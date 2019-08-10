Bedelli askerlere orman temeli görevi verilemez mi?

BUGÜNLERDE sıcaklık aldı başını gidiyor. Hava durumunu dinlemek, o gün ısının kaç derece olduğunu öğrenmek insanın içinden gelmiyor.
Geçenlerde de söz etmiştim, böyle günlerde gölgelik yer aranıyorum ve de ağaç, yeşil aklımdan hiç çıkmıyor. Son olarak Murat Gökerti’nin kentlerde kaldırımlara meyve ağacı dikilmesi önerisine yer vermiştim. Hatta meyve çekirdeklerinin ne kadar önemli olduğunu anlatan TEMA uyarısına da.
O SEVGİ AŞILANIP GÜÇLENDİRİLİR
Ve bu sıcakta, içimizi daha da yakan bir haber. Bodrum’da yine orman yangını. Mumcular’da 50 hektar alan zarar görmüş, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaşmış. İstediğiniz kadar çalışın, çabalayın... Bu alanın bugünkü haline gelebilmesini görmeye çoğumuzun ömrü yetmez. Aklıma, önceleri de dile getirdiğim bir öneri geliyor. Efendim on binlerce insan bedelli askerlik yapıyor mu, üç hafta? Temel askerlik eğitimi, sporun yanında, bu bedelli arkadaşlara ağaç ve yeşil sevgisi aşılamak, varsa perçinlemek mümkün değil mi?
FİDAN DİKMELERİ SAĞLANAMAZ MI?
Hatta, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, askerlik yaptıkları yerlere, tabii ki mevsim ve koşullar uygun olduğunda, fidan dikip geleceğin ormanlarının temellerini atmaları sağlanamaz mı? Ya da yine koşullara göre, varsa yanan ormanlık alanların temizlenmesi, fidan dikim yerlerinin hazırlanması, dikilenlerin bakımı, sulanması gibi konularda bu arkadaşlardan yararlanılamaz mı? Koşullar zorlanırsa yapılabilir; çok da güzel olur kanısındayım. Herkese kolay gelsin!
İLKYARDIM EĞİTİMİ DE VERİLEBİLİR: Yineliyorum. Bedelli askerlik yapanlara 3-4 saat süren temel ilkyardım eğitimi de verilebilir sanki. Düşünsenize, 10-100 bin ilkyardım eğitim belgeli insanın yaşadıkları yerlere katkısını?
BİR HAYAL GİBİ
Destekçi sanatçılar da
Say’ın konserine gelse
KAZ Dağları’nda, Kanadalı Alamos adlı şirketin, binlerce ağaç keserek doğayı tahrip etmesi ve siyanürle ayrıştırma yöntemliyle altın elde etme girişimine tepkiler sürüyor. Bölgedeki doğal güzelliğin korunması için başlatılan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da desteklediğini açıkladı.
PİYANO BU KEZ ORMAN İÇİN
Çanakkale Belediyesi’nin öncülüğünde 18 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Kirazlı Balaban’da Kaz Dağları’nın korunması için konser verecek olan Say, şöyle demiş: “Piyano bu sefer orman için geliyor. Geçen yıl Truva için gelmiştim. ‘Kaz Dağları Marşı’ bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar, söz müziğin olsun. Konser doğa, orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. Güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle... Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber.”
ÇOK DA İLGİNÇ OLUR HERHALDE
Doğa için ormanda konser verilmesinin dünyada örnekleri var mıdır bilemiyorum. Ama ülkemizde ilktir herhalde. Bir düşündüm, Kaz Dağları’na destek veren Tarkan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Zülfü Livaneli, Gökhan Özoğuz, Demet Akbağ gibi sanatçılar da o gün Say’ı dinlemeye gelse... Çok ilginç olur ve de unutulmaz herhalde...
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BİR ETKİNLİK
Hastanede
özel bir gün
KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) yöneticileri, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar, aileleri, görevli sağlık çalışanlarıyla Kurban Bayramı kutlamasında buluştu. ‘Bayram Abla’nın gösterileriyle renklenen etkinlikte, çocuklara ‘Sofra Grup’un hazırladığı bayram pastası sunuldu, yazar Mürüvvet Ertenü’nün öykü kitapları ve hediyeler dağıtıldı.
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Duyuyor musun? İnsanın insandan aldığı bütün yaraların merhemi, insandadır diyorum sana! (Edip Cansever)
KURBAN BAYRAMI KUTLU OLSUN. HER GÜNÜNÜZ BAYRAM TADINDA GEÇSİN
Bedelli askerlere orman temeli görevi verilemez mi?
