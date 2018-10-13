Biraz insaf gerekmez mi

“Değinmeyeyim” diyorum ama, anımsatmadan da geçemiyorum. Yeniden başkan adayı olmayacağını, “istemesi halinde yüzde 99.99 aday gösterileceğini” açıklayan o adam ne demiş:
“Ben CHP’liyim. Partimi bırakmıyorum, siyaseti bırakıyorum. Başka hiçbir oluşumun içinde olmam. 15 yıllık görevimi bir arkadaşa devretmeyi daha doğru bulduğum için aday olmadım. Partime bu seçimde de sonraki seçimde de elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım.
NOKTA KOYMAYA ÇALIŞIYORUM
- Genel başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Ben zaten siyasetçi değilim, iş insanıyım. Siyasetle yolumuz kesişti. 2001’de siyasete girdik. 18 sene sonra da noktayı koymaya çalışıyoruz. Kimseyle aramda problem yok. Genel Başkan’ın kararımı açıkladıktan sonra beni aramasına, benim de onu aramama gerek yok. 2014 seçimlerinden sonra her konuşmamızda kendisine aday olmayacağımı söyledim.
POLİTİKA ÜRETECEĞİ MUTFAK YOK
- Ekonomide, terörde, dış politikada ne yapmak lazım? CHP’nin bunları temellendiremediğini söylüyorum. 2007’den beri genel başkanlarımıza anlattım. Bu partinin politika üreteceği bir mutfağı yok. Aynı şeyleri söyleyerek, yaparak farklı bir sonuç beklemek bana göre doğru değil.
- Bu kadro hareketidir. Aklın ve bilimin rehberliğinde proje yapılacak. Kadroların ülkenin sorunlarını dert edinmesi ve bunlara sağlıklı, tutarlı projeler üretmesi gerekiyor. CHP yüzde 25 oy alan bir parti. Ben CHP’nin ülkeye umut olamadığını söylüyorum. Hak ettiği yere taşınması gerekiyor.
- 15 senedir çırpınıyorsunuz, üretmeye çalışıyorsunuz, örnek çalışmalar yapıyorsunuz. Ama İzmir’de yaptığınız iş İzmir’de kalıyor. İktidar olmanız lazım. Ayrı ekonomik model ortaya koyması lazım. Muhafazakar kesimden oy alınmaz diye bir şey yok. Herkesten oy alınır. Yeter ki, sen ona göre politika üret, ona göre duruş sergile, elinden tut, kader birliği yap. CHP alerjisi var olduğu söylenen bir şeydir. CHP alerjisinin CHP’yi iktidara getirmeyecek boyutta olduğuna inanmıyorum. Değişebilir, değişir.”
YA ‘YİNE ADAYIM’ DESEYDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sözleri bunlar. Ama öyle gürültü koparıldı ki, adam, “Yine aday olacağım” deseydi, neler olurdu, düşünmek bile istemiyorum. Sosyal medyada arkasından teneke çalınacak adeta. Kimine göre 14.5 yılda bir şey yapmadı. Kimine göre hep yanlış yaptı. Kimine göre yukarıdaki sözleri nedeniyle parti suçu işledi disiplin kuruluna verilmesi gerek.
UNUTMAYIN O HALA BAŞKAN
Çalışmalarını “İzmir Modeli” başlığında açıkladı. Faza uzatmayayım, biraz insaf yahu. Görev süresince hiç mi olumlu işler yapmadı? “Eline sağlık” diyen çıkmaz mı? Ayrıca seçim tarihi değişmezse 31 Mart 2019’a kadar onun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da unutmamak gerek. Bu insan yaklaşık altı ay daha görev başında. CHP’nin olası bir yeni adayının sorumluluğu olmaz bu sürede. Haaa, bundan sonrası mı? Tabii ki, CHP’nin bileceği iş ve sorunu... Kolay gelsin.
