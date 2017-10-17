Başkan Kocaoğlu’nun çöp koşullu adaylık bombası

Üreticilerin büyük ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ülkenin geleceğinin tarımda olduğunu vurguladı, “Biz gerçekten köylüyü milletin efendisi yapacağız. İzmir’i Türkiye’ye örnek kılacağız” dedi.

Karar seçime altı ay kala

Onu dinlerken, hiç ilgisi yokken aklıma düşüverdi. Her seçim öncesi olduğu gibi, “Seçime altı ay kala karar vereceğim” demiş ve eklemiş:

“Evsel atık tesis yeri arayışı sürüyor. İki avukat arkadaşımızın açtığı dava var bilirkişi aşamasında. Yeri bulduğumuz zaman yapacağım. Zaten gelecek dönem aday olmayı düşünürsem, bu çöplük işini halledemediğim için olacak.”

Başkan Aziz Kocaoğlu, Konak Rotary Kulübü’nün toplantısında demiş bunları. Ve yorumlar muhtelif…

Tabii ki CHP ve AK Parti’de yorumlanacaktır bu sözler… Haaa, öncelikle dava açan avukatlar ne diyecektir bilemem… Baksanıza, davada ısrarlı olurlarsa, Kocaoğlu’nun adaylığında da söz sahibi olabilirler demektir…

AK Parti cephesi

Gelelim AK Parti’ye… İlk yerel seçimde, İzmir Büyükşehir için Aziz Kocaoğlu ile yarışmak istemiyorlarsa, çöplük sorununu gündeme alıp çözümü için tüm olanaklarını kullanmak zorundalar. (Nasıl olur bilemem elbette.) Yoksa karşılarında yine, yerelde öyle ya da böyle sonuçlarla, yenildikleri Kocaoğlu’nu bulurlar.

Ya da, “Biz Kocaoğlu’nla mücadeleye alıştık” der, çöplük sorununun çözümü için pek de hevesli olmazlar. Tabii ki, AK Parti’nin politik taktik işidir bu.

CHP’de durum nedir

CHP’ye gelince…. Aziz Kocaoğlu’nu destekleyen, politik yaşamlarını onun çevresinde sürdürenler için tek yol, çöplük sorununun çözülmemesidir. Hatta çözümsüzlük için çaba gösterip, “Kocaoğlu ile yola devam” derler mantık olarak.

Peki CHP’de Kocaoğlu karşıtlarının bu koşullarda ne yapması gerekir? Çöplük sorununun çözümü için seferberlik ilanı herhalde…

Kaos da önlenebilir

Oysa Aziz Kocaoğlu’nun bu açıklamasına farklı da bakılabilir. CHP’de, Büyükşehir adaylığı için Kocaoğlu’nun karşısına çıkmayı düşünenler, dolduruşa gelenler, “Erken öten horozun başı çabuk kesilir” akıbetine uğramamak için şimdilik ses çıkarmaz, ortaya çıkmaz. (Ya da her şeye karşın çıkabilir, politikadır bilemem.) Ve de aslında Kocaoğlu’nun bu açıklaması, CHP’de beklenen erken adaylık kaosunu önlemiş olabilir.

Topu attı bekliyor

İzmir olarak bakılınca!… Ya çöplük sorunu çözülecek, ya da Kocaoğlu yeniden aday olacak…

Sonuç olarak, beğenin, ya da beğenmeyin… Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yine politik deneyimini , stratejisini ve ustalığını ortaya koydu bana göre… “Çöplük sorunu” ve “ altı ay” koşulunu içeren topu ortaya atıverdi, herkesi bir düşünce alıverdi. Neredeyse , “Kocaoğlu aday olacak mı” bahisleri oynanacak.

Ne dersiniz, olur mu

Belki de Kocaoğlu, çöplük sorununun çözümü için, “Hodri meydan” diyor, ya da adaylık için. Çöplük sorununun çözümünü görüp, gönül rahatlığıyla emekliye ayrılmak da olabilir kafasında. Sorunun seçime kadar çözülmeyeceğini varsayarak adaylığını ilan ediyor da olabilir. Ne denir?

SON NOT: Doğal olarak yukarıdakilerin tümü benim biraz espri katmaya çalıştığım yorumum. Yoksa siyasal partiler kimi, nasıl, hangi koşullara göre aday göstereceklerini elbette yetkili kurullarıyla karar verir. Ne dersiniz, Kocaoğlu yine aday olur mu?

BİR HEYKELLER DEMETİ

İkisi birilerinin

gözüne batıyor

Urla Cumhuriyet Meydanı’ndayken tahrip edilen ve elindeki küresi çalınan Anaksagoras heykeli onarıldıktan sonra yeni yerine taşındı. Ancak yine rahat bırakılmadı bu kez elindeki küre yine çalındı. Bornova Büyük Park’ta, Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın heykeli de sürekli saldırıya uğruyor. Son olarak heykelin parmakları kırıldı.

Ve de esprili bir uyarı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı’nın kenarına, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çekirdek çitleyen eşek heykeli koymuş. Başkan Yılmaz Büyükerşen, “Vatandaşlarımızın büyük bölümü Porsuk’un değerini bildiğinden çok hassas davranıyor. Onlardan gelen şikayetler üzerine karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik” demiş. İzmir’e de bu tür esprili ve uyarıcı heykeller ne güzel yakışır. Tabii kıymeti bilinirse… (Eşeklere ayıp olmuş mudur acaba?)

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SÖZ SİZİN

Sokağımız tarla

gibi kazıldı

Bizler Bodrum Turgutreis 4095 Sokak’ta oturan emeklileriz. Devletin isim verdiği 4095 Sokak, birileri tarafından tarla gibi kazıldı. Orada yaşayan biz yaşlı insanların kullanamayacağı duruma getirildi. Her yere iletilmesine rağmen yetkililerimiz duyarsız kaldı. Ambulans ya da itfaiye aracı bile acil durumda müdahalede bulunamayacak. Gündeme getirirseniz belki bir şeyler yapılır. (Ali Demiral)

BİR ALINTI

Ali Engin Nural’dan: Dostlarım, çay olsun, demli olmasa da olur. Siz olun, çay olmasa da olur. (Nazım Hikmet)