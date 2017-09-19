Bıktıran motorcular ve de bir garip koku

SÖZ SİZİN

BİR GÜRÜLTÜ İSYANI

Bazı motosiklet sürücüleri bıktırıyor

BUGÜN bana iletilen yakınmalardan bir bölümüne yer vereceğim. Önce motosikletlerden başlayayım. Efendim özellikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda bazı motosiklet sürücülerinin, marifetmiş gibi, cayırtıya varan gürültüsünden sürekli yakınmalar var.

Geceleri gürültü Mithatpaşa Caddesi’ne yakın sokaklardan bile duyuluyor. Birkaç kez ben de tanık oldum. Bazı motosikletler geçerken, gürültüden ne olduğumuzu şaşırdık. Ben motosikletten pek anlamam. Düşündüm, acaba gürültü çıkaran belli bir marka, ya da model mi var? (Böyle bir şey olacağını da sanmıyorum, buna ihtimal vermiyorum)

DÜZGÜNLERE LAFIMIZ YOK

Yoksa bu sürücüler bilerek, artık hava atmak için midir bilmem, bu gürültüyü çıkartıyorlar? Elbette kurallara uyan, çevrelerine saygılı motosiklet sürücülerini ayrı tutuyorum. Ama bazılarının da çevredekileri rahatsız ettiği bir gerçek. Bu saygısızlara nasıl engel olunur? Bunu da ilgililer, yetkililer bilir mutlaka.

BİR ENDİŞELİ YAKINMA

Garip gaz kokusu tedirginliği

İZMİR - Aydın Otoyolu civarında Pınarbaşı, Işıkkent bölgesinde, özellikle de Kemalpaşa Caddesi’nde yoğunlaşan, geniş bir alana etki eden (tahmini en az 5 kilometre çapındaki bir alana) günün bazı saatlerinde özellikle akşam ve gece saatleri ortaya çıkan, sabaha kadar da süren yoğun bir kimyasal gaz kokusu mevcuttur.

ÖNLEM BEKLENİYOR

Bu kokunun Forum Bornova bölgesine kadar geldiğine de tanıklık ettik. Her gün olmuyor, ama her hafta mutlaka tekrarlıyor. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Ama sağlığımızı tehdit edebilecek bu sorunun çözümü için önlem bekliyoruz. (Bir grup yöre sakini)

BİR KABRİSTAN RAHATSIZLIĞI

Paşaköprüsü paylaşılmış

DOSTUM Hakkı Kesirli anlattı: “Geçenlerde Paşaköprüsü Kabristanı’na annemin mezarını ziyarete gittim. Orada bir grup kadın ziyaretçileri karşılıyor adeta, ‘su dökelim’ diye çevrenizi sarıyor. Ben aralarındaki bir kızı çağırdım. Ama kadınlar itiraz etti. Her mezara farklı birinin baktığını söylediler, ‘Birinin baktığı mezara başkası su dökemez’ dediler.

YALNIZCA BURADA VAR

Yani adeta mezarları paylaşmış bu kadınlar. Ben tabii ki dinlemedim. Kayınpederin mezarını ziyarete Balçova’ya, kayınvalidem için Zeytinalanı kabristanlarına gidiyoruz. Oralarda böyle bir şey yok. Diğerlerini bilemem, ama Paşaköprüsü böyle, burada ziyaretçileri rahatsız eden bir düzen var. Umarım yetkililer önlem alır, insanlar yakınlarının mezarlarını rahatsız edilmeden, ziyaret olanağı bulur.”

BİR HİZMET ALKIŞI

Sağlık ocağı bulunmayan mahallede ücretsiz muayene

BAYRAKLI Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan doktorlar her çarşamba günü Doğançay’daki semt merkezinde vatandaşları ücretsiz muayene ediyormuş. Sağlık ocağının bulunmadığı mahallede bu uygulamaya başlayan ekipler, yaşlı ve yatalak hastaları da evlerinde ziyaret ediyormuş. Önemli görülen durumlarda hastalar hastanelere yönlendiriliyormuş. Belediyeyi kutluyorum.

BİR ELEKTRİK DUYURUSU

Gündüz yanan sokak lambalarına şaşırmayın

GDZ Elektrik Dağıtım, 2 Ekim’e kadar gerçekleştirilecek genel aydınlatma denetimi süresince gündüz saatlerinde İzmir ile Manisa’nın bazı bölgelerinde sokak ve cadde aydınlatma armatürlerinin devrede (yani yanar halde) olacağını duyurdu. Sonuç olarak, “Ortalık aydınlıkken bu sokak lambaları neden yanar, elektrik boşa mı gidiyor” gibi yakınmalardan uzak durmak gerek. Çünkü, söz konusu denetim yasa gereği zorunluymuş.

BİR FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ

Arapapıştı Kanyonu konulu yarışma

AYDIN Büyükşehir Belediyesi “Arapapıştı Kanyonu” temalı 1. Fotoğraf Yarışması düzenledi. Yarışmayla, 380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğu, iki bin 500 yıllık Perslere ait Kaya Mezarı, Makedonya Kralı Büyük İskender’in ordularıyla Aphrodisias’a gitmek için yaptırılan baraja ismini veren tarihi Kemer Köprüsü, milattan önce 5. YY’da yapıldığı tahmin edilen Körteke Kalesi gibi çeşitli medeniyetlerden kalma tarihi ve kültürel mirasları ile benzersiz bir doğa harikası olan Arapapıştı Kanyonu’nun kamuoyu önüne görsellerle taşınması, turizme kazandırılması amaçlanıyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya son başvuru tarini 12 Aralık 2017. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin ve üç mansiyona 2’er bin lira ödül verilecek.

BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Hayatta önemli bir karar almak için en uygun iki zaman vardır. Birincisi yıllar önceydi, ikincisi ise şimdi. Joyce CHAPMAN