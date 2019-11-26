Bir sorum var

Serbest bacalı 15 santral bölgesindearaçlarda sigara yasağına devam mı?
ÜLKEMİZDEKİ 15 termik santralin bacalarına filtre taktırmadan üç yıl daha çalışabilmelerine TBMM’de olanak sağlandı ya. Hani oylamaya sadece 25 milletvekili katılan CHP’nin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağı da bildirildi. Neyse, oylama geride kaldı, tartışmalar sürer, gelişmeler zamanla görülür. Ben şunu merak ediyorum. Bacaları rahatça duman salmaya devam edecek 15 santralin olduğu bölgelerde de, araçlarda sigara içme yasağı sürecek mi? Özellikle bu bölgelerde sigara yasağı daha da etkin uygulanacak mı?
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BİR ÖNEMLİ İDDİA
Pizzacıdan motokuryeye
25 dakikada teslim baskısı
BUGÜN örgütlenen iki ulaşım mesleğinden örnek sunacağım. Önce motosikletli kuryelerle ilgili Radyo Trafik İzmir’deki ‘MotoKask’ programı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu İzmir Temsilcisi ve Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Ufuk Tatar, Burcu Coşkunseda’nın konuğu olmuş.
YAVAŞ OLANIN İŞ RİSKİ VAR
Yalnızca Karşıyaka’da bin 500 kurye olduğunu belirten Tatar, üyelerinin daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulamış, “Hızlı olan kazanıyor, yavaş olanın işini kaybetme riski var. Bunu çözmek için çabalarımız sürüyor. Kuryelerin bir belgeye sahip olmaları gerekiyor. Yapacağımız çalışmalar sonucunda belge sahibi olmayan kuryelik yapamayacak” demiş. Motosikletlilerin genelde trafikte fark edilmemesinden yakınan Tatar’ın araç sürücülerinden istekleri:
SÜRÜCÜLER BİZE DİKKAT ETSİN
“Bazı sürücüler araçlarını bir anda önümüzde durduruyor, özellikle kapılarını açarken dikkat etmiyor. Sürücüler kapıyı, arkayı kontrol ederek açsınlar. Acil ilaç, acil kan taşıyan kuryelerimiz de var. Bu arkadaşlarımızın yetiştirme çabası daha hayati boyutta. Bunların farklı uyarıcıları olmasına rağmen yine anlamayan sürücüler var. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum.”
CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, telefonla bağlanmış programa. Yavuz, bazı işverenler siparişleri en kısa sürede yetiştirmeleri için baskı yapınca canlarını tehlikeye attıklarını, trafik kurallarını bile çiğnemek zorunda kaldıklarını öne sürmüş:
YETİŞMEYİNCE PARA CEPTEN
“Ters yönden gidiyoruz, refüjden atlıyoruz, slalom yapıyoruz, kaldırımdan gidiyoruz. Bunlar mazeret değil ama siparişi yetiştiremediğimiz zaman ücret kaybı bizim cebimizden kesiliyor. Bazı pizza şirketleri 30 dakikada siparişi yetiştirme taahhüdünde bulunuyor. Biz buna dava açtık ve kazandık. Sonra bizimle dalga geçer gibi bu süreyi 25 dakikaya çektiler. Şimdi devam eden yeni bir davamız var.”
Genelde yakınırız ya vızır vızır gelip giden motosikleti kuryelerden. Onların da sesini duyurmaya çalıştıkları programdan özet sundum. Herkese kolay gelsin.
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BİR FARKLI DERNEK
Makam şoförleri
tek çatı altında
İKİNCİ konu da, itiraf edeyim ilk kez duyduğum bir dernek. Sosyal medyadaki bir haberle öğrendim. Makam şoförleri arasında sosyalleşme ve yardımlaşmayı, işsiz kalan arkadaşlarına iş olanağı sağlamak amacıyla 2018’de ‘İzmir Makam Şoförleri Derneği’ kurulmuş.
DAYANIŞMA SAĞLAMAK
Başkan Nurettin Azlal ve bir bölüm üye, otomotiv firması sahibi Serdar Özcan’ın konuğu olarak kahvaltıda buluşmuş geçenlerde. Başkan Azlal, derneğin kamu ve özel sektörden 96 makam şoförü üyeyle kurulduğunu belirterek, bilgi vermiş: “Amacımız boşta kalan arkadaşlarımıza iş imkanı yaratıp aramızdaki dayanışmayı güçlendirmektir. Bunu da dernekleşerek başardık. Valilik, büyükşehir belediye başkanlığı, konsolosluk, oda ve borsa kurumlarıyla il müdürlükleri ve önemli şirket yönetim kurulu başkan, CEO ve genel müdür makam şoförleri, derneğimizin üyesidir. Bizim işimizin en önemli unsuru güvendir. Makam şoförü, hizmet ettiği siyasetçinin, üst düzey yöneticinin yahut iş insanının birçok sırrını bilen kişidir. Bu sebepten dolayı karşılıklı güven olmazsa olmazımızdır.”
BİR DUYURU
Bu kermesin geliri
gençlerin eğitimine
EGE Çağdaş Eğitim Vakfı ve İzmir Türk Koleji işbirliği ile gerçekleşen ‘Geleneksel İkinci El Kermesi’ 28-30 Kasım’da gerçekleşecek. İTK Uşakizade Köşkü’ndeki kermeste kadın, erkek ve çocuk giysileri, takı, aksesuvar, çanta, ayakkabı, ev eşyaları gibi çeşitli ürünler sergilenecek. Pek çok markanın ikinci el eşyaları uygun fiyatlara satılarak elde edilen gelir, kısıtlı olanaklı gençlerin eğitimine destek olacak.
