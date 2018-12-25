Bu bankada eşya geçer

SOSYAL medyada bir duyuru dikkatimi çekmişti: “Üniversitede okuyan öğrenciler için Eşyabank kuruldu.
Belediyelerle işbirliği halindeler. Evinizdeki her türlü mobilya, mutfak eşyası, tekstil, perde vs için geçerli. 6 tabak, 6 bardak, 6 çatal-bıçak bir kız öğrenci için çok önemli bir eşya grubu derler. Lütfen paylaşın. Öğrenciye destek, ülkemize destek demek.”
BALÇOVA KANAT GERDİ
Eşyabank’la ilgili biraz daha bilgi aldım. Gelinen aşama, “Sevtap Şirin ve Tülin Kesiktaş Eraslan’ın bireysel çabalarla başladığı ve katlanarak artan talep üzerine Eşyabank’a dönüşen serüvenin yolu Balçova Belediyesi ile buluştu” diye özetleniyordu. Girişime Balçova Belediyesi kanat germiş, öğrenmeye devam:
500 İSTEK KARŞILANDI
“İzmir’de üniversite kazanıp kent dışından gelen bursiyer kızlarımıza ev eşyası temin etmeyi amaçlayıp yola çıkan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Eraslan’ın yolu, Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği’nden Sevtap Şirin ile kesişti. Yaklaşık 500 öğrencinin gereksinimi karşılandı. Gelen eşya bağışlarının çokluğu bir kez daha Türk halkının yardımseverliğini gösterdi. Birçok belediye nakliye ve ihtiyaç sahibini belirlemede çekimser kalırken, Balçova Belediyesi her zaman inanılmaz destek oldu.
BANKA-BELEDİYE İŞBİRLİĞİ
Balçova Belediyesi’nin ilçeye taşınan öğrenciler için başlattığı eşya kampanyası, Eşyabank ile birleşti. Belediye, daha önce ilçedeki dar gelirli vatandaşlar için başlattığı (ihtiyacın yoksa al getir, ihtiyacın varsa al götür) kampanyasını öğrenciler için de devam ettiriyor. İhtiyacı olan öğrenciler Balçova Belediyesi’nin her mahallede bulunan semt evlerine veya (0232 455 20 41) numaralı telefona ulaşabilirler.
BAŞKAN ÇALKAYA DESTEĞİ
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya çok destek verdi. Meclis üyesi Gülten Bilgi, çok ilgi duyduğu kampanyayı yönetiyor. Bize gelen istek ve iletileri ona bildiriyoruz. Bilgi, nakliye, eşyaların adreslerden alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını ve tüm işlemleri gerçekleştiriyor.”
-----
BİR CHP ÖZETİ
Adaylar için anket var
peki sürpriz olur mu
İZMİR’de en çok merak edilen konulardan birisi CHP’nin belediye başkan adayları. Son olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Ocak’taki parti meclisinden sonra adayların açıklanabileceğini bildirdi.
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da adaylarla ilgili bu hafta anket yapılacağını açıkladı. Bayır, seçmene Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerinin sorulacağını söyledi. Bayır, CHP’li başkanların olduğu yerlerde, “Mevcut başkandan memnun musunuz” diye sorulacağını bildirdi.
GENEL MERKEZ ÖNERİRSE
Bu arada, Büyükşehir için Abdül Batur, Alaattin Yüksel ve Tunç Soyer adları öne çıkıyor. İlçe belediye başkan adaylarında sürprizler olabileceği öne sürülüyor. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu’na da, “Genel merkez teklif ederse aday olur musunuz” sorusu yöneltildi, yanıt şöyleydi:
GELECEĞİNİ SANMIYORUM
“Böyle bir teklif geleceğini zannetmiyorum. Genel merkez benim nasıl yoğurt yediğimi, yürüdüğümü bilir. Artık hedefimiz, CHP’den güveneceğimiz, inanacağımız, kefil olacağımız bir arkadaşa bayrağı teslim etmek. İzmir’de 31 Mart akşamı CHP’li bir arkadaşımız Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Nokta...”
