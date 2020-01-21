Çevrenin korunmasına gönül verdi bir kere

BUGÜN konumuz çevre. Önce bir meslektaşı konuk ediyorum.
Kendisini çevre ve doğanın korunmasına adayan İzmirli gazeteci Ahmet Aydın Akansu. Bıkmadan, usanmadan insan yaşamında çevrenin, doğanın önemini anlatıyor. Son yıllarda giderek artan doğal felaketlerle binlerce insanın dünyaya veda ettiği, kuraklıkla bitki ve yaban yaşamı neslinin tükendiği küresel ısınma konusunda algı uyandırmak için mücadele veren Akansu, “Sağlıklı yaşam sürmek istiyorsanız karbon ayak izinizi küçültün” broşürleri dağıtıyor.
KAH ORADA KAH BURADA
Bir bakıyorsunuz Antalya Kaş’ta dünyanın en önemli orkidelerinin korunması etkinliğinde, bir bakıyorsunuz Gökova Akyaka sulak alanlarının fauna (hayvanlar) ve florası (bitkiler) için mücadelede. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da endemik bitkilerin (bölgeye has) korunmasına yönelik düzenlenen ‘İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması’ galasında ödül verdi.
ENDEMİK BİTKİLERİN ÖNEMİ
Ve söz Akansu’da: “İnsan ve canlı yaşamının sürdürülmesinde biyolojik çeşitlilik yani besin zinciri bakımından bitkiler çok önemli. Endemik bitki, coğrafi özelliklerinin yarattığı iklim farklılıkları nedeniyle belirli bir bölge ya da ülkede yaşayan bitkilere deniyor. Türkiye endemik bitki türleri bakımından çok zengin. Avrupa kıtasında endemik bitki sayısı 2 bin 750 iken, bu sayı ülkemizde 3 bin 776. Bu bitkiler ilaç, gıda, parfüm ve kozmetik sanayinde kullanılarak insan yaşamının sürdürülmesinde önemli rol oynar.
KÜRESEL ISINMA TEHLİKESİ
Gelelim küresel ısınmaya... Küresel ısınma, dünya üzerinde kara, deniz ve havada ölçülen sıcaklıkların artışına deniyor. Küresel ısınmanın her geçen yıl artması sonucu iklimler değişti. 257 bilim insanının görev aldığı (IPCC) Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Örgütü’nün Eylül 2018’de (Acil) başlığı ile hükümetlere gönderdiği raporda, ‘Küresel ısınma çok ciddi boyutlara ulaştı. Dünyanın yağış alan bölgelerinde aşırı yağışlarla sel felaketleri, kurak bölgelerinde daha yoğun yaşanan kuraklıklarla bitkiler ve yaban hayvanlarının nesli tükenmeye başladı’ uyarısı yer aldı. Bu bakımdan da endemik bitkiler çok önemli.
FARKINDALIK YARATMAK GEREK
Laber Organik Kozmetik’in kurucusu Kimyager Levent Kahrıman, Türkiye’deki endemik bitkilerin korunması amacıyla ödüllü kısa film yarışması düzenliyor. Yarışma, Anadolu’nun muhteşem doğasında yetişen, eşsiz güzellikteki doğal bitkilerin tanıtımını, endemik bitkiler ve doğanın korunması farkındalığı yaratmayı amaçlıyor.”
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BİR SESLENİŞ
Herkes Lara’ya
kulak vermeli
ŞİMDİ de diğer konu. Karşıyaka Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Kent Konseyi, “Atık Değerdir” başlıklı sempozyum düzenlemiş. Toplantıda Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Lara Saybaşılı, “Biz çocuklar olarak, değerli atıkların denize ve toprağa karışmaması için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyor, herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz” demiş. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın da kutladığı Saybaşılı’nın sözleri:
GEZEGEN CAN ÇEKİŞİYOR
“Dünya dönüyor, içinde yaşadığımız bu gezegen her geçen gün biraz daha bizim çöplerimizle dolarak can çekişiyor. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmazsak, gelecek nesillerin güvenle yaşayacağı bir dünya var olmayacak. Hepinizin hatırlayacağı gibi, Pasifik Okyanusu derinliklerinde bir kıta büyüklüğünde çöp yığını tespit edildi. Bu insanoğlunun eseridir. Biz çocuklar, bize bir çöp kıtasıyla yaşayacağımız bir dünya bırakan sorumlu kişi, kurum ve politikaları kınıyoruz.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Ancak henüz çok geç değil. Yapabileceklerimiz var. ‘Kendi başıma ne yapabilirim ki, benim tek başıma bir şey yapmam fark yaratmaz’ gibi yargıları kırmak zorundayız. Bizler kentimizin çocuklarını temsilen, her birimizin domino taşları gibi diğerlerini etkileyerek büyük sonuçlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ailelerimiz, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte, geri dönüştürülebilir atıkları evlerimizde ayırarak, bu atıkların denizlere ve toprak altına karışmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiriyoruz.”