-----
BİR AYVALIK KLASİĞİ
Zeytinyağı
sağlık kaynağı
AYVALIK Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’dan, önemli bir etkinlikle ilgili mesaj aldım, özetliyorum: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası, zeytinyağının insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini daha etkin hatırlatmak amacıyla her yıl ‘Ayvalık Zeytin Hasat Günleri’ düzenliyor. Bu yılki hedef: Ayvalık zeytin ve zeytinyağının dünyaca ünlü kalitesine dikkat çekerek yeni pazarlar kazandırmak ve ülkemizdeki tüketimini artırmak, fark yaratan markalarla dünyaya açılmak...
26 EKİM’DE YÜRÜYÜŞ
14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri 26 - 29 Ekim arasında, ‘Zeytinyağı Sağlık Kaynağı’ temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik 26 Ekim saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Hasata Yürüyüş’ ile başlayacak, ‘Ayvalık Zeytinyağı Pazarı’ açılacak. Ertesi gün hasat töreni düzenlenecek, ‘Zeytinyağı ve El Emekleri’ pazarları ziyaret edilecek. Etkinlikte, zeytinciliğin sorunlarıyla çözüm önerilerinin tartışılacağı panel düzenlenecek.
ÜÇ SERGİ AÇILACAK
“En İyi Çiftçi Ödülü” sunulacak etkinlikte Turgut Baygın’ın ‘Zeytin Şiirleri’ dinletisi ve Zeytin Çekirdekleri’nin konseri izlenecek. Selçuk Erdoğan’ın ‘Zeytinin Gövde Gösterisi’ adlı resim sergisi Taksiyarhis Anıt Müze’de açılacak. Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ‘Ayvalık’ın Sualtı Güzellikleri’ konulu eserlerini Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sergileyecek. Naile Cimit, Çiğdem Celasin, Fatma Kızılata’nın ‘Toprakla da Şiir Yazılır’ temalı seramikleri Naile Cilit Atölyesi’nde görülebilecek.
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BİR ETKİNLİK
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BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Bulunduğun yerde mutlu değilsen, sorun yerde değil sendedir. (Eddie Anter)
Biraz insaf gerekmez mi
“Değinmeyeyim” diyorum ama, anımsatmadan da geçemiyorum. Yeniden başkan adayı olmayacağını, “istemesi halinde yüzde 99.99 aday gösterileceğini” açıklayan o adam ne demiş:
“Ben CHP’liyim. Partimi bırakmıyorum, siyaseti bırakıyorum. Başka hiçbir oluşumun içinde olmam. 15 yıllık görevimi bir arkadaşa devretmeyi daha doğru bulduğum için aday olmadım. Partime bu seçimde de sonraki seçimde de elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım.
NOKTA KOYMAYA ÇALIŞIYORUM
- Genel başkan olmak gibi bir düşüncem yok. Ben zaten siyasetçi değilim, iş insanıyım. Siyasetle yolumuz kesişti. 2001’de siyasete girdik. 18 sene sonra da noktayı koymaya çalışıyoruz. Kimseyle aramda problem yok. Genel Başkan’ın kararımı açıkladıktan sonra beni aramasına, benim de onu aramama gerek yok. 2014 seçimlerinden sonra her konuşmamızda kendisine aday olmayacağımı söyledim.
POLİTİKA ÜRETECEĞİ MUTFAK YOK
- Ekonomide, terörde, dış politikada ne yapmak lazım? CHP’nin bunları temellendiremediğini söylüyorum. 2007’den beri genel başkanlarımıza anlattım. Bu partinin politika üreteceği bir mutfağı yok. Aynı şeyleri söyleyerek, yaparak farklı bir sonuç beklemek bana göre doğru değil.
- Bu kadro hareketidir. Aklın ve bilimin rehberliğinde proje yapılacak. Kadroların ülkenin sorunlarını dert edinmesi ve bunlara sağlıklı, tutarlı projeler üretmesi gerekiyor. CHP yüzde 25 oy alan bir parti. Ben CHP’nin ülkeye umut olamadığını söylüyorum. Hak ettiği yere taşınması gerekiyor.