KOCAOĞLU ‘YÜKSEL’ DEDİ
Genel merkezden teklif geleceğini sanmıyormuş Kocaoğlu. Peki ya gelirse, yanıt ne olur? Gerçi Kocaoğlu yerelde ittifaka karşı çıktı, “Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, ‘şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum’ diyemez” dedi. Yani o sorunun gelmesi biraz uzak olasılık. Ve son dakika... Aziz Kocaoğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada: “Ortaya, milletvekilliği yapmış, kendini kanıtlamış, il başkanlığı görevinde bulunmuş, PM’de, MYK’da çalışmış, kendini kabul ettirmiş bir profili koymanız lazım” dedi. Yani, Alaattin Yüksel’i tanımladı. CHP’de neler olur, bekleyip göreceğiz...
-----
BİR MİS GİBİ ETKİNLİK
Karaburun’nda
Nergis Festivali
KARABURUN Nergis Festivali 20 Ocak’ta düzenlenecek. Üreticiye destek amacıyla başlatılan festival, ünlü nergis çiçeğini de tanıtıyor. Festivalde üreticiler yetiştirdikleri nergisleri satarken, müzik grupları da katılanlara hoş zaman geçirtecek. En Güzel Nergis Bahçesi Yarışması’na katılım başvuruları da 28 Aralık’ta sona erecek.
-----
BİR ÇALIŞTAY VE TADIM EĞİTİMİ
Zeytinyağına
ilgi duyanlara
KÖSTEM Zeytinyağı Müzesi’nde 29 Aralık Cumartesi günü zeytinyağı çalıştayı ve tadım eğitimi düzenlenecek. Tadım eğitimi kişi sayısı ile sınırlı. Adres: Eski İzmir-Çeşme Yolu üzeri. Jandarma karşısı. No: 8 Uzunkuyu-Urla. Bilgi için: info@kzmurla.com
-----
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: İnsanlarla yaşamak güç, çünkü susmak güç. (Nietzsche)
Bu bankada eşya geçer
SOSYAL medyada bir duyuru dikkatimi çekmişti: “Üniversitede okuyan öğrenciler için Eşyabank kuruldu.
Belediyelerle işbirliği halindeler. Evinizdeki her türlü mobilya, mutfak eşyası, tekstil, perde vs için geçerli. 6 tabak, 6 bardak, 6 çatal-bıçak bir kız öğrenci için çok önemli bir eşya grubu derler. Lütfen paylaşın. Öğrenciye destek, ülkemize destek demek.”
BALÇOVA KANAT GERDİ
Eşyabank’la ilgili biraz daha bilgi aldım. Gelinen aşama, “Sevtap Şirin ve Tülin Kesiktaş Eraslan’ın bireysel çabalarla başladığı ve katlanarak artan talep üzerine Eşyabank’a dönüşen serüvenin yolu Balçova Belediyesi ile buluştu” diye özetleniyordu. Girişime Balçova Belediyesi kanat germiş, öğrenmeye devam:
500 İSTEK KARŞILANDI
“İzmir’de üniversite kazanıp kent dışından gelen bursiyer kızlarımıza ev eşyası temin etmeyi amaçlayıp yola çıkan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Eraslan’ın yolu, Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği’nden Sevtap Şirin ile kesişti. Yaklaşık 500 öğrencinin gereksinimi karşılandı. Gelen eşya bağışlarının çokluğu bir kez daha Türk halkının yardımseverliğini gösterdi. Birçok belediye nakliye ve ihtiyaç sahibini belirlemede çekimser kalırken, Balçova Belediyesi her zaman inanılmaz destek oldu.
BANKA-BELEDİYE İŞBİRLİĞİ
Balçova Belediyesi’nin ilçeye taşınan öğrenciler için başlattığı eşya kampanyası, Eşyabank ile birleşti. Belediye, daha önce ilçedeki dar gelirli vatandaşlar için başlattığı (ihtiyacın yoksa al getir, ihtiyacın varsa al götür) kampanyasını öğrenciler için de devam ettiriyor. İhtiyacı olan öğrenciler Balçova Belediyesi’nin her mahallede bulunan semt evlerine veya (0232 455 20 41) numaralı telefona ulaşabilirler.
