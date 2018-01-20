Bu şampiyonluk iyi bir şey mi



Efendim İzmir’de konut fiyat artışı Ekim 2016 - Ekim 2017 döneminde yüzde 18.66 olmuş. Bu oran İstanbul’da yüzde 6.29, Ankara’da ise yüzde 7.23’te kalmış. Aylık olarak İzmir yine öndeymiş. Ekim 2017’de bir önceki aya göre İzmir’de fiyatlar yüzde 2.61, İstanbul’da yüzde 0.93, Ankara’da 0.82 artmış. Tabii, Ege illeri de boş durmamış. Yıllık artışta yüzde 17.74 ile Aydın, Denizli, Muğla ikinci, Balıkesir yüzde 15.6 ile dördüncü, Manisa ve Uşak ise yüzde 12.5’la dokuzuncuymuş, İstanbul ve Ankara’ya fark atmış.

ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ

İzmir’in bu önlenemez yükselişinde göç dalgasının payı büyükmüş. 2016’da İstanbul’dan İzmir’e 24 bin kişi göç etmiş. 2017 sayısının 30 bini aşması bekleniyormuş. Hele İzmir - İstanbul Otoyolu da yıl sonunda tamamlanırsa, değmeyin gitsinmiş. Zaten büyük konut üreticileri rotayı İzmir’e çevirmiş, merkezlerini de taşıyormuş. Konut yatırımcıları açısından bu fiyat artışı elbette güzel. Hatta İzmir’in bu uçuşu, onları yeni yatırımlara teşvik ediyordur.

BİZİ DE UÇURUR MU

Gelelim benim kafa karışıklığına. Konut fiyat artışı şampiyonluğu, İzmirli’ye, Egeli’ye ne yarar sağlayacak? İstanbul’dan sürekli göç, konut dışındaki çeşitli mal, hizmet gibi kalemlerde de fiyat artış şampiyonluğu getirecek mi? Konut fiyatlarının sürekli yükselmesi, başka bir deyişle pahalanması gerçekten de bu kentte yaşayanları uçurur mu? Özetle bu pahalılık bizlere çok mu iyi gelecek?

BEN KAVRAYAMIYORUM

Neyse dedim ya, kafam karışık. Yoksa konut fiyat artışı şampiyonluğumuz, İstanbul’u üçe katlamamız mutlaka iyi bir şeydir de ben kavrayamıyorum. Tüm konut üreticilerine, “Kolay gelsin, hayırlı işler” diyor, bol yatırım ve kazanç diliyorum.

BİR NOT: Rakamlar TC Merkez Bankası’nın Hedonik Konut Fiyat Endeksi’nden alınma. Bu endeks, “kalite etkisinden arındırılmış saf fiyat değişimlerini ölçmek” amacıyla geliştirilmiş. Hedef ise konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilebilmesiymiş. Bu çok önemliymiş. Zira konut fiyatlarındaki reel artışın yüzde 50’si “kalite artışından” kaynaklanırmış.

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BİR ÖNERİ

BİR YANIT

Zübeyde Hanım Vapuru’yla

Körfez tabii ki şenlenebilir

“Sevgili ağabeyim Nedim Bubik, Zübeyde Hanım vapurunun ne olacağını sormuş köşesinde. (Hürriyet EGE) Hakkaten biz de merak ediyoruz ne olacağını. Fakat aklıma bazen eğlenceli şeyler de gelmiyor değil. Ben olsam belediyenin yerinde, tamir ettirdikten sonra vapuru, bandoyu yerleştiririm buraya. Haftanın bir günü de Karşıyaka’dan İnciraltı’na kadar kıyı boyunca şahane konser verdiririm, geleneğe dönüştürürüm. Allah aşkına söyleyin güzel olmaz mı?

BANDO ŞAHANE OLMAZ MI

Bu işe en çok bandocular sevinir herhalde. Çünkü halkın içinde çalmaya çalmaya, çalmayı unutmuşlardır herhalde. Nasıl ki, belediye yeşil alanlara minik dokunuşlarla renk getirdiyse, bu ve benzeri şeylerde de bir şeyler yapabilir. Yaz akşamları sahil boyunca şahane bir şekilde ışıklandırılmış vapurdan kim güzel şarkılar duymaktan keyif almaz ki?

Sen ne dersin Nedim abi, bando şahane olmaz mı?”

ZİYARET VAR MI DİYE SORMUŞTUM

Sevgili kardeşim Fedai Ünal (Fedo’nun Dükkanı-Milliyet Ege) böyle demiş sosyal medyada. Öneri, kendisi gibi, renkli ve güzel... Ben Zübeyde Hanım’ın eğitim ve müze gemisi olduğunu anımsatıp, girişinde “girilmez” ve “bakım nedeniyle ziyarete kapalıdır” yazıları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü levhaları olduğunu iletmiştim. Bir çalışma görülmediğini de vurgulayıp, “Zübeyde Hanım Vapuru ziyarete açılacak mı” diye sormuştum.

FARKLI YERLERDE DE HİZMET OLUR

Gelelim Ünal’ın önerisine... Büyükşehir girişimde bulunabilir, belki de bakanlıkla uzlaşma sağlanır, vapur en azından Pasaport’la vedalaşır, Körfez’i renklendirebilir. Uygun yerlere demirlenir, oralarda da ziyarete edilebilir. Ve bando da İzmir kıyılarını şenlendirebilir... Neden olmasın?

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SÖZ

SİZİN

BİR ‘BORNOVA İÇİN ÇÖZÜMLER’ ÇALIŞMASI

Bizim Ev’in esnafını

daha iyi tanıyalım

BORNOVA İçin Çözümler Grubu, ilçe esnafını tanıtmaya başladı. Projeyle ilgili olarak, yönetici Murat Gökerti’nin duyurusu: “Sevgili üyelerimiz... ‘Bornovalı Esnaf Portreleri’ projemize başladık. Amacımız, ‘Bornova Bizim Evimiz’ ilkesinden yola çıkarak aile fertlerimiz olan esnafımızı tanıtmak. Onların hikayelerini dinleyip bir nebze de olsa vatandaş - esnaf kaynaşmasını sağlamak istiyoruz.

ÖNEMLİ OLAN İLETİŞİM

‘Adınız soyadınız? * Bornovalı mısınız? * Değilseniz nereden, ne zaman geldiniz, niye Bornova’yı tercih ettiniz? * Ne zamandı bu mesleği yapıyorsunuz? * Bu işe nasıl başladınız? * Bornova’da iş yapmak ve yaşamaktan memnun musunuz? * Bornova’mız için istekleriniz nelerdir’ diye soruyoruz. Esnafımızı daha iyi tanımamızı, iletişime geçmemizi sağlayacağız böylelikle.

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BİR

DUYURU

PARA DEĞİL MAMA İSTİYORUZ

Sokaklardaki konuşamayan

dostlara kulak verir misiniz

HAYVANLARA Yardım Derneği bünyesinde Yeni Foça’dan da 25 gönüllü, sokaklardaki dostlar için bedelsiz çalışıyor. En önemlisi, para değil, mama yardımı bekliyorlar. Sokaklarda konuşamayan, aç gezen, üşüyen, zaman zaman hastalanan sadık dostlar için sevgi ve mama gerekli. Adres: Atatürk Mahallesi Çamdere Sokak No: 30 (Sağlık ocağı yanı) Eski Foça - İZMİR, Tel: 0542 723 81 23

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BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: İki ömrüm olsun isterdim; biri yaşamak, diğeri okumak için. (Goethe)