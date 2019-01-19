CHP Genel Merkezi İzmir’i ne yapacak

“Kocaoğlu sürprizi”, “Kocaoğlu’nun çıkışı dengeleri değiştirdi”, “CHP’de İzmir krizi”, “Kocaoğlu’nun adaylık sinyali CHP’yi karıştırdı”, “Kocaoğlu bombası”, “CHP’de İzmir rötarı”, “CHP’de İzmir sancısı”. Bazı gazetelerin önceki gün başlıklarından örnekler bunlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP yetkili organlarının İzmir’in büyükşehir ve ilçe başkan adaylarının görüşülüp açıklanacağı iddia edilen toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Bazı çevreler o gün Tunç Soyer’in büyükşehir adayı olarak açıklanacağını yayıyordu.
SORUMLULUKTAN KAÇINMAM
Kocaoğlu, görüşmeden sonraki açıklamasında, 3,5 ayda adayın belirlenememesinin CHP ve İzmir’e zarar verdiğini, 27 Kasım’da açıklanan iktidar adayının çoktan yola koyulmasıyla kendisi ve partiye gönül vermiş milyonların endişelendiğini vurgulayıp, “CHP’nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir’de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı sayın genel başkanımızla paylaştım” dedi. 1 Ekim’de aday olmayacağını bildiren Aziz Kocaoğlu’nun açıklamasına yorumlar sürdü, gitti. Sonuç olarak Kocaoğlu da aday adayı oldu.
AÇIKLAMAYA İTEN ETKENLER
Onu bu açıklamaya götüren etkenler nelerdir acaba? Kılıçdaroğlu ve genel merkezin kararsız, süreci uzatıp söylentilerin artmasına yol açan, bir takım dedikodu anketlerle isimler işaret eden tutumunun payı yok mudur? Genel seçimde İstanbul’dan aday gösterilen, itiraz edince İzmir listesinin tepesine konulup vekil seçtirilen genel merkez yöneticisi, İzmir Büyükşehir Başkanı olmak için baskı kurmuş mudur?
SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLDİ Mİ
Genel merkez yöneticilerinin İzmir’e adaylık araştırmasına gelip Kocaoğlu’nun görüşünü almadığı gerçek midir? Kılıçdaroğlu ve genel merkez, İzmir sürecini doğru yönetebilmiş midir ve bundan sonra ne yapacaktır? Bu tutum ve kararsızlık, Tunç Soyer’e de zarar vermemiş midir? Sürekli, “Umarım genel merkez hata yapmaz” diyen Kocaoğlu’nun bu çıkışı nasıl değerlendirilecektir?
‘DEVAM’ ‘SIRA SENDE’ ‘ABİ FORMÜLÜ’
Kemal Kılıçdaroğlu, son görüşmede Aziz Kocaoğlu’nun bazı isimleri istemediği iddialarını yalanladı. Tunç Soyer, Kocaoğlu’nun çıkışı için, “Sürpriz, benim için değişen bir şey yok” dedi. Kocaoğlu, “Koşullar beni aday olmaya zorladı” diyerek, genel merkeze bir anlamda rest çekti. Merakla bekleniyor, şimdi Kılıçdaroğlu ve genel merkez, İzmir için ne yapacaktır? Kocaoğlu’na “devam” ya da Soyer’e “Sıra sende” denilecek midir? Kimsenin itiraz etmeyeceği bir isimle, “Abi” formülü mü devreye sokulacaktır. Kolay gelsin!
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BİR BAŞKAN SÖZÜ
Kadınlara haftada
iki gün tezgah
CHP’den söz edince aklıma Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geldi. “Topuklu Efe” gayet rahat, çalışıyor. İlçeleri dolaşıyor, aday tanıtımlarına katılıyor, pazarlarda vatandaşla buluşuyor, muhtarlarla görüşüyor, fırsat bulunca zeybek bile oynuyor.
Çerçioğlu haberlerine göz attığımda, kadınlarla ilgili olanlar dikkatimi çekti. Kadınlara iş olanağı yaratmaya çabaladıklarını belirten Çerçioğlu, kooperatifler kurduklarını, kurslar açtıklarını vurgulamış ve bir müjde vermiş:
AİLE BÜTÇELERİNE KATKI
“Aydın Tekstil’i kamulaştırdık. Çok büyük bir fabrika var. Fabrika, hem fuar alanı olacak hem de orada kadınlarımıza haftanın iki günü ücretsiz tezgah vereceğiz. El emeğiyle göz nuruyla ürettiğiniz eşyaları ve köylerde yetiştirdiğiniz sebze ve meyveleri organik olarak orada satacaksınız. Böylelikle aile bütçesine bir parça katkı sunacaksınız.”
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SÖZ
SİZİN
BİR YAĞMURUN ARDINDAN
Afet sonrası toplanma
yerinde ‘doğal afet’
EFENDİM tabelada yazıyor... Burası, “1 No’lu Afet Sonrası İlk Toplanma Yeri”. Yer Çiğli’de. Görüntü bir dosttan. Fazla söze, yoruma gerek yok. Bu sahada zaten doğal afet oluşmuş. Haaa, “Burada nasıl toplanılır” diye sorarsanız, “Ben bilmem, etkililer yetkililer bilir” derim.