Bir sorum var
Serbest bacalı 15 santral bölgesindearaçlarda sigara yasağına devam mı?
ÜLKEMİZDEKİ 15 termik santralin bacalarına filtre taktırmadan üç yıl daha çalışabilmelerine TBMM’de olanak sağlandı ya. Hani oylamaya sadece 25 milletvekili katılan CHP’nin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağı da bildirildi. Neyse, oylama geride kaldı, tartışmalar sürer, gelişmeler zamanla görülür. Ben şunu merak ediyorum. Bacaları rahatça duman salmaya devam edecek 15 santralin olduğu bölgelerde de, araçlarda sigara içme yasağı sürecek mi? Özellikle bu bölgelerde sigara yasağı daha da etkin uygulanacak mı?
----------------
BİR ÖNEMLİ İDDİA
Pizzacıdan motokuryeye
25 dakikada teslim baskısı
BUGÜN örgütlenen iki ulaşım mesleğinden örnek sunacağım. Önce motosikletli kuryelerle ilgili Radyo Trafik İzmir’deki ‘MotoKask’ programı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu İzmir Temsilcisi ve Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Ufuk Tatar, Burcu Coşkunseda’nın konuğu olmuş.
YAVAŞ OLANIN İŞ RİSKİ VAR
Yalnızca Karşıyaka’da bin 500 kurye olduğunu belirten Tatar, üyelerinin daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulamış, “Hızlı olan kazanıyor, yavaş olanın işini kaybetme riski var. Bunu çözmek için çabalarımız sürüyor. Kuryelerin bir belgeye sahip olmaları gerekiyor. Yapacağımız çalışmalar sonucunda belge sahibi olmayan kuryelik yapamayacak” demiş. Motosikletlilerin genelde trafikte fark edilmemesinden yakınan Tatar’ın araç sürücülerinden istekleri:
SÜRÜCÜLER BİZE DİKKAT ETSİN
“Bazı sürücüler araçlarını bir anda önümüzde durduruyor, özellikle kapılarını açarken dikkat etmiyor. Sürücüler kapıyı, arkayı kontrol ederek açsınlar. Acil ilaç, acil kan taşıyan kuryelerimiz de var. Bu arkadaşlarımızın yetiştirme çabası daha hayati boyutta. Bunların farklı uyarıcıları olmasına rağmen yine anlamayan sürücüler var. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum.”
CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, telefonla bağlanmış programa. Yavuz, bazı işverenler siparişleri en kısa sürede yetiştirmeleri için baskı yapınca canlarını tehlikeye attıklarını, trafik kurallarını bile çiğnemek zorunda kaldıklarını öne sürmüş:
YETİŞMEYİNCE PARA CEPTEN
“Ters yönden gidiyoruz, refüjden atlıyoruz, slalom yapıyoruz, kaldırımdan gidiyoruz. Bunlar mazeret değil ama siparişi yetiştiremediğimiz zaman ücret kaybı bizim cebimizden kesiliyor. Bazı pizza şirketleri 30 dakikada siparişi yetiştirme taahhüdünde bulunuyor. Biz buna dava açtık ve kazandık. Sonra bizimle dalga geçer gibi bu süreyi 25 dakikaya çektiler. Şimdi devam eden yeni bir davamız var.”
Genelde yakınırız ya vızır vızır gelip giden motosikleti kuryelerden. Onların da sesini duyurmaya çalıştıkları programdan özet sundum. Herkese kolay gelsin.
-----------------------
BİR FARKLI DERNEK
Makam şoförleri
tek çatı altında
İKİNCİ konu da, itiraf edeyim ilk kez duyduğum bir dernek. Sosyal medyadaki bir haberle öğrendim. Makam şoförleri arasında sosyalleşme ve yardımlaşmayı, işsiz kalan arkadaşlarına iş olanağı sağlamak amacıyla 2018’de ‘İzmir Makam Şoförleri Derneği’ kurulmuş.
DAYANIŞMA SAĞLAMAK
Başkan Nurettin Azlal ve bir bölüm üye, otomotiv firması sahibi Serdar Özcan’ın konuğu olarak kahvaltıda buluşmuş geçenlerde. Başkan Azlal, derneğin kamu ve özel sektörden 96 makam şoförü üyeyle kurulduğunu belirterek, bilgi vermiş: “Amacımız boşta kalan arkadaşlarımıza iş imkanı yaratıp aramızdaki dayanışmayı güçlendirmektir. Bunu da dernekleşerek başardık. Valilik, büyükşehir belediye başkanlığı, konsolosluk, oda ve borsa kurumlarıyla il müdürlükleri ve önemli şirket yönetim kurulu başkan, CEO ve genel müdür makam şoförleri, derneğimizin üyesidir. Bizim işimizin en önemli unsuru güvendir. Makam şoförü, hizmet ettiği siyasetçinin, üst düzey yöneticinin yahut iş insanının birçok sırrını bilen kişidir. Bu sebepten dolayı karşılıklı güven olmazsa olmazımızdır.”
BİR DUYURU
Bu kermesin geliri
gençlerin eğitimine
EGE Çağdaş Eğitim Vakfı ve İzmir Türk Koleji işbirliği ile gerçekleşen ‘Geleneksel İkinci El Kermesi’ 28-30 Kasım’da gerçekleşecek. İTK Uşakizade Köşkü’ndeki kermeste kadın, erkek ve çocuk giysileri, takı, aksesuvar, çanta, ayakkabı, ev eşyaları gibi çeşitli ürünler sergilenecek. Pek çok markanın ikinci el eşyaları uygun fiyatlara satılarak elde edilen gelir, kısıtlı olanaklı gençlerin eğitimine destek olacak.