ YAKINMA

Zeytinleri kurtarma

çabası nerede kaldı

Urla Çeşmealtı 85 Sokak yanında büyük bir zeytinlik alan var. Geçen hafta önce buraya yol açmak için kenarda olan ve yolu hiç bir şekilde etkilemeyen beş zeytin ağacını söktüler. Burası ara yol, oraya çıkan yollar tek şerit. Açtıkları yol 6 metre genişlikte. Urla Belediyesi’nden ilgililerle yaptığım görüşmeler hiç bir işe yaramadı.

1 metreyle kurtulurdu

Yolu 1 metre kaydırmaları halinde ağaçlar kurtuluyordu. Belediyenin peyzaj mimarı hiç umursamadı, ‘ağaçları başka yerde değerlendiririz, parka falan koyarız’ dedi . Onlar zaten oldukları yerde değerlilerdi. (yolu kaydıracakları yer zaten boş ve yeşil alandı). Özensiz hoyratça sökülen ağaçların bu sıcakta yaşama şansı olduğunu da düşünmüyorum.

Hepsi sökülecek iddiası



İddiaya göre bu zeytinliğe spor merkezi planlanmış ve tüm zeytinler sökülecekmiş. Burada çok sayıda zeytin var, hepsi yetişkin. Yaşlarını bilmiyorum ama bazıları oldukça yaşlı. Eminim Urla’da biraz emek harcanırsa spor merkezi yapacak başka yerler bulunur

Çare bulunabilirdi

‘Kesmiyoruz, söküyoruz, başka yere dikeceğiz’ diye açıklama yapıyorlar. Sökülenlerin yaşama şansı ne kadar bilmiyoruz. Oysa başka bir yere merkez yapmanın hiçbir riski yok. Zeytinliklerle ilgili yasayı önlemek için bu kadar uğraştıktan sonra CHP’li bir belediyenin bunu yapması çok saçma oldu. Ağaçları sökmeden bir çare bulmayı gereksiz gördüler. (Gülin FAK)

GENÇLER ZORDA KALDI

Lise mezunlarının

İzmirim Kartı’nı uzatın

Liseden bu yıl mezun olan öğrencilerin İzmirim Kart’ları önceden uyarılmadan kullanıma kapatıldı. Sabah bu kartla yola çıkanlar, gün içinde kartı kapatıldığı için bulunduğu yerde kullanamadı ve mağdur oldu. Bu güncelleme, geçtiğimiz yıllarda Kasım, Aralık aylarında yapılırdı.

Erken kapatıldı

Zaten üniversiteye başlayan öğrenciler de duyurudan sonra öğrenci belgeleriyle durumlarını güncellerlerdi. Şimdi öyle bir ara dönemde kapattılar ki, gençlerin Ekim ayından önce öğrenci belgelerini almaları imkansız. Sanırım işgüzar bir görevli müthiş (!) bir buluş edasıyla bunu uyguladı. Halka hizmet için kurulmuş kurumu gençleri mağdur ederek kara geçirmeyi (!) planlıyor herhalde.

Başkan’ın haberi yoktur

Bu uygulamalın Ekim ayına kadar ertelenmesi dileğimizi ESHOT’a yazdım. Ancak bu dileğim, o mucit görevlinin değerlendirmesine sunulacağından çözüm için ümitli değilim. Bu uygulamadan Başkan Aziz Kocaoğlu’nun haberinin olmadığını düşünüyorum. Ona ulaşmamız mümkün değil, en azından nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz. Gençlerin mağduriyetinin giderilmesini diliyorum. Ayıca hizmetlerinden memnun olduğum Kocaoğlu’nun böyle akıl dışı uygulamalarla yıpratılmasına gönlüm razı değil. (İbrahim KAYA)

BİR ALINTI

Naciye Ölçüm’den: Tebessüm bedavadır, vereni üzmez, alanı mutlu eder.. (Şems-i Tebrizi)