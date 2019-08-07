Bayram alışverişinde tercihiniz esnaf olsun

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Kurban Bayramı öncesinde alışverişe çıkan vatandaşların, üyeleri için bir soluk alma fırsatı olmasını diliyor.
Tüketicilere seslenen Mutlu, bayram alışverişinde AVM yerine, esnafın tercih edilmesini istedi. Bu özel alışverişin farklı olduğuna dikkat çeken Mutlu, “Dayanışma duygusunun hakim olduğu alışverişlerin esnaf ve sanatkardan yapılması anlamlı olacaktır” dedi.
SIKINTILI GÜNLER
Esnaf ve sanatkarın, ekonomi dışında sosyal ve kültürel yaşamda da işlevler üstlendiğini vurgulayan Mutlu, buna karşın hak ettikleri yerde olmadığını, sıkıntılı günler yaşadığını belirtti. Mutlu’nun görüşleri şöyle: “Büyük mağazaların haksız rekabeti, sokak aralarına kadar giren hipermarketler günümüzde alışveriş kültürünün değişmesi, üyelerimizi zorlamaktadır. Oysa esnaf ve sanatkar hepimizin ortak dostudur. Her ailede mutlaka esnaf bir akraba, tanıdık vardır.
SEVGİ ORTAMI GELİŞİR
Bu çerçevede tüketicilerin bayram alışverişlerinde ihtiyaçlarını üyelerimizden temin etmeleri, toplum içindeki güç birliğini ve sevgi ortamını da geliştirecektir. Genellikle yerli ürün satan veya üreten, milyonlarca insanın geçimine imkan veren esnaf sanatkarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Yerli malı kullandığımız, küçük işletmelere sahip çıktığımız ölçüde ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır.”
KİRADA DA ÖZVERİ
Mutlu, geçenlerde de mülk sahiplerine seslenmiş, “Esnaf kiracılarının kira artışlarında özveride bulunmaları, devletin de özveride bulunan mülk sahiplerinin ödemelerine kolaylıklar getirmesini istiyoruz” demişti. Esnaf ve sanatkarın başkanı, üyelerinin ekonomik açıdan soluklanmasını istemekte elbette haklı. “Herkesin yolu açık olsun” diyelim. Ve de kolay gelsin!
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BİR ÖRNEK ÇABA
Emek verenler
alkışı hak etti
SOSYAL medyada bir başlık dikkatimi çekti: “Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim yılına hazır.” MedyaEge’nin haberiydi. Önce, “Ne var bunda, elbette hazır olmalı” diye düşündüm, okuyunca anladım: “Okul müdürü Elif Güleken liderliğinde müdür yardımcıları çevre esnaftan destek alarak aile birliği tarafından okulun dış cephe boyasının yenilenmesini sağladı. 1 Temmuz’da başlayan boya çalışmaları 31 Temmuz’da sona erdi.
MÜDÜR’DEN TEŞEKKÜR
Müdür Elif Güleken, ‘Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi daha güzel ortamlarda eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için bir kez daha emeği geçen bize destek olan başta okul aile birliğimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim’ dedi.” Müdür Elif Güleken olmak üzere, katkısı olanları alkışlıyorum.
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BİR ÖNEMLİ DUYURU
‘Konak Başkanı’yım’ diyen
sahtecilere kanmayın
KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur’dan: “Kamuoyuna önemli duyuru! Kendisini Konak Belediye Başkanı olarak tanıtıp, adımı kullanarak çeşitli yardım ve bağış talebinde bulunan kötü niyetli kişiler olduğunu saptamış bulunmaktayız. Altını çizerek belirtmeliyim ki; bu kişiler ile ne belediye, ne de şahsımın herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİN
Siz kıymetli vatandaşlarımızın böyle bir taleple karşılaşması halinde durumu derhal emniyet güçlerine bildirmenizi ve kendini şahsımmış gibi tanıtan dolandırıcılara itibar etmemenizi önemle rica ederim.” Geçenlerde de Bornova Belediyesi benzer bir duyuru yayınlamıştı. Anlaşılan bazı kötü niyetliler, belediyelerle başkanların adını kullanarak vatandaşı dolandırma çabasında. Aman dikkat!
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BİR TEBESSÜM
Emekli işsizse kiralık ev yok! (Fotoğraf: Alaattin Gürırmak)
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BİR ALINTI
Tamer Can’dan: Görmek için güneşe bak. Sevgiyi görmek için aya bak. Güzel görmek için doğaya bak. Umudu görmek için geleceğe bak. Hepsini birada görmek için kendine iyi bak. (Seni Sensiz De Yaşarım)
Bayram alışverişinde tercihiniz esnaf olsun
İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Kurban Bayramı öncesinde alışverişe çıkan vatandaşların, üyeleri için bir soluk alma fırsatı olmasını diliyor.
