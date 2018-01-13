Bu rekabet İzmir’e yarasın, tat getirsin

Bizi niye ilgilendiriyor? Minibüsçüler Odası’nı kimin yöneteceğini merak ediyor muyuz? Çoğunluğun yanıtı, “Hayır” olur. Peki, neden? Bence seçim sonuçlanıncaya kadar İzmir’in gündeminde yerini koruyacak. Adaylar yüzünden. Biri çok önce, ikincisi yeni açıkladı. Mevcut başkan, beklemede. Hatta aklıma komiklik geliyor: ‘Ya adaylığını açıklamazsa?’



İTO’DA ADAYLAR ÇIKIYOR

Oda’nın tarihine geçecek yönetim kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’tan henüz ses yok. Yönetime ilk aday Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) Başkanı Zeki Yöndem oldu ve çalışmalara başladı. Kamuoyuna adaylığını duyuran ikinci isim Mahmut Özgener, tanıyalım:

“Evli ve 2 çocuk babası, 54 yaşındaki Özgener, Ege Tütün İhracatçıları Birliği başkanlarından merhum Esin Özgener’in oğlu, İzmir’in renkli belediye başkanlarından merhum Osman Kibar’ın torunu. Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi Başkanvekili olan Mahmut Özgener, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, EXPO İzmir Yürütme Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürüttü. TFF Başkanlığı’na yeniden aday olmayan Özgener, EXPO’daki görevinden istifa etmişti. Özgener, İzmir iş dünyasının duayenlerinden Kemal Çolakoğlu’nun da damadı.”



ÖZGENER ARTIK YARIŞTA

Mahmut Özgener, gazetelerde, sosyal medyada, ajanslarda yer alan bir toplantıyla açıkladı adaylığını. Vaatlerini burada sıralamıyorum. Hepsi güzel ve gerekli. Benim özet alıntılarım:

* Değişimi birlikte başarmak geleceği birlikte yaratmak için adayız.

* Ekrem Demirtaş ciddi bir rakip. Güzel çekişme, kaliteli bir seçim sürecini getirir. Rekabetin yaratıldığı bir ortamda kazanan kurul olur.

* Siyaset yapmadım, düşünmüyorum. İş adamı, spor adamı, aile adamıyım. Siyasi parti üyeliğim yok. İTO, tüm siyasi partilere eşit durması gereken bir yerde.

Özgener adaylığını açıklarken, genelde projelerden, genç işsizlere çözüm arayışlarından söz etti, ama olası rakiplerini aşağılamadı. (Dilerim hep böyle gider.) Konuşma metninde yalnızca şurası dikkatimi çekti:

“Görev aldığımız takdirde, tek bir kişinin görüş ve direktifiyle değil, birlikte üretilen sinerjiyle yöneteceğimiz bir kurum yaratacağız.”

(Durup dururken nem mi kaptım, birileri mi ima edilmiş?)

Sonuç olarak Özgener, adaylığını açıkladı. Rakiplerine yüklenmedi, özellikle Demirtaş’ı övdü. Ve bu olası yarışın uygarca geçmesini, İzmir’e yarar getirmesini ve Mahmut Özgener’e de başarı diliyorum. (Daha çok zaman var, projeleri dinleyip değerlendiririz.)

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BİR ULUSLARARASI ALKIŞLANACAK ÇABA

Karşıyaka’nın dönüşüm çabası

Avrupa ülkelerine örnek

ÇOCUKLARIMIZIN, gençlerimizin, öğrencilerimizin çevreye ilgi duyması elbette hepimizi sevindirir. Son olarak Karşıyaka Ortaokulu (KO) örneğini sunacağım, kendi anlatımlarından özetle:

“Karşıyaka Ortaokulu öğretmenleri, Avrupa ülkeleriyle geri dönüşüm konusunu ayrıntılı incelemeye karar verdi. Öncelikle proje oluşturuldu ve çalışabilecek ortak okullar arandı. Karşılıklı fikirler paylaşıldı ve proje Türkiye Ulusal Ajansı’na sunuldu. Ajans projeyi kayda değer buldu ve iki yıl için bütçelendirdi.

KİRLİLİK VARSA ENGELLE

Yedi ülkenin öğretmenleri Makedonya Üsküp’te bir araya geldi. Daha sonra İtalya Sicilya’da etkinlikler yapıldı. KO, dört öğrenci ve üç öğretmenle toplantıya katıldı. Öğretmenler kadar öğrenciler de konunun önemini algıladı, gördüklerini, öğrendiklerini diğer öğrencilere de aktardı. ‘Kirlilik varsa geri dönüşümle engelle’ projesi, 2’nci yılında Portekiz’deydi. Türkiye, İsveç, Litvanya, İtalya, Makedonya ve Polonya’nın yürüttüğü projenin 2’nci toplantısı Braga’da yapıldı, okulun çalışmaları gözlendi. Şehirdeki geri dönüşüm merkezleri gezildi ve sunumlar izlendi. Projenin koordinatörü Karşıyaka Ortaokulu, sunum fırsatı buldu, etkinlikler planlandı.”

ULUSLARARASI TEMSİL

KO Müdürü Ali Bilgiç’in değerlendirmesi de şöyle: “Uluslararası boyutta ülkemiz ve kurumumuz temsil edilmiştir. Öğretmenlerimiz oradaki kültürü, sosyal yaşamı ve eğitim sistemini yaşayarak gözlemledi. Diğer ülkelerin öğretmenleri de ülkemiz ve okulumuz hakkında bilgi sahibi oldu. Bundan sonra diğer ülkelerdeki çalışmaları yerinde izleyeceğiz.”

ÖNCELERİ BİLGİ YOKTU

Proje başladığındaki ankette öğrencilerin yeterli bilgili olmadığı gözlendi. Uzmanlar geri dönüşümde öğrencilerin daha fazla bilgilendirilmesini sağladı. Ekinlikler ve çalışmalar proje panosunda sergilendi. Sınıflarda temizlik ve atık değerlendirmeleri yapıldı, başarılılar ödüllendirildi. Hazırlanan afiş ve sloganlar okulun uygun yerlerine asıldı.

DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM

Projenin ikinci yılında anket yinelendi, öğrencilerin bilinçlendiği görüldü. Çöp kutuları daha eğlenceli hale getirildi ve yerlere atılanlar azaldı. Okul bahçesindeki proje tanıtım sergisini diğer okullardan birçok öğrenci ve veli ziyaret etti. Proje diğer okullara da tanıtılmış oldu. Farklı öğrenciler geri dönüşüm merkezlerine götürüldü ve işin yapıldığı yerleri yakından gördüler. Bu da onların geri dönüşüm konusunda farkındalıklarını artırdı. Projenin bundan sonraki toplantısı mart ayında Türkiye’de yapılacak. Çeşitli etkinliklerle konuya dikkat çekmeye devam edilecek.

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BİR ALINTI

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