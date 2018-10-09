Bir hizmet paketi

Bugün başkan adaylığı kulislerini bir kenara bırakıp belediyelerin bazı güzel çalışmalarını dile getirmek, anımsatmak istiyorum. Ayvalık Belediyesi’nden başlayalım.
AYVALIK: Naylon yerine
kese kağıdı kullanımı
NAYLON poşetlerin market ve mağazalarda 1 Ocak 2019’dan itibaren yasaklanacak olması üzerine Ayvalık Belediyesi bünyesindeki işletmelerde kese kağıdına geçilmiş. 50 bin kese kağıdı, belediye akaryakıt istasyonu ve marketine kullanılmaya başlanmış.
AMAÇ TEŞVİK ETMEK
Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Naylon poşetlerin doğal yollardan yok olması uzun zaman alıyor. Başlattığımız uygulama ile bu kirliliğin az da olsa önüne geçmek, eskiden olduğu gibi, kese kağıdı kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu önemli konuya gerekli özenle yaklaşacakları umuduyla hazırlattığımız kese kağıtlarını işletmelerimizde kullanmaya başladık” demiş.
Uygulamanın Ayvalık’taki tüm market, bakkal ve mağazalar için örnek olmasını dileyen Gençer, naylon poşet ile kese kağıdı arasında 10 kuruş maliyet farkı olduğunu da anımsatmış, uygulamayı savunmuş:
VATANDAŞ DA UYARMALI
“Kullanıldıktan sonra çöpe atılacak kese kağıdının doğaya büyük faydası var. Bugün denize atılan poşeti yiyecek sanan canlılar bunu yiyerek ölüyor. Bugün Ayvalık’ın çöp entegre tesisine gidip bakıldığında milyonlarca poşet görürsünüz. O poşetler çevreye yayıldığında doğayı mahvediyor. Halkımızdan da naylon poşet yerine kese kağıdı kullanımı konusunda satıcıları uyarmalarına yönelik duyarlılık bekliyorum.”
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BAYRAKLI: Hurda araçlar
otoparka götürülüyor
BAYRAKLI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, tehlikeye yol açabilecek hurda araçları Doğançay’daki otoparka kaldırıyor. Böylece bu araçların çevreye zarar vermesi ve madde bağımlıların mekanı haline gelmesi de önleniyor. Hurda araçları sokak ve caddelere terk edenlere 658 TL ceza uygulanıyor.
VATANDAŞA DA ÇAĞRI
Terk edilmiş hurda araçların çevrede kötü görüntüye yol açtığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hurda araçlar sadece kötü görüntüye yol açmıyor. Ulaşımı engellediği gibi olası yangınlara davetiye çıkarıyor. Kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Hiç kimseye zarar vermeden ekiplerimiz cadde ve sokaklarda düzenli kontrolü sağlayarak, Doğançay’daki otoparka kaldırıyor. Herkesi hurda araçların parkı konusunda hassas davranmaya davet ediyorum” dedi.
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BUCA: Randevulu
moloz toplama
BUCA Belediyesi, ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kaldırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için “Randevulu Moloz Toplama” çalışmasını sürdürüyor. Evinde tadilat yapacak vatandaşlar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurup konteyner istenilen günü belirliyor.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR
Belirlenen günde atıklar evlerin önüne yerleştirilen konteynere bırakılıyor. Vatandaşın moloz miktarına göre 4-5 ve 6 metreküplük konteynerlerle hizmet sunan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, topladıkları molozları döküm sahalarına götürerek çevre kirliliğinin önüne geçiyor.
MERAK EDİYORUM
Arayan oldu mu
BUGÜNÜ böyle geçiştirecektim, ama aklıma takıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmadığını açıkladıktan sonra Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşmuştu. Kocaoğlu, veda kararını açıkladıktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezden kimsenin kendisini aramadığı söylemişti. Merak ettim, Kılıçdaroğlu ve genel merkez yöneticileri Kocaoğlu’nu aramadı mı hala?
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SÖZ
SİZİN
BİR DİLEK
Otobüs durağı
taşınıp kapansın
MİTHATPAŞA Caddesi’nden geçen 10 numaralı otobüs durağının kış sezonu başladığı için eski yerine, kaldırım genişliği çok müsait olan Akbank’ın önüne taşınıp kapalı yapılmasını Göztepeliler olarak istiyoruz. (Mahmut Ballar)
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BİR YAKINMA
Yolumuz bir türlü
asfaltlanamadı
KARŞIYAKA 6510 Sokak Siena Plus Sitesi önü asfaltlanmadı. Üç aydır Büyükşehir Belediyesi’ne üç kez müracaat edilmiş netice alınamamıştır. Toz ve gürültüden kapı, pencere açılamamaktadır. Sekiz aydır bir türlü asfaltlanmayan yolun bir an önce asfaltlanmasını talep ediyoruz. (Mithat Amcalar)
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BİR SERGİ
Metin Tütün sergisi 11 Ekim’de Galeri A’da. 1481 Sokak No: 7, Alsancak.
