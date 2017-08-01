Bodrum Tilkicik Girişimi dolguya marinaya karşı



Sözcü Murat Kaynar, şöyle diyor:

“Amacımız asla ekonomik bir değer yaratmanın önüne geçmek değildir. Hedefimiz ilerideki nesillere tertemiz bir deniz, yaşanabilir kıyılar ve dengeli bir ekosistem bırakmaktır. Bunun için Bodrum Tilkicik Koyları’nda dolguya ve marinaya hayır diyoruz.”

Ne mi olmuş, özetleyeyim:

“Bir şirket, bir yıl önce Bodrum Tilkicik koylarında 12 dönümlük deniz dolgusu ve 150 teknelik marina projesini tanıtmış. Dolgu, kıyı düzenleme ve iskele projesi ile ilgili Muğla İl Çevre Müdürlüğü’nün ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı 158 kişi Eylül 2016’da yürütmeyi durdurma davası açmış. Dava halen sürüyormuş. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin tayin ettiği bilirkişi heyeti geçen 19 Haziran’da keşif ve tespite gelmiş.”

Halkın katılım toplantısı

Duyurudan alıntıya devam: “Bu davada elimiz güçlü, duruşumuz sağlam. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Şirket Mayıs 2017’de marina projesi için resmen başvuruda bulundu. 29 Haziran’da Yalıkavak Belediyesi’nde ‘Halkın Katılım Toplantısı’ düzenlendi. Bu toplantıya yöre ve Bodrum Yarımadası sakinleri büyük ilgi gösterdiler, salon tıklım tıklım doldu. Toplantıya katılan 228 kişinin istisnasız tamamı deniz dolgusu ve marinaya karşı çıktılar. Divan başkanına imza kampanyamız, marina projesinin hukuki olmadığı için iptal edilmesine ilişkin talep dilekçemiz ve teknik dosya sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konudaki kararını bekliyor ve takip ediyoruz.

Tam karşıda yeni yatırım

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, yapmış olduğumuz sorgulama sonucunda koyumuzun doğu bölümündeki tüm çıplak parsellerin imar planlarının değiştirilerek işletme haklarının bir özel şirkete devredildiğini öğrendik. Yani, burada planlanan yatırımın tam karşı kıyısında konut, otel, yat limanı/marina yapılmasının önü açıldı.

Burası bir göle dönüşecek

Bodrum Tilkicik koylarının her iki tarafına marina/yat limanı yapılması denizimizin, kıyılarımızın ve koyumuzun sonu olacaktır. Burası bir göle, bir laguna dönüşecek, ekosistem hızla bozulacaktır. Buradaki projeye karşı alacağımız başarı elimizi diğer işgale karşı kuvvetlendirecektir. Bundan dolayı, birlikte hareket etmemiz, pasif kalmayıp atak olmamız, beklemek yerine harekete geçmemiz zorunluluğu bulunmaktadır.

Unutma sen yoksan, denizimiz de yok olacak!”



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SÖZ SİZİN

BİR İBRETLİK

‘Yuh’ doğrusu

Karataş Haber Ajansı’ndan Bahri Karataş imzalı bir haber ve fotoğraf... “Urla’da ormanlık alanlara, tuvalet klozeti, yatak, araba lastikleri gibi atıklar ve inşaat molozları dökülüyor. İlçenin cennet köşelerinden Kuşçular, Malgaca, Torosan, Özbek, Gülbahçe, Bozavlu, Çeşmealtı mahalle ve köylerinde ki ormanlık alanlardaki cennet köşeleri inşaat ve evsel atıkların tehdidi altında.”

Yoruma gerek var mı? Bu ne yahu, pes artık...

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BİR YAKINMA

Hastanenin yanındaki

sokakta kaldırım işgali





Belediyeye ve gerekli kurumlara bir çok kez bildirmemize rağmen Yeşilyurt’taki Katip Çelebi Araştırma Hastanesi yanındaki 175/5 ve 175/4 sokakta yıllardır bir lokanta koca kaldırımı işgal ediyor. Hastanenin acil kapısının yan sokağı olması nedeniyle bayağı işlek bir yer. İnsanlar o sokakta mağdur ediliyor. Kimse de bu yanlış duruma müdahale edemiyor. (N.Ö.)



BİR ALINTI



Engin Yavuz’dan: Kırıldığınız insanlarla aranıza mesafe koyun. Hissediyorlarsa belli ederler. Hissetmemişlerse kararınız tam isabet... (Halk deyişi)