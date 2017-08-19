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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Bu Fuar İzmir’e yarasın iyi gelsin

19 Ağustos 2017

Bugün günlerden Fuar. Daha doğrusu “dün” demek gerekiyordu. Evet, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 86’ncı kez dün açıldı.


Bu kez özellikle ekonomik açıdan başka bir heyecan var sanki. Bunun nedeni de Rusya’nın partner ülke olması. İzmir, iki ülke arasındaki sorunlar konusunda köprü kent olabilecek gibi. Bakarsınız, aramızdaki domates krizi bile burada çözülüverir. E güzel de olur. İzmir farkı ortaya çıkıverir.

Keyfini çıkaralım
Haa, Fuar’ın bir de, “Uluslararası Kültür-Sanat-Gösteri Şöleni” yüzü var. Folkart’ın ana sponsor olduğu etkinlikler ilgililerini bekliyor. Sonuç olarak İzmir, 27 Ağustos’a kadar bir başka şenlenecek. Dilerim kent ekonomisi, restoranından taksisine kadar bu şenlikten payını alır. Son söz: Fuar’ın keyfini çıkaralım...

 

 
Didim Belediyesi’ne
yine bir çağrım var

Didim’e giderken son bir köyden geçilir, Akköy. Ve buradan geçerken, özellikle kadınlar başta olmak üzere, köylülerin evlerinin önünde çeşitli ürünlerini sattığını görürsünüz. Daha önce de önermiştim.

Güzel olmaz mı
Tabii, öneri benim olduğu için çok da önemsemiştim. Ne midir? Acaba Didim Belediyesi bu köylülere “Akköy’e hoş geldiniz”, “Didim sizi bekliyor”, “Ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz” gibi yazılar olan tezgahlar armağan edemez mi? Ve de güzel olmaz mı?

SÖZ BUGÜN HERKESİN

Bu Fuar İzmir’e yarasın iyi gelsin

Kara günün yıldönümünde bu mesaj ve görüntü yeter değil mi?

Bu Fuar İzmir’e yarasın iyi gelsin

Kurban Bayramı öncesi herkesin aklında olsun.
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BİR ALINTI

Gürol Tulunay’dan: Bilgi cesaret verir, cehalet ise küstahlık. (Motley)

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