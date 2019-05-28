Bayram bahanesiyle yardım para isteyenlere kanmayın

İKİ belediyenin uyarısını iletiyorum. İlki Karabağlar’dan, özetliyorum: “Bazı kişilerin telefonla aradığı hemşehrilerimize kendilerini başkan yardımcısı olarak tanıttığı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu adını kullanarak Ramazan Bayramı dolayısıyla yardıma muhtaç çocuklara giysi alınacağını söylediği ve vatandaşlardan çeşitli yardımlar için para istedikleri bilgisi edinilmiştir.
HERHANGİ BİR KAMPANYA YOK
Belediyemizin yürüttüğü yardım kampanyası bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşmaları halinde durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, kendilerinden yardım talep eden dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konuya ilişkin hukuki inceleme sürmekte olup, gerekli işlemler başlatılacaktır.”
İkinci uyarı da Bornova’dan: Belediyenin ve yetkililerin adını kullanarak, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara giysi alınacağı ve çeşitli yardımlar bahanesiyle para toplanmak istendiği haberleri alındığını belirten yetkililer, vatandaşları uyararak şu bilgileri verdi:
GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİN
“Bornova Belediyesi’nin kesinlikle her ne ad altında olursa olsun bağış toplama gibi bir uygulaması yoktur. Vatandaşlarımızdan kesinlikle bağış için para talep edilmez. Belediyenin ilgili birimleri sosyal yardımlar konusunda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımız bu yöntemlerle para toplamak isteyenlere kesinlikle inanmasın. Böyle durumlarla karşılaşanlar mutlaka güvenlik güçlerine haber versin.”
Sonuç olarak belediyeler telefonla ya da evlere, işyerlerine giderek yardım, para istemiyor. Kesinlikle inanmayın, çevrenizi de uyarın.
-----
BİR ‘YASAL YARDIM İSTEK’ ÖRNEĞİ
Küçük hastalarla
yakınları için
ŞİMDİ de iki örnek yardım çağrısı örneği vereceğim. İlki Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’dan: “Bölgemizin en eski ve en büyük çocuk hastanesi olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Türkiye’nin dört bir yanından hasta çocuklarımızı sevgiyle tedavi ederken vakfımız onların bir an önce sağlıklarına kavuşması için kendilerine ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktadır.
GÜCÜMÜZ BAĞIŞÇILARIMIZ
Vakfımız kanser, kalp, böbrek yetmezliği gibi her biri yıllar süren tedavi gerektiren hastalıkları olan çocuklarımızın ilaç, giyim, gıda yardımlarını, yakınlarının da barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu yardımları yaparken gücümüz ve kaynağımız değerli bağışçılarımızdır.
FİTRE VE ZEKAT BEKLİYORUZ
Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı bu mübarek ayda sizlerin eliyle çocuklarımız için fitre ve zekat bağışı kabul etmektedir. Hasta çocuklarımıza destek vererek yanlarında olmak daha iyi tedavi görmelerini sağlamak için katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin fitre ve zekatlarını bekliyoruz.
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Finansbank Özkanlar Şubesi: TR94 0011 1000 0000 0036 0252 95
İş Bankası Kordon Şubesi: TR74 0006 4000 0013 4200 3482 57
Ziraat Bankası Efes Şubesi: TR80 0001 0013 3308 1467 9650 01
Vakıf Katılım: TR54 0021 0000 000 25036 5000 01
(Vakıf Katılım’a tüm PTT şubelerinden para posta ile ücretsiz para yatırılabilir )
Tel: (0232) 441 35 51 - Faks: (0232) 425 32 33 www.buvak.com behcetuzcocukvakfi@yahoo.com
-----
BİR GÜZEL ÇAĞRI DAHA
Öğrencilerimiz
harçlıksız kalmasın
VE söz BALEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülden’de: “Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) olarak uzun yıllardır süregeldiği gibi bu bayram da gençlerimizin yüzündeki tebessümün sebebi olmaya kararlıyız! Gelin bu Şeker Bayramı’nı daha da güzelleştirelim, öğrencilerimiz bu bayram da harçlıksız kalmasın. Kurulduğumuz 1981’den bu yana bizleri yalnız bırakmayan siz eğitim gönüllüsü dostlarımızın bu bayram da desteklerini esirgemeyeceğinden eminiz. Değerli katkılarınıza yürekten teşekkürlerimizle...
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Bornova Anadolu Lisesi Vakıfbank IBAN: TR16 0001 5001 5800 7286 9630 52
https://www.balev.org.tr/bagiscimiz-olun/online-bagis/
SON SÖZ: Yasal çerçevede, hasta çocuklar ve yakınları, öğrenciler için yardım böyle istenir. Amaç ve hesap numaraları iletilir. Dileyen yardımını yapar. İnsanların çeşitli bahanelerle kandırılmalarına, yardım bahanesiyle ya da tehditlerle paralarının alınmasına, herkes gibi, karşıyım.
FIRSAT VERMEYİN
Polis, jandarma sık sık vatandaşları, bu tür dolandırıcılara kanmamaları için uyarır. Bugünlerde bayramı ileri sürüp evlerden “Ramazan bağışı topluyoruz” diye para istendiğini de duyuyorum. Son söz olarak “AMAN DİKKAT! BU TÜR İNSANLARIN SİZİ KANDIRMALARINA FIRSAT VERMEYİN” diyorum.