BUGÜNLERDE sıcaklık aldı başını gidiyor. Hava durumunu dinlemek, o gün ısının kaç derece olduğunu öğrenmek insanın içinden gelmiyor.
Geçenlerde de söz etmiştim, böyle günlerde gölgelik yer aranıyorum ve de ağaç, yeşil aklımdan hiç çıkmıyor. Son olarak Murat Gökerti’nin kentlerde kaldırımlara meyve ağacı dikilmesi önerisine yer vermiştim. Hatta meyve çekirdeklerinin ne kadar önemli olduğunu anlatan TEMA uyarısına da.
O SEVGİ AŞILANIP GÜÇLENDİRİLİR
Ve bu sıcakta, içimizi daha da yakan bir haber. Bodrum’da yine orman yangını. Mumcular’da 50 hektar alan zarar görmüş, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaşmış. İstediğiniz kadar çalışın, çabalayın... Bu alanın bugünkü haline gelebilmesini görmeye çoğumuzun ömrü yetmez. Aklıma, önceleri de dile getirdiğim bir öneri geliyor. Efendim on binlerce insan bedelli askerlik yapıyor mu, üç hafta? Temel askerlik eğitimi, sporun yanında, bu bedelli arkadaşlara ağaç ve yeşil sevgisi aşılamak, varsa perçinlemek mümkün değil mi?
FİDAN DİKMELERİ SAĞLANAMAZ MI?
Hatta, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, askerlik yaptıkları yerlere, tabii ki mevsim ve koşullar uygun olduğunda, fidan dikip geleceğin ormanlarının temellerini atmaları sağlanamaz mı? Ya da yine koşullara göre, varsa yanan ormanlık alanların temizlenmesi, fidan dikim yerlerinin hazırlanması, dikilenlerin bakımı, sulanması gibi konularda bu arkadaşlardan yararlanılamaz mı? Koşullar zorlanırsa yapılabilir; çok da güzel olur kanısındayım. Herkese kolay gelsin!
İLKYARDIM EĞİTİMİ DE VERİLEBİLİR: Yineliyorum. Bedelli askerlik yapanlara 3-4 saat süren temel ilkyardım eğitimi de verilebilir sanki. Düşünsenize, 10-100 bin ilkyardım eğitim belgeli insanın yaşadıkları yerlere katkısını?
BİR HAYAL GİBİ
Destekçi sanatçılar da
Say’ın konserine gelse
KAZ Dağları’nda, Kanadalı Alamos adlı şirketin, binlerce ağaç keserek doğayı tahrip etmesi ve siyanürle ayrıştırma yöntemliyle altın elde etme girişimine tepkiler sürüyor. Bölgedeki doğal güzelliğin korunması için başlatılan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da desteklediğini açıkladı.
PİYANO BU KEZ ORMAN İÇİN
Çanakkale Belediyesi’nin öncülüğünde 18 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Kirazlı Balaban’da Kaz Dağları’nın korunması için konser verecek olan Say, şöyle demiş: “Piyano bu sefer orman için geliyor. Geçen yıl Truva için gelmiştim. ‘Kaz Dağları Marşı’ bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar, söz müziğin olsun. Konser doğa, orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. Güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle... Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber.”
ÇOK DA İLGİNÇ OLUR HERHALDE
Doğa için ormanda konser verilmesinin dünyada örnekleri var mıdır bilemiyorum. Ama ülkemizde ilktir herhalde. Bir düşündüm, Kaz Dağları’na destek veren Tarkan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Zülfü Livaneli, Gökhan Özoğuz, Demet Akbağ gibi sanatçılar da o gün Say’ı dinlemeye gelse... Çok ilginç olur ve de unutulmaz herhalde...
--------------------
BİR ETKİNLİK
Hastanede
özel bir gün
KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) yöneticileri, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar, aileleri, görevli sağlık çalışanlarıyla Kurban Bayramı kutlamasında buluştu. ‘Bayram Abla’nın gösterileriyle renklenen etkinlikte, çocuklara ‘Sofra Grup’un hazırladığı bayram pastası sunuldu, yazar Mürüvvet Ertenü’nün öykü kitapları ve hediyeler dağıtıldı.
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Duyuyor musun? İnsanın insandan aldığı bütün yaraların merhemi, insandadır diyorum sana! (Edip Cansever)
KURBAN BAYRAMI KUTLU OLSUN. HER GÜNÜNÜZ BAYRAM TADINDA GEÇSİN