Başkan Kocaoğlu yine aday olacak mı: Evet, olacak!

Ve sohbetlerde yorumlar çeşitli... “Bu kez olmaz herhalde”, “Emekliliğin zamanı geldi”, “Tepkiler var, bu kez kolay değil”, “Artık yorulmuştur herhalde, bunca yıl kolay değil”, “Aziz Bey bu, durur durur yine aday olur”, “O kurt siyasetçi, yorumlara gülüyordur...”

ARTIK YANITIM ‘EVET!’

Bu yorumlar uzar gider... Peki, gerçek yanıtı nedir o adaylık sorusunun, bilen var mı? Elbette yıllanmış, deneyimli siyasetçiler yanıtı bildiklerini söyler... Daha doğrusu çoğu net söylemez, bıyık altından gülerek, bildiklerini ima eder... Gerçekten yanıtı biliyorlar mıdır, bilinmez... Ben biliyor muyum peki, sorunun yanıtını... Bir-iki gün öncesine kadar sorsaydınız, “Hayır” derdim... Yani, “bilmiyorum” anlamında, ama artık net yanıt veriyorum: “Evet, aday olacak!?” Bu netliğin nedenine gelince...

KAYNAĞIM ÇOK GÜÇLÜ

Aziz Başkan’la eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, İzmir’de görev yapan kadın gazetecilerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya gelmiş. Kocağlu çiftine çeşitli sorular yöneltilmiş, onlar da içtenlikle yanıtlamış... Bunları okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir, duymuşsunuzdur... Benim üzerinde duracağım adaylıkla ilgili, bu da yayınlandı, ama ısrarla yineliyorum, çünkü çok önemli:

BU KEZ İSTİYORUM

Türkegül Kocaoğlu’na ilk olarak eşinin yeniden adaylığıyla ilgili soru yöneltilmiş. Önceki seçimlerde eşinin belediye başkanlığına aday olmasını istemediğini söylemiş Dr. Kocaoğlu, “Ama bu kez aday olmasını istiyorum” demiş ve eklemiş:

“Bir belediye başkanında ülke sevgisi, insan sevgisi olması lazım. İzmirli olarak gereğinden daha fazla şeyler yaptığını düşünüyorum. Ben bu zamana kadar kendisine ‘artık aday olma, yeter’ diyordum. Şimdi ise ‘aday ol’ diyorum. Çünkü, tempolu işe alıştı ve çok güzel şeyler başardı. Başta kendisi, ülkemiz ve İzmir için en iyisi neyse o olsun.”

BEKLEMENİZ LAZIM

Başkan Kocaoğlu da katılmış yanıta: “Bir belediye başkanı basının önünde ‘ben aday değilim’ demediği müddetçe doğal adaydır. O yüzden ‘aday değilim’ dediğim zamana kadar bekleyeceksiniz. Yoksa aday olarak kabul edeceksiniz.”

Kadın gazetecilerin önünde eşi, “Bu kez aday olmasını istiyorum” diyecek ve Aziz Bey, bunun tersine karar verecek. Mümkün müdür? Zaten o da basının önünde aksini açıklamadıkça bir başkanın doğal aday olduğunu vurgulamış... Sanki zaman kazanmak istercesine...

BİR TEBESSÜM İÇİN YAHU

(Tabii ki, benim ‘evet’ demem ve yanıtımı sayın Türkegül Kocaoğlu’nun sözlerine dayandırmam, bir hoşluk, tebessüm yaratma isteğimdendir. Yoksa Aziz Kocaoğlu, kendi adına, inandığı siyaset adına en doğru kararı verecektir. Yeter ki, sağlıklı olsun, gelecek günler tüm ülkemize esenlik, barış, birlik getirsin...)