-----
BİR ALINTI
Süreyya Ünsal’dan: Hatalarımdan çıkardığım derslerden sınıfta kaldım. (İnadına Gülümse Hayata-Duvar Yazıları)
Bayram bahanesiyle yardım para isteyenlere kanmayın
İKİ belediyenin uyarısını iletiyorum. İlki Karabağlar’dan, özetliyorum: “Bazı kişilerin telefonla aradığı hemşehrilerimize kendilerini başkan yardımcısı olarak tanıttığı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu adını kullanarak Ramazan Bayramı dolayısıyla yardıma muhtaç çocuklara giysi alınacağını söylediği ve vatandaşlardan çeşitli yardımlar için para istedikleri bilgisi edinilmiştir.
HERHANGİ BİR KAMPANYA YOK
Belediyemizin yürüttüğü yardım kampanyası bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşmaları halinde durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, kendilerinden yardım talep eden dolandırıcılara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konuya ilişkin hukuki inceleme sürmekte olup, gerekli işlemler başlatılacaktır.”
İkinci uyarı da Bornova’dan: Belediyenin ve yetkililerin adını kullanarak, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara giysi alınacağı ve çeşitli yardımlar bahanesiyle para toplanmak istendiği haberleri alındığını belirten yetkililer, vatandaşları uyararak şu bilgileri verdi:
GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİN
“Bornova Belediyesi’nin kesinlikle her ne ad altında olursa olsun bağış toplama gibi bir uygulaması yoktur. Vatandaşlarımızdan kesinlikle bağış için para talep edilmez. Belediyenin ilgili birimleri sosyal yardımlar konusunda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımız bu yöntemlerle para toplamak isteyenlere kesinlikle inanmasın. Böyle durumlarla karşılaşanlar mutlaka güvenlik güçlerine haber versin.”
Sonuç olarak belediyeler telefonla ya da evlere, işyerlerine giderek yardım, para istemiyor. Kesinlikle inanmayın, çevrenizi de uyarın.
-----
BİR ‘YASAL YARDIM İSTEK’ ÖRNEĞİ
Küçük hastalarla
yakınları için
ŞİMDİ de iki örnek yardım çağrısı örneği vereceğim. İlki Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’dan: “Bölgemizin en eski ve en büyük çocuk hastanesi olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Türkiye’nin dört bir yanından hasta çocuklarımızı sevgiyle tedavi ederken vakfımız onların bir an önce sağlıklarına kavuşması için kendilerine ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktadır.
GÜCÜMÜZ BAĞIŞÇILARIMIZ
Vakfımız kanser, kalp, böbrek yetmezliği gibi her biri yıllar süren tedavi gerektiren hastalıkları olan çocuklarımızın ilaç, giyim, gıda yardımlarını, yakınlarının da barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu yardımları yaparken gücümüz ve kaynağımız değerli bağışçılarımızdır.
FİTRE VE ZEKAT BEKLİYORUZ
Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı bu mübarek ayda sizlerin eliyle çocuklarımız için fitre ve zekat bağışı kabul etmektedir. Hasta çocuklarımıza destek vererek yanlarında olmak daha iyi tedavi görmelerini sağlamak için katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin fitre ve zekatlarını bekliyoruz.
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
Finansbank Özkanlar Şubesi: TR94 0011 1000 0000 0036 0252 95
İş Bankası Kordon Şubesi: TR74 0006 4000 0013 4200 3482 57
Ziraat Bankası Efes Şubesi: TR80 0001 0013 3308 1467 9650 01
Vakıf Katılım: TR54 0021 0000 000 25036 5000 01
(Vakıf Katılım’a tüm PTT şubelerinden para posta ile ücretsiz para yatırılabilir )
Tel: (0232) 441 35 51 - Faks: (0232) 425 32 33 www.buvak.com behcetuzcocukvakfi@yahoo.com
-----
BİR GÜZEL ÇAĞRI DAHA
Öğrencilerimiz
harçlıksız kalmasın
VE söz BALEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülden’de: “Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) olarak uzun yıllardır süregeldiği gibi bu bayram da gençlerimizin yüzündeki tebessümün sebebi olmaya kararlıyız! Gelin bu Şeker Bayramı’nı daha da güzelleştirelim, öğrencilerimiz bu bayram da harçlıksız kalmasın. Kurulduğumuz 1981’den bu yana bizleri yalnız bırakmayan siz eğitim gönüllüsü dostlarımızın bu bayram da desteklerini esirgemeyeceğinden eminiz. Değerli katkılarınıza yürekten teşekkürlerimizle...
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Bornova Anadolu Lisesi Vakıfbank IBAN: TR16 0001 5001 5800 7286 9630 52
https://www.balev.org.tr/bagiscimiz-olun/online-bagis/
SON SÖZ: Yasal çerçevede, hasta çocuklar ve yakınları, öğrenciler için yardım böyle istenir. Amaç ve hesap numaraları iletilir. Dileyen yardımını yapar. İnsanların çeşitli bahanelerle kandırılmalarına, yardım bahanesiyle ya da tehditlerle paralarının alınmasına, herkes gibi, karşıyım.
FIRSAT VERMEYİN
Polis, jandarma sık sık vatandaşları, bu tür dolandırıcılara kanmamaları için uyarır. Bugünlerde bayramı ileri sürüp evlerden “Ramazan bağışı topluyoruz” diye para istendiğini de duyuyorum. Son söz olarak “AMAN DİKKAT! BU TÜR İNSANLARIN SİZİ KANDIRMALARINA FIRSAT VERMEYİN” diyorum.
-----
BİR ALINTI
Süreyya Ünsal’dan: Hatalarımdan çıkardığım derslerden sınıfta kaldım. (İnadına Gülümse Hayata-Duvar Yazıları)