- 15 senedir çırpınıyorsunuz, üretmeye çalışıyorsunuz, örnek çalışmalar yapıyorsunuz. Ama İzmir’de yaptığınız iş İzmir’de kalıyor. İktidar olmanız lazım. Ayrı ekonomik model ortaya koyması lazım. Muhafazakar kesimden oy alınmaz diye bir şey yok. Herkesten oy alınır. Yeter ki, sen ona göre politika üret, ona göre duruş sergile, elinden tut, kader birliği yap. CHP alerjisi var olduğu söylenen bir şeydir. CHP alerjisinin CHP’yi iktidara getirmeyecek boyutta olduğuna inanmıyorum. Değişebilir, değişir.”
YA ‘YİNE ADAYIM’ DESEYDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sözleri bunlar. Ama öyle gürültü koparıldı ki, adam, “Yine aday olacağım” deseydi, neler olurdu, düşünmek bile istemiyorum. Sosyal medyada arkasından teneke çalınacak adeta. Kimine göre 14.5 yılda bir şey yapmadı. Kimine göre hep yanlış yaptı. Kimine göre yukarıdaki sözleri nedeniyle parti suçu işledi disiplin kuruluna verilmesi gerek.
UNUTMAYIN O HALA BAŞKAN
Çalışmalarını “İzmir Modeli” başlığında açıkladı. Faza uzatmayayım, biraz insaf yahu. Görev süresince hiç mi olumlu işler yapmadı? “Eline sağlık” diyen çıkmaz mı? Ayrıca seçim tarihi değişmezse 31 Mart 2019’a kadar onun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da unutmamak gerek. Bu insan yaklaşık altı ay daha görev başında. CHP’nin olası bir yeni adayının sorumluluğu olmaz bu sürede. Haaa, bundan sonrası mı? Tabii ki, CHP’nin bileceği iş ve sorunu... Kolay gelsin.
-----
BİR AYVALIK KLASİĞİ
Zeytinyağı
sağlık kaynağı
AYVALIK Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’dan, önemli bir etkinlikle ilgili mesaj aldım, özetliyorum: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası, zeytinyağının insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini daha etkin hatırlatmak amacıyla her yıl ‘Ayvalık Zeytin Hasat Günleri’ düzenliyor. Bu yılki hedef: Ayvalık zeytin ve zeytinyağının dünyaca ünlü kalitesine dikkat çekerek yeni pazarlar kazandırmak ve ülkemizdeki tüketimini artırmak, fark yaratan markalarla dünyaya açılmak...
26 EKİM’DE YÜRÜYÜŞ
14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri 26 - 29 Ekim arasında, ‘Zeytinyağı Sağlık Kaynağı’ temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik 26 Ekim saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Hasata Yürüyüş’ ile başlayacak, ‘Ayvalık Zeytinyağı Pazarı’ açılacak. Ertesi gün hasat töreni düzenlenecek, ‘Zeytinyağı ve El Emekleri’ pazarları ziyaret edilecek. Etkinlikte, zeytinciliğin sorunlarıyla çözüm önerilerinin tartışılacağı panel düzenlenecek.
ÜÇ SERGİ AÇILACAK
“En İyi Çiftçi Ödülü” sunulacak etkinlikte Turgut Baygın’ın ‘Zeytin Şiirleri’ dinletisi ve Zeytin Çekirdekleri’nin konseri izlenecek. Selçuk Erdoğan’ın ‘Zeytinin Gövde Gösterisi’ adlı resim sergisi Taksiyarhis Anıt Müze’de açılacak. Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ‘Ayvalık’ın Sualtı Güzellikleri’ konulu eserlerini Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sergileyecek. Naile Cimit, Çiğdem Celasin, Fatma Kızılata’nın ‘Toprakla da Şiir Yazılır’ temalı seramikleri Naile Cilit Atölyesi’nde görülebilecek.
-----
BİR ETKİNLİK
-----
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Bulunduğun yerde mutlu değilsen, sorun yerde değil sendedir. (Eddie Anter)