Çevrenin korunmasına gönül verdi bir kere
BUGÜN konumuz çevre. Önce bir meslektaşı konuk ediyorum.
Kendisini çevre ve doğanın korunmasına adayan İzmirli gazeteci Ahmet Aydın Akansu. Bıkmadan, usanmadan insan yaşamında çevrenin, doğanın önemini anlatıyor. Son yıllarda giderek artan doğal felaketlerle binlerce insanın dünyaya veda ettiği, kuraklıkla bitki ve yaban yaşamı neslinin tükendiği küresel ısınma konusunda algı uyandırmak için mücadele veren Akansu, “Sağlıklı yaşam sürmek istiyorsanız karbon ayak izinizi küçültün” broşürleri dağıtıyor.
KAH ORADA KAH BURADA
Bir bakıyorsunuz Antalya Kaş’ta dünyanın en önemli orkidelerinin korunması etkinliğinde, bir bakıyorsunuz Gökova Akyaka sulak alanlarının fauna (hayvanlar) ve florası (bitkiler) için mücadelede. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da endemik bitkilerin (bölgeye has) korunmasına yönelik düzenlenen ‘İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması’ galasında ödül verdi.
ENDEMİK BİTKİLERİN ÖNEMİ
Ve söz Akansu’da: “İnsan ve canlı yaşamının sürdürülmesinde biyolojik çeşitlilik yani besin zinciri bakımından bitkiler çok önemli. Endemik bitki, coğrafi özelliklerinin yarattığı iklim farklılıkları nedeniyle belirli bir bölge ya da ülkede yaşayan bitkilere deniyor. Türkiye endemik bitki türleri bakımından çok zengin. Avrupa kıtasında endemik bitki sayısı 2 bin 750 iken, bu sayı ülkemizde 3 bin 776. Bu bitkiler ilaç, gıda, parfüm ve kozmetik sanayinde kullanılarak insan yaşamının sürdürülmesinde önemli rol oynar.
KÜRESEL ISINMA TEHLİKESİ
Gelelim küresel ısınmaya... Küresel ısınma, dünya üzerinde kara, deniz ve havada ölçülen sıcaklıkların artışına deniyor. Küresel ısınmanın her geçen yıl artması sonucu iklimler değişti. 257 bilim insanının görev aldığı (IPCC) Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Örgütü’nün Eylül 2018’de (Acil) başlığı ile hükümetlere gönderdiği raporda, ‘Küresel ısınma çok ciddi boyutlara ulaştı. Dünyanın yağış alan bölgelerinde aşırı yağışlarla sel felaketleri, kurak bölgelerinde daha yoğun yaşanan kuraklıklarla bitkiler ve yaban hayvanlarının nesli tükenmeye başladı’ uyarısı yer aldı. Bu bakımdan da endemik bitkiler çok önemli.
FARKINDALIK YARATMAK GEREK
Laber Organik Kozmetik’in kurucusu Kimyager Levent Kahrıman, Türkiye’deki endemik bitkilerin korunması amacıyla ödüllü kısa film yarışması düzenliyor. Yarışma, Anadolu’nun muhteşem doğasında yetişen, eşsiz güzellikteki doğal bitkilerin tanıtımını, endemik bitkiler ve doğanın korunması farkındalığı yaratmayı amaçlıyor.”
-----
BİR SESLENİŞ
Herkes Lara’ya
kulak vermeli
ŞİMDİ de diğer konu. Karşıyaka Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Kent Konseyi, “Atık Değerdir” başlıklı sempozyum düzenlemiş. Toplantıda Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Lara Saybaşılı, “Biz çocuklar olarak, değerli atıkların denize ve toprağa karışmaması için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyor, herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz” demiş. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın da kutladığı Saybaşılı’nın sözleri:
GEZEGEN CAN ÇEKİŞİYOR
“Dünya dönüyor, içinde yaşadığımız bu gezegen her geçen gün biraz daha bizim çöplerimizle dolarak can çekişiyor. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmazsak, gelecek nesillerin güvenle yaşayacağı bir dünya var olmayacak. Hepinizin hatırlayacağı gibi, Pasifik Okyanusu derinliklerinde bir kıta büyüklüğünde çöp yığını tespit edildi. Bu insanoğlunun eseridir. Biz çocuklar, bize bir çöp kıtasıyla yaşayacağımız bir dünya bırakan sorumlu kişi, kurum ve politikaları kınıyoruz.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Ancak henüz çok geç değil. Yapabileceklerimiz var. ‘Kendi başıma ne yapabilirim ki, benim tek başıma bir şey yapmam fark yaratmaz’ gibi yargıları kırmak zorundayız. Bizler kentimizin çocuklarını temsilen, her birimizin domino taşları gibi diğerlerini etkileyerek büyük sonuçlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Ailelerimiz, arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte, geri dönüştürülebilir atıkları evlerimizde ayırarak, bu atıkların denizlere ve toprak altına karışmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiriyoruz.”