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BİR ALINTI
Ahmet Aydın Akansu’dan: Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyredenler yüzünden tehlikeli hale gelir. (Albert Einstein)
CHP Genel Merkezi İzmir’i ne yapacak
“Kocaoğlu sürprizi”, “Kocaoğlu’nun çıkışı dengeleri değiştirdi”, “CHP’de İzmir krizi”, “Kocaoğlu’nun adaylık sinyali CHP’yi karıştırdı”, “Kocaoğlu bombası”, “CHP’de İzmir rötarı”, “CHP’de İzmir sancısı”. Bazı gazetelerin önceki gün başlıklarından örnekler bunlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP yetkili organlarının İzmir’in büyükşehir ve ilçe başkan adaylarının görüşülüp açıklanacağı iddia edilen toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Bazı çevreler o gün Tunç Soyer’in büyükşehir adayı olarak açıklanacağını yayıyordu.
SORUMLULUKTAN KAÇINMAM
Kocaoğlu, görüşmeden sonraki açıklamasında, 3,5 ayda adayın belirlenememesinin CHP ve İzmir’e zarar verdiğini, 27 Kasım’da açıklanan iktidar adayının çoktan yola koyulmasıyla kendisi ve partiye gönül vermiş milyonların endişelendiğini vurgulayıp, “CHP’nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir’de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı sayın genel başkanımızla paylaştım” dedi. 1 Ekim’de aday olmayacağını bildiren Aziz Kocaoğlu’nun açıklamasına yorumlar sürdü, gitti. Sonuç olarak Kocaoğlu da aday adayı oldu.
AÇIKLAMAYA İTEN ETKENLER
Onu bu açıklamaya götüren etkenler nelerdir acaba? Kılıçdaroğlu ve genel merkezin kararsız, süreci uzatıp söylentilerin artmasına yol açan, bir takım dedikodu anketlerle isimler işaret eden tutumunun payı yok mudur? Genel seçimde İstanbul’dan aday gösterilen, itiraz edince İzmir listesinin tepesine konulup vekil seçtirilen genel merkez yöneticisi, İzmir Büyükşehir Başkanı olmak için baskı kurmuş mudur?
SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLDİ Mİ
Genel merkez yöneticilerinin İzmir’e adaylık araştırmasına gelip Kocaoğlu’nun görüşünü almadığı gerçek midir? Kılıçdaroğlu ve genel merkez, İzmir sürecini doğru yönetebilmiş midir ve bundan sonra ne yapacaktır? Bu tutum ve kararsızlık, Tunç Soyer’e de zarar vermemiş midir? Sürekli, “Umarım genel merkez hata yapmaz” diyen Kocaoğlu’nun bu çıkışı nasıl değerlendirilecektir?
‘DEVAM’ ‘SIRA SENDE’ ‘ABİ FORMÜLÜ’
Kemal Kılıçdaroğlu, son görüşmede Aziz Kocaoğlu’nun bazı isimleri istemediği iddialarını yalanladı. Tunç Soyer, Kocaoğlu’nun çıkışı için, “Sürpriz, benim için değişen bir şey yok” dedi. Kocaoğlu, “Koşullar beni aday olmaya zorladı” diyerek, genel merkeze bir anlamda rest çekti. Merakla bekleniyor, şimdi Kılıçdaroğlu ve genel merkez, İzmir için ne yapacaktır? Kocaoğlu’na “devam” ya da Soyer’e “Sıra sende” denilecek midir? Kimsenin itiraz etmeyeceği bir isimle, “Abi” formülü mü devreye sokulacaktır. Kolay gelsin!
-----
BİR BAŞKAN SÖZÜ
Kadınlara haftada
iki gün tezgah
CHP’den söz edince aklıma Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geldi. “Topuklu Efe” gayet rahat, çalışıyor. İlçeleri dolaşıyor, aday tanıtımlarına katılıyor, pazarlarda vatandaşla buluşuyor, muhtarlarla görüşüyor, fırsat bulunca zeybek bile oynuyor.
Çerçioğlu haberlerine göz attığımda, kadınlarla ilgili olanlar dikkatimi çekti. Kadınlara iş olanağı yaratmaya çabaladıklarını belirten Çerçioğlu, kooperatifler kurduklarını, kurslar açtıklarını vurgulamış ve bir müjde vermiş:
AİLE BÜTÇELERİNE KATKI
“Aydın Tekstil’i kamulaştırdık. Çok büyük bir fabrika var. Fabrika, hem fuar alanı olacak hem de orada kadınlarımıza haftanın iki günü ücretsiz tezgah vereceğiz. El emeğiyle göz nuruyla ürettiğiniz eşyaları ve köylerde yetiştirdiğiniz sebze ve meyveleri organik olarak orada satacaksınız. Böylelikle aile bütçesine bir parça katkı sunacaksınız.”
-----
SÖZ
SİZİN
BİR YAĞMURUN ARDINDAN
Afet sonrası toplanma
yerinde ‘doğal afet’
EFENDİM tabelada yazıyor... Burası, “1 No’lu Afet Sonrası İlk Toplanma Yeri”. Yer Çiğli’de. Görüntü bir dosttan. Fazla söze, yoruma gerek yok. Bu sahada zaten doğal afet oluşmuş. Haaa, “Burada nasıl toplanılır” diye sorarsanız, “Ben bilmem, etkililer yetkililer bilir” derim.
-----
BİR ALINTI
Ahmet Aydın Akansu’dan: Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyredenler yüzünden tehlikeli hale gelir. (Albert Einstein)