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BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Akılsızca da olsa büyük bir sevginin yol açtığı bir zaafa kendini kaptırmak, kaptırmamaktan daha şereflidir. (Dostoyevski)
Bir hizmet paketi
Bugün başkan adaylığı kulislerini bir kenara bırakıp belediyelerin bazı güzel çalışmalarını dile getirmek, anımsatmak istiyorum. Ayvalık Belediyesi’nden başlayalım.
AYVALIK: Naylon yerine
kese kağıdı kullanımı
NAYLON poşetlerin market ve mağazalarda 1 Ocak 2019’dan itibaren yasaklanacak olması üzerine Ayvalık Belediyesi bünyesindeki işletmelerde kese kağıdına geçilmiş. 50 bin kese kağıdı, belediye akaryakıt istasyonu ve marketine kullanılmaya başlanmış.
AMAÇ TEŞVİK ETMEK
Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Naylon poşetlerin doğal yollardan yok olması uzun zaman alıyor. Başlattığımız uygulama ile bu kirliliğin az da olsa önüne geçmek, eskiden olduğu gibi, kese kağıdı kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu önemli konuya gerekli özenle yaklaşacakları umuduyla hazırlattığımız kese kağıtlarını işletmelerimizde kullanmaya başladık” demiş.
Uygulamanın Ayvalık’taki tüm market, bakkal ve mağazalar için örnek olmasını dileyen Gençer, naylon poşet ile kese kağıdı arasında 10 kuruş maliyet farkı olduğunu da anımsatmış, uygulamayı savunmuş:
VATANDAŞ DA UYARMALI
“Kullanıldıktan sonra çöpe atılacak kese kağıdının doğaya büyük faydası var. Bugün denize atılan poşeti yiyecek sanan canlılar bunu yiyerek ölüyor. Bugün Ayvalık’ın çöp entegre tesisine gidip bakıldığında milyonlarca poşet görürsünüz. O poşetler çevreye yayıldığında doğayı mahvediyor. Halkımızdan da naylon poşet yerine kese kağıdı kullanımı konusunda satıcıları uyarmalarına yönelik duyarlılık bekliyorum.”
-----
BAYRAKLI: Hurda araçlar
otoparka götürülüyor
BAYRAKLI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, tehlikeye yol açabilecek hurda araçları Doğançay’daki otoparka kaldırıyor. Böylece bu araçların çevreye zarar vermesi ve madde bağımlıların mekanı haline gelmesi de önleniyor. Hurda araçları sokak ve caddelere terk edenlere 658 TL ceza uygulanıyor.
VATANDAŞA DA ÇAĞRI
Terk edilmiş hurda araçların çevrede kötü görüntüye yol açtığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hurda araçlar sadece kötü görüntüye yol açmıyor. Ulaşımı engellediği gibi olası yangınlara davetiye çıkarıyor. Kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Hiç kimseye zarar vermeden ekiplerimiz cadde ve sokaklarda düzenli kontrolü sağlayarak, Doğançay’daki otoparka kaldırıyor. Herkesi hurda araçların parkı konusunda hassas davranmaya davet ediyorum” dedi.
-----
BUCA: Randevulu
moloz toplama
BUCA Belediyesi, ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kaldırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için “Randevulu Moloz Toplama” çalışmasını sürdürüyor. Evinde tadilat yapacak vatandaşlar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurup konteyner istenilen günü belirliyor.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENİYOR
Belirlenen günde atıklar evlerin önüne yerleştirilen konteynere bırakılıyor. Vatandaşın moloz miktarına göre 4-5 ve 6 metreküplük konteynerlerle hizmet sunan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, topladıkları molozları döküm sahalarına götürerek çevre kirliliğinin önüne geçiyor.
MERAK EDİYORUM
Arayan oldu mu
BUGÜNÜ böyle geçiştirecektim, ama aklıma takıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmadığını açıkladıktan sonra Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşmuştu. Kocaoğlu, veda kararını açıkladıktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezden kimsenin kendisini aramadığı söylemişti. Merak ettim, Kılıçdaroğlu ve genel merkez yöneticileri Kocaoğlu’nu aramadı mı hala?
-----
SÖZ
SİZİN
BİR DİLEK
Otobüs durağı
taşınıp kapansın
MİTHATPAŞA Caddesi’nden geçen 10 numaralı otobüs durağının kış sezonu başladığı için eski yerine, kaldırım genişliği çok müsait olan Akbank’ın önüne taşınıp kapalı yapılmasını Göztepeliler olarak istiyoruz. (Mahmut Ballar)
-----
BİR YAKINMA
Yolumuz bir türlü
asfaltlanamadı
KARŞIYAKA 6510 Sokak Siena Plus Sitesi önü asfaltlanmadı. Üç aydır Büyükşehir Belediyesi’ne üç kez müracaat edilmiş netice alınamamıştır. Toz ve gürültüden kapı, pencere açılamamaktadır. Sekiz aydır bir türlü asfaltlanmayan yolun bir an önce asfaltlanmasını talep ediyoruz. (Mithat Amcalar)
-----
BİR SERGİ
Metin Tütün sergisi 11 Ekim’de Galeri A’da. 1481 Sokak No: 7, Alsancak.
-----
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Akılsızca da olsa büyük bir sevginin yol açtığı bir zaafa kendini kaptırmak, kaptırmamaktan daha şereflidir. (Dostoyevski)