Tüketicilere seslenen Mutlu, bayram alışverişinde AVM yerine, esnafın tercih edilmesini istedi. Bu özel alışverişin farklı olduğuna dikkat çeken Mutlu, “Dayanışma duygusunun hakim olduğu alışverişlerin esnaf ve sanatkardan yapılması anlamlı olacaktır” dedi.
SIKINTILI GÜNLER
Esnaf ve sanatkarın, ekonomi dışında sosyal ve kültürel yaşamda da işlevler üstlendiğini vurgulayan Mutlu, buna karşın hak ettikleri yerde olmadığını, sıkıntılı günler yaşadığını belirtti. Mutlu’nun görüşleri şöyle: “Büyük mağazaların haksız rekabeti, sokak aralarına kadar giren hipermarketler günümüzde alışveriş kültürünün değişmesi, üyelerimizi zorlamaktadır. Oysa esnaf ve sanatkar hepimizin ortak dostudur. Her ailede mutlaka esnaf bir akraba, tanıdık vardır.
SEVGİ ORTAMI GELİŞİR
Bu çerçevede tüketicilerin bayram alışverişlerinde ihtiyaçlarını üyelerimizden temin etmeleri, toplum içindeki güç birliğini ve sevgi ortamını da geliştirecektir. Genellikle yerli ürün satan veya üreten, milyonlarca insanın geçimine imkan veren esnaf sanatkarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Yerli malı kullandığımız, küçük işletmelere sahip çıktığımız ölçüde ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır.”
KİRADA DA ÖZVERİ
Mutlu, geçenlerde de mülk sahiplerine seslenmiş, “Esnaf kiracılarının kira artışlarında özveride bulunmaları, devletin de özveride bulunan mülk sahiplerinin ödemelerine kolaylıklar getirmesini istiyoruz” demişti. Esnaf ve sanatkarın başkanı, üyelerinin ekonomik açıdan soluklanmasını istemekte elbette haklı. “Herkesin yolu açık olsun” diyelim. Ve de kolay gelsin!
-----
BİR ÖRNEK ÇABA
Emek verenler
alkışı hak etti
SOSYAL medyada bir başlık dikkatimi çekti: “Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim yılına hazır.” MedyaEge’nin haberiydi. Önce, “Ne var bunda, elbette hazır olmalı” diye düşündüm, okuyunca anladım: “Okul müdürü Elif Güleken liderliğinde müdür yardımcıları çevre esnaftan destek alarak aile birliği tarafından okulun dış cephe boyasının yenilenmesini sağladı. 1 Temmuz’da başlayan boya çalışmaları 31 Temmuz’da sona erdi.
MÜDÜR’DEN TEŞEKKÜR
Müdür Elif Güleken, ‘Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi daha güzel ortamlarda eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için bir kez daha emeği geçen bize destek olan başta okul aile birliğimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim’ dedi.” Müdür Elif Güleken olmak üzere, katkısı olanları alkışlıyorum.
-----
BİR ÖNEMLİ DUYURU
‘Konak Başkanı’yım’ diyen
sahtecilere kanmayın
KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur’dan: “Kamuoyuna önemli duyuru! Kendisini Konak Belediye Başkanı olarak tanıtıp, adımı kullanarak çeşitli yardım ve bağış talebinde bulunan kötü niyetli kişiler olduğunu saptamış bulunmaktayız. Altını çizerek belirtmeliyim ki; bu kişiler ile ne belediye, ne de şahsımın herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİN
Siz kıymetli vatandaşlarımızın böyle bir taleple karşılaşması halinde durumu derhal emniyet güçlerine bildirmenizi ve kendini şahsımmış gibi tanıtan dolandırıcılara itibar etmemenizi önemle rica ederim.” Geçenlerde de Bornova Belediyesi benzer bir duyuru yayınlamıştı. Anlaşılan bazı kötü niyetliler, belediyelerle başkanların adını kullanarak vatandaşı dolandırma çabasında. Aman dikkat!
-----
BİR TEBESSÜM
Emekli işsizse kiralık ev yok! (Fotoğraf: Alaattin Gürırmak)
-----
BİR ALINTI
Tamer Can’dan: Görmek için güneşe bak. Sevgiyi görmek için aya bak. Güzel görmek için doğaya bak. Umudu görmek için geleceğe bak. Hepsini birada görmek için kendine iyi bak. (Seni Sensiz De Yaşarım)