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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Çanakkale’nin evlatlarını unutturmamak için

28 Aralık 2019

ÖNCE vurgulayayım...

Vefa, yalnızca İstanbul’da bir semt adı, ünlü boza markası ya da TV’deki “Mucize Doktor” dizisinin kahramanı Ali’nin ikinci adı değildir. Sonra da konumuza geçeyim. Çanakkale’de doğup yaşamış ve kente pek çok alanda önemli katkılar sunmuş kişilerin kısa özgeçmişlerinden oluşan, “Çanakkale’nin Evlatları” başlıklı posterler toplu taşıma araçlarına konuldu. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün hazırladığı proje, kentin sosyal, kültürel ve siyasal yaşamında tanınan kişileri anımsatırken tarihi bilgi paylaşmak amaçlandı.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ
Projede Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay’ın “Çanakkale’nin Evlatları – Çanakkale’ye Kimler Geldi, Kimler Geçti” isimli kitabından esinlenildi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan projeyi, “Kentimize silinmez izler bırakanlara sonsuz saygıyla” diye sundu. Çanakkale’deki projeye alkış...

 

BİR ÇAĞRI
Herkes yerli
malı kullanmalı

ÇOCUKLUĞUMUZDA “Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı” temasıyla Yeri Malları Haftası kutlanırdı. Geçtiğimiz günlerde de yine böyle bir etkinlik düzenlendi,İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yerli malı tüketimini teşvik etmeye çabaladı. Başkan Zekeriya Mutlu’nun, bu konudaki çağrısını önemli bulduğum için özetleyerek yineliyorum:


ESNAF VE SANATKAR DOSTTUR
“Benzeri varsa, yerli malı tüketmek, alışverişlerde yerli malının en fazla bulunduğu esnaf sanatkarı tercih etmek insanlarımız için zorunluluk, yaşam biçimi olmalıdır. Bu bilinci gelecek nesillere de aktarabilmek için ilkokuldan, hatta aile yuvasından itibaren çocuklarımız eğitilmeli, bilinçlendirilmelidir. Esnaf sanatkar hepimizin ortak dostudur. Her ailede esnaflık yapan mutlaka bir akrabamız, tanıdığımız vardır. Alışverişlerde ihtiyaçların üyelerimizden temini, toplumsal güç birliğini ve sevgi ortamını geliştirecektir.


SOFRAMIZA FAZLADAN BİR EKMEK
Tüketicilerin satın aldıkları malları seçerken barkodlarının 869 ile başlamasına dikkat etmesi, yerli ürüne öncelik vermesi vatandaşlık görevidir. Yerli üreticiden, esnaf sanatkardan yapılacak alışverişler, ülke insanımızın sofrasına fazladan bir ekmek koymak anlamına gelecektir. Ailelerimize, gençlerimize yeni istihdam imkanlarının sunulması, paramızın kendi ülkemizin, çevremizin kalkınmasına vesile olması anlamına gelecektir.”

BİR UYGULAMA

Elektrikte
yeni sistem

AYDEM ve Gediz Elektrik e-mutabakat uygulaması başlattı. Tüzel ya da şahıs şirketleri, KDV hariç 5 bin lira ve üzeri faturaları için bildirmeleri gereken ‘Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu’ ve ‘Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu’ uzlaşmalarını daha kolay izleyebilecek.. Uygulamayla, Aydem ve Gediz Elektrik, gerekli her türlü bilgiyi e-posta ortamında müşteriyle paylaşılabilecek.


E-POSTA GÜNCELLENECEK
Uygulamadan yararlanmak isteyenler, şirket e-posta adreslerini ve iletişim bilgilerini, Aydem ve Gediz Elektrik’in müşteri ilişkileri merkezlerinden, web sitelerindeki online işlemler sayfasından veya 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla güncelleyebilecek. Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Dijitalleşme adına büyük bir adım olan uygulama, müşterilerimizin hayatlarını oldukça kolaylaştıracak” dedi.


BİR AÇILIŞ

Bornova Özkanlar
Pazarı bugün hizmette
BORNOVA Belediyesi’nin Çevre Yolu Bornova Viyadüğü altında projelendirdiği Özkanlar Pazarı, bugün saat 11.00’de açılıyor. Cumartesi günleri kurulacak sebze ve meyve pazarında şarküteri, bakliyat, deniz ürünleri ve tekstil için ayrı bölümler olacak. Kısa sürede pazar günleri ikinci el otomobil pazarı açılacak. Salı günleri kadın üreticilere, perşembe günleri tekstilcilere ayrılacak.

Çanakkale’nin evlatlarını unutturmamak için

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BİR ETKİNLİK

Müzikli danslı
selluka tanıtımı

SELLUKA (İzmir sarmaşığı) bugün 15.00-18.00 saatleri arasında Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu’nda tanıtılıyor. Müzikli, danslı toplantının konuşmacıları Sancar Maruflu, Selma Aydıngöz, Pelin Uğur.


BİR ALINTI

Nevin Bubik’ten: Yaşı değil, yaşadıkları öğretir insana hayatı. (Düşünen Akıl)

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