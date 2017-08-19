Bu Fuar İzmir’e yarasın iyi gelsin



Bu kez özellikle ekonomik açıdan başka bir heyecan var sanki. Bunun nedeni de Rusya’nın partner ülke olması. İzmir, iki ülke arasındaki sorunlar konusunda köprü kent olabilecek gibi. Bakarsınız, aramızdaki domates krizi bile burada çözülüverir. E güzel de olur. İzmir farkı ortaya çıkıverir.

Keyfini çıkaralım

Haa, Fuar’ın bir de, “Uluslararası Kültür-Sanat-Gösteri Şöleni” yüzü var. Folkart’ın ana sponsor olduğu etkinlikler ilgililerini bekliyor. Sonuç olarak İzmir, 27 Ağustos’a kadar bir başka şenlenecek. Dilerim kent ekonomisi, restoranından taksisine kadar bu şenlikten payını alır. Son söz: Fuar’ın keyfini çıkaralım...



Didim Belediyesi’ne

yine bir çağrım var



Didim’e giderken son bir köyden geçilir, Akköy. Ve buradan geçerken, özellikle kadınlar başta olmak üzere, köylülerin evlerinin önünde çeşitli ürünlerini sattığını görürsünüz. Daha önce de önermiştim.

Güzel olmaz mı

Tabii, öneri benim olduğu için çok da önemsemiştim. Ne midir? Acaba Didim Belediyesi bu köylülere “Akköy’e hoş geldiniz”, “Didim sizi bekliyor”, “Ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz” gibi yazılar olan tezgahlar armağan edemez mi? Ve de güzel olmaz mı?

SÖZ BUGÜN HERKESİN







Kara günün yıldönümünde bu mesaj ve görüntü yeter değil mi?





Kurban Bayramı öncesi herkesin aklında olsun.

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BİR ALINTI



Gürol Tulunay’dan: Bilgi cesaret verir, cehalet ise küstahlık. (Motley)