BAŞKAN ÇALKAYA DESTEĞİ
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya çok destek verdi. Meclis üyesi Gülten Bilgi, çok ilgi duyduğu kampanyayı yönetiyor. Bize gelen istek ve iletileri ona bildiriyoruz. Bilgi, nakliye, eşyaların adreslerden alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını ve tüm işlemleri gerçekleştiriyor.”
-----
BİR CHP ÖZETİ
Adaylar için anket var
peki sürpriz olur mu
İZMİR’de en çok merak edilen konulardan birisi CHP’nin belediye başkan adayları. Son olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Ocak’taki parti meclisinden sonra adayların açıklanabileceğini bildirdi.
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da adaylarla ilgili bu hafta anket yapılacağını açıkladı. Bayır, seçmene Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerinin sorulacağını söyledi. Bayır, CHP’li başkanların olduğu yerlerde, “Mevcut başkandan memnun musunuz” diye sorulacağını bildirdi.
GENEL MERKEZ ÖNERİRSE
Bu arada, Büyükşehir için Abdül Batur, Alaattin Yüksel ve Tunç Soyer adları öne çıkıyor. İlçe belediye başkan adaylarında sürprizler olabileceği öne sürülüyor. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu’na da, “Genel merkez teklif ederse aday olur musunuz” sorusu yöneltildi, yanıt şöyleydi:
GELECEĞİNİ SANMIYORUM
“Böyle bir teklif geleceğini zannetmiyorum. Genel merkez benim nasıl yoğurt yediğimi, yürüdüğümü bilir. Artık hedefimiz, CHP’den güveneceğimiz, inanacağımız, kefil olacağımız bir arkadaşa bayrağı teslim etmek. İzmir’de 31 Mart akşamı CHP’li bir arkadaşımız Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Nokta...”
KOCAOĞLU ‘YÜKSEL’ DEDİ
Genel merkezden teklif geleceğini sanmıyormuş Kocaoğlu. Peki ya gelirse, yanıt ne olur? Gerçi Kocaoğlu yerelde ittifaka karşı çıktı, “Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, ‘şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum’ diyemez” dedi. Yani o sorunun gelmesi biraz uzak olasılık. Ve son dakika... Aziz Kocaoğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada: “Ortaya, milletvekilliği yapmış, kendini kanıtlamış, il başkanlığı görevinde bulunmuş, PM’de, MYK’da çalışmış, kendini kabul ettirmiş bir profili koymanız lazım” dedi. Yani, Alaattin Yüksel’i tanımladı. CHP’de neler olur, bekleyip göreceğiz...
-----
BİR MİS GİBİ ETKİNLİK
Karaburun’nda
Nergis Festivali
KARABURUN Nergis Festivali 20 Ocak’ta düzenlenecek. Üreticiye destek amacıyla başlatılan festival, ünlü nergis çiçeğini de tanıtıyor. Festivalde üreticiler yetiştirdikleri nergisleri satarken, müzik grupları da katılanlara hoş zaman geçirtecek. En Güzel Nergis Bahçesi Yarışması’na katılım başvuruları da 28 Aralık’ta sona erecek.
-----
BİR ÇALIŞTAY VE TADIM EĞİTİMİ
Zeytinyağına
ilgi duyanlara
KÖSTEM Zeytinyağı Müzesi’nde 29 Aralık Cumartesi günü zeytinyağı çalıştayı ve tadım eğitimi düzenlenecek. Tadım eğitimi kişi sayısı ile sınırlı. Adres: Eski İzmir-Çeşme Yolu üzeri. Jandarma karşısı. No: 8 Uzunkuyu-Urla. Bilgi için: info@kzmurla.com
-----
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: İnsanlarla yaşamak güç, çünkü susmak güç. (Nietzsche)