BİR TARİHİ TOPLANTI

İNSANA bir garip gelen atmosfer. Daha doğrusu atmosfer aynı da orada bulunma nedeni bir garip kılıyor insanı. Yer Smyrna Agora... Aslında İzmir’in göbeği... Hani İkiçeşmelik’in başındaki... Yıllardır süren kazı alanı.

MECLİS AGORA’DAYDI

Peki, ne işimiz var orada? Efendim Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısı ikinci birleşimi orada gerçekleşti. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun davetiyle gittik, izledik, çok da iyi ettik. Dedim ya, o ortam biraz garip ve heyecan vericiydi.

Nasıl olmasın? Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy bilgilendirdi. Buradaki kazı 1932’de başlamış. 2. Dünya Savaşı’nda da aralıklarla sürmüş. 2002’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle hız kazanmış. (Nitekim Başkan Kocaoğlu her yıl 5 milyon lira verdiklerini söyledi.) Ersoy, Agora’nın 2 bin 500 yıllık tarihe tanıklık yaptığı bilgisini paylaştı.

1500 YIL SONRA İLK KEZ

Agora’da tarih boyunca üç kez kent meclisi toplanmış. Dördüncü meclis toplantısı bin 500 yıl sonra 13 Eylül’de gerçekleşti. Meclis üyeleri herhalde bir başka heyecanlı ve gururluydu. Çünkü, tarihe geçecek bir görevi yerine getirdiler. Eeee, bizim için de bu toplantıya tanıklığın önemi büyüktü tabii ki...

TAM UZLAŞMA ÖRNEĞİ

Gelelim bu yazının başlığına. Ersoy’un bilgi vermesinden sonra Başkan Kocaoğlu, İzmir’in tarihinin canlandırılması için yapılan çalışmaları anlattı ve meclis toplantısının ikinci birleşimini açtı, gündem maddelerine geçildi. CHP, AK Parti ve MHP sözcüleri toplantının tarihi önemini vurguladı. Tarihin tanıklık ettiği toplantıda uzlaşı örneği verildi. Gündem maddeleri okunmadı, numarası belirtilip oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Kocaoğlu, her oylama sonunda, “Kabul edenler etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir” dedi. Meclisin bu hızını konuklardan yadırgayanlar oldu.

İYİ Kİ TANIK OLDUM

Yıllar önce Ankara’daki parlamento muhabirliğimi anımsadım. Özellikle bütçe görüşmelerinde siyasi partilerin uzlaştığı konularda aynısını yaşardık. Yani, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarihi toplantıda uzlaşı örneği verdi, çok da iyi oldu. Böyle bir toplantıya tanık olmak, doğrusu bana da çok iyi geldi.

SON İZLENİM: Meclisin toplantısını izlerken Agora’nın ve İzmir’in tüm tarihi zenginliklerinin daha çok tanıtılması gerektiğini düşündüm. Örneğin, çoğu İzmirli daha Agora’ya adımını bile atmamıştır. Ve de Agora’nın yanındaki katlı otoparkın ne denli çirkin kaldığını bir kez daha gözlemledim

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BİR ETKİNLİKLER DUYURUSU

Açık Stüdyo

sezonu açtı

AÇIK Stüdyo sezonu dün İsveçli çağdaş dans sanatçısı Sybrig Dokter’in gösterisiyle açtı. Kontak Doğaçlama Atölyesi 18 Eylül Pazartesi günü 19.00’da, Çağdaş Dans Atölyesi 19 Eylül Salı günü 18.00’de, Performatif İçgörü Atölyesi 20 Eylül Çarşamba günü 18.00’de, T’ai Chi Ch’uan Atölyesi 23 Eylül Cumartesi günü 11.00’de ilk derslerini gerçekleştirecek. Kayıt için info@acikstudyo.com adresinden ve 0535 366 03 41 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.

Açık Stüdyo: Etiler Mah. 1265 Sok. Emek İş Merkezi No: 8/201 Konak - İZMİR

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SÖZ SİZİN

BİR EMEKLİNİN İSTEĞİ

Taksi dolmuş Sadi

Hoşses’ten geçsin

OTURDUĞUM sokak ve caddeden ne dolmuş geçiyor, ne otobüs. Ulaşım için taksiye mecburum. Tramvay durağına ulaşabilmem için 2 kilometre yürümem lazım. Ben 01.01.1938 doğumlu 80 yaşında memur emeklisi bir vatandaşım. Doğum yerim de Karşıyaka. Emekli aylığımla zar zor geçiniyorum. Taksi parasını kaldıramam. Belediyeler halk içindir. Karşıyaka ve giderek İzmir Büyükşehir yetkililerden ricam 6351 Sadi Hoşses Sokak’tan geçen taksi dolmuşlara yeniden izin verilmesi. Bu yalnız benim isteğim değil, bu güzergahta oturan bütün vatandaşların da dileği. Kudret ŞENER

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BİR TEŞEKKÜR

Açıkhava sineması

BORNOVA İçin Çözümler Grubu’nun Büyük Park’taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda yazlık sinema geleneğinin sürdürülmesi isteğini dile getirmiştim. Bornova Belediyesi böyle bir etkinlik başlatmış. Grup üyeleri teşekkür ediyor.

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BİR ALINTI

Benan Bilek’ten: Sen ne kadar bal gibi olursan ol, pis bir sinek gelir seni bulur.