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Başkan yoruldu

diyenler CHP’liler

AMA bu konunun peşini bırakmıyorum... Kaçıranlar için, Emine Kantarcı’nın Kocaoğlu’yla yaptığı ‘Ege Kulis’teki röportajın yorgunluk ve adaylık bölümünden özet sunuyorum:

“Aziz Bey yoruldu diyen CHP’liler... Ve Aziz Bey yoruldu diyenler, onların deyimiyle yorgun halimizle geçirdiğimiz son 6 ayda gösterdiğimiz performansı hayatı boyunca göstermeyen insanlar. Ben 60 yıllık siyasi tarihi yaşayarak ve okuyarak bilirim. Teorisini de pratiğini de. Kimin ne yaptığını? Kimin kapasitesinin ne olduğunu? Kimin işinde neler yaptığını da yaşayarak bilirim.

BAŞKAN KARAR VERİR AÇIKLAR

Belediye Başkanı doğal olarak adaydır. Belediye başkanına ‘aday mısın’ diye sorulmaz. Başkan aday değilse, karar verir ve zamanı geldiğinde ‘aday değilim’ diye açıklar. Ben ‘6 ay kala’ diyorum. Siyasi konjoktür 2 ay ileri alır, 2 ay geri alır, ona bir şey diyemem. ‘Aday değilim’ demediği sürece belediye başkanı adaydır.

YETKİNİN TAMAMI BİZDE DEĞİL

Genel başkan veya genel merkez aday olarak gösterir, göstermez o ayrı bir konudur. O da onların takdiridir. Yetkinin tamamı bizde değildir. Biz kendi özgür irademizle kararımızı bildiririz. ‘Aday adayıyız’ deriz. Onlar aday yaparlar, yapmazlar. Artık onların bileceği şeydir.”

SON SÖZ: Bu açıklamayı dilediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Adaylıkla ilgili yanıtların, kararların İzmir’e, ülkeye iyilik, güzellik getirmesini dilerim.

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BİR ÖNEMLİ MESAJ

Polisin hedefi: Kimse gece

sokağa çıkmaya korkmamalı

İZMİR Emniyet Müdür Hüseyin Aşkın, Liyakat Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği, “Şehir ve Kadın” konulu söyleşiye katıldı. Aşkın, kadınların toplumun gelişmesindeki önemini vurgulamış, çok da önemli mesaj vermiş:

4 DAKİKADA ÇAĞRI YERİNE

“Vahşi insanlar kaslarının gücünü kullanarak kadına şiddet uyguluyor. Kadına yönelik fiziki ve cinsel saldırılar da teşkilatımızın üzerine gittiği önemli konular arasında yer alıyor. Son 6 aydır ‘155 Polis İmdat’ı arayanlar ilk çaldığında açıldığını görüyor. İzmir’i gece kimsenin sokağa çıkmaya korkmadığı bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bir kişi ‘imdat’ diye 155’i aradığında en geç 4 saniyede telefona çıkacağız, 4 dakikada da çağrı yapılan yere gideceğiz.”

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SÖZ

SİZİN

Sanat değil

saygısızlık

BU duvar yazarına bir çift sözüm olacak: “Benim de bu şehirden soğumamın sebebi, her sokağında, temiz duvarları kirletme hakkını kendinde gören, saygısız, senin gibi yarı cahil, filozof bozuntuları ile karşılaşma ihtimalimdir.” Bir çift söz de belediyeye: “Benzeri karalamaları güzelim taş evlerin duvarlarında dahi görmeye başladık. Karalanan yerlere, her gün önlerinden onlarca kez geçen zabıtalara rağmen aylar boyu, hatta hiç müdahale edilmiyor. Bu saygısızlar da birbirlerinden ilham alarak edebiyat ve sanat dünyamıza katkıda (!) bulunmaya devam ediyor. Lütfen biraz ilgi...” (Metin Demir)

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BİR ALINTI

Ali Engin Nural’dan: En karanlık gece bile sona erer. Ve güneş tekrar doğar. (Victor Hugo)