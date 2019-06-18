Bu havuz problemi bir türlü çözülemiyor

YANILMIYORSAM hemen her yıl bu havuz sorunu gündeme gelir, ama bir türlü de çözülemez.
ESTİ’den söz ediyorum. Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü’nden. Efendim ESTİ, Büyük Bayanlar Sutopu Ligi’nin ilk ayağını hiç yenilmeden lider tamamlamış. Üstelik, İzmir’e üst üste Türkiye şampiyonlukları getiren takım havuzsuz kalmış, antrenman sıkıntısı yaşamış.
GÜÇLÜKLER YAŞIYORUZ
Sıkıntı dile getirildi, ama ben yine de kulübün başkanı Hüseyin Egeli’nin yakınmalarını aktarıyorum: “Akdeniz Oyunları zamanında yapılan ve İzmir’in şampiyonlarını yetiştiren 50 yıllık Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu bitişiğinde yapılan hastane inşaatı nedeniyle problemler yaşıyor. Antrenman yaptığımız bu havuza ‘tehlikelidir, kapanması gerekir’ raporu verilmesinin ardından zaten havuz konusunda sıkıntılı olan İzmir’de antrenman yapmakta güçlükler yaşıyoruz.
BAŞARIYA DESTEK GEREK
Milli takıma en çok sporcu veren, İstanbul takımlarının hegemonyasına ‘dur’ diyen ESTİ’nin adına ve başarılarına yakışır bir havuzu olmalı. Son derece sınırlı bir destekle, yakaladığımız bu başarıların, önde gelen iş insanları ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından desteklenmesini ve İzmir’in havuz sorununu çözmesini bekliyoruz.”
-----
BİR KAMPANYA
İzmir Ticaret Odası:
Bir hayata dokunun
İZMİR Ticaret Odası (İZTO), Bir Hayata Dokun Derneği’nin madde bağımlılığıyla mücadeleyi ve iş istihdamını geliştirmeyi hedefleyen “Bir Umut Ol” kampanyasını destekliyor. Üyelere, “Kampanya; madde bağımlılığından kaynaklanan dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonlarının artırılmasını, iş istihdam alanlarını geliştirmek üzere eğitim ortamlarının hazırlanmasını hedefliyor. Toplumun dezavantajlı kesiminin iyileştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz” mesajı gönderildi.
BAĞIMLIYA DESTEK
Bir Hayata Dokun Derneği Başkanı Dr. Burcu Bostancıoğlu da İZTO’ya teşekkür ederek, toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir insan sağlığıyla gerçekleşebileceğini vurguladı, desteğe çağırdı:
“Bir Umut Ol projesiyle 12 madde bağımlısı çocuk ve gencimizin eğitimleriyle hayatlarına dokunup katkıda bulunduk. Onları destekleyip iş sağladık. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, şehrimizin ve ülkemizin kanaat önderlerini, iş dünyasını projeye destek olmaya çağırıyoruz. Tüm operatörlerden ‘BAGIS’ yazıp 1808’e göndererek ya da TR72 0001 2009 7200 0016 0000 17 nolu iban hesabımıza bağışta bulunarak bir gencimizin hayatına dokunabilir, topluma kazandırabilirsiniz.”
-----
BİR UYARI, BİR DUYURU
Sevimli dostlar
için dikkat!
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İnsan kolay inanan bir canlıdır. Bir şeylere inanmak zorundadır. İnanmak için iyi bir sebep bulamadığında, elindeki kötü sebeplerle yetinir. (Bertrand Russell - Sorgulayan Denemeler)
Bu havuz problemi bir türlü çözülemiyor
YANILMIYORSAM hemen her yıl bu havuz sorunu gündeme gelir, ama bir türlü de çözülemez.
ESTİ’den söz ediyorum. Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü’nden. Efendim ESTİ, Büyük Bayanlar Sutopu Ligi’nin ilk ayağını hiç yenilmeden lider tamamlamış. Üstelik, İzmir’e üst üste Türkiye şampiyonlukları getiren takım havuzsuz kalmış, antrenman sıkıntısı yaşamış.
GÜÇLÜKLER YAŞIYORUZ
Sıkıntı dile getirildi, ama ben yine de kulübün başkanı Hüseyin Egeli’nin yakınmalarını aktarıyorum: “Akdeniz Oyunları zamanında yapılan ve İzmir’in şampiyonlarını yetiştiren 50 yıllık Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu bitişiğinde yapılan hastane inşaatı nedeniyle problemler yaşıyor. Antrenman yaptığımız bu havuza ‘tehlikelidir, kapanması gerekir’ raporu verilmesinin ardından zaten havuz konusunda sıkıntılı olan İzmir’de antrenman yapmakta güçlükler yaşıyoruz.
BAŞARIYA DESTEK GEREK
Milli takıma en çok sporcu veren, İstanbul takımlarının hegemonyasına ‘dur’ diyen ESTİ’nin adına ve başarılarına yakışır bir havuzu olmalı. Son derece sınırlı bir destekle, yakaladığımız bu başarıların, önde gelen iş insanları ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından desteklenmesini ve İzmir’in havuz sorununu çözmesini bekliyoruz.”
-----
BİR KAMPANYA
İzmir Ticaret Odası:
Bir hayata dokunun
İZMİR Ticaret Odası (İZTO), Bir Hayata Dokun Derneği’nin madde bağımlılığıyla mücadeleyi ve iş istihdamını geliştirmeyi hedefleyen “Bir Umut Ol” kampanyasını destekliyor. Üyelere, “Kampanya; madde bağımlılığından kaynaklanan dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonlarının artırılmasını, iş istihdam alanlarını geliştirmek üzere eğitim ortamlarının hazırlanmasını hedefliyor. Toplumun dezavantajlı kesiminin iyileştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz” mesajı gönderildi.
BAĞIMLIYA DESTEK
Bir Hayata Dokun Derneği Başkanı Dr. Burcu Bostancıoğlu da İZTO’ya teşekkür ederek, toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir insan sağlığıyla gerçekleşebileceğini vurguladı, desteğe çağırdı:
“Bir Umut Ol projesiyle 12 madde bağımlısı çocuk ve gencimizin eğitimleriyle hayatlarına dokunup katkıda bulunduk. Onları destekleyip iş sağladık. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, şehrimizin ve ülkemizin kanaat önderlerini, iş dünyasını projeye destek olmaya çağırıyoruz. Tüm operatörlerden ‘BAGIS’ yazıp 1808’e göndererek ya da TR72 0001 2009 7200 0016 0000 17 nolu iban hesabımıza bağışta bulunarak bir gencimizin hayatına dokunabilir, topluma kazandırabilirsiniz.”
-----
BİR UYARI, BİR DUYURU
Sevimli dostlar
için dikkat!
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İnsan kolay inanan bir canlıdır. Bir şeylere inanmak zorundadır. İnanmak için iyi bir sebep bulamadığında, elindeki kötü sebeplerle yetinir. (Bertrand Russell - Sorgulayan Denemeler)