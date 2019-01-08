Başkan dediğin böyle olmalı

ADAY ve politika denilince kaçıranlar için yineleyeyim.
İzmir Tarım Grubu, bir açıklamayla, yerel kalkınma modelini tüm ülkeye yaygınlaştıracak kişilerin aday gösterilmesi çağrısında bulundu. Çağrıyla ilgili ayrıntılar haberlerde yer aldı. Bu kez grubun ve Tire Süt Kooperatifi’nin başkanı Mahmut Eskiyörük’ün başkan tanımını iletiyorum:
“Ülkemin seçilecek tüm il ve ilçe belediye başkanları;
* Tarıma ve yerli üretime önem vermeli,
* Tarım arazilerini imara açmamalı,
* Kentin kalkınmasını, öncelikli görev saymalı,
ORTAK AKILLA YÖNETMELİ
* İnsanların, önce iş ve aşını düşünmeli,
* Kırsal kalkınmaya ve kooperatifleşmeye önem vermeli,
* Tarımsal pazarlama altyapısını oluşturmalı,
* Kalkınma kurulu oluşturarak, kenti ortak akılla yönetmeli,
* Kentin menfaatlerini şahsının ve partisinin önünde tutmalı,
AYRICALIK YAPMAMALI
* Kendisiyle ve halkıyla barışık olmalı. Kimseye ayrıcalık yapmamalı,
* Liderlik vasıflarına sahip vizyonu olmalı,
* Çok çalışmalı, çalmamalı ve çaldırmamalı,
* Atatürk’ün çizdiği yoldan hiç sapmamalı.”
Mahmut Eskiyörük’ün aday özellikleri sıralaması böyle. Ne dersiniz? Aslında çoğunu herkes onaylar, öyle değil mi?
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BİR KAMPANYA SORUSU
Çine’nin nüfusu
50 bini geçti mi
BİR haber geldi aklıma geçenlerde. Aydın’ın ilçesi Çine’nin 2016’da 49 bin 888 olan nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 verilerine göre 373 kişi azalarak, 49 bin 515’e düşmüş. Zaten son 10 yılda her yıl ortalama 430 kişi ilçeden göç etmiş ve nüfus doğal olarak 50 binin altına düşmüş. Yerel seçime böyle gidilirse Çine’yi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temsil eden üye sayısı 5’ten 3’e düşecekmiş. İlçenin İller Bankası’ndan kişi başına aldığı pay da nüfusa paralel olarak azalacakmış.
BAŞKAN’DAN ÇAĞRI VARDI
Çine Belediye Başkanı CHP’li Enver Salih Dinçer, Aydın Çineliler Derneği Başkanı Altuğ Karaköse’yle kampanya başlatmış. Dinçer, “2019 yerel seçimlerine nüfusumuzu 50 binin üzerine çıkararak girmek istiyoruz. Yolu buradan geçen, havamızı koklayan, suyumuzu içen Çineliler’den ricamız, 31 Aralık’tan önce ikametgahlarını buradaki evlerine aldırmaları. Burada oy kullanıp, kullanmamaları bizim için çok önemli değil. Önemli olan 31 Aralık öncesinde ikametgahlarını burada göstermeleri. Nüfusunu buraya aldıran her vatandaşımıza bir sertifika takdim edeceğiz” demiş.
AMACA ULAŞILABİLDİ Mİ
Bunca zaman geçti. Merak ediyorum Başkan Dinçer rahat bir nefes aldı mı, kampanya amacına ulaştı mı, Çine’nin nüfusu 50 binin üzerine çıktı mı?
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SÖZ
SİZİN
BİR ALKIŞ
Örnek fırına
teşekkürler
TARİHİ Basmane Fırını’ndan, askıda ekmekte iki gün öncesi itibariyle 105 bin 198 adet... Teşekkürler #askıdaekmek #tarihibasmanefırını #yusufdemir (Sokakgaste)
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BİR GÜZEL ÇABA
Naylonu getir
bez çantayı al
-----
BİR DUYURU
Bize katılmak
ister misiniz
SOSYAL medyadan bir duyuru özetliyorum: Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi olarak engellilerin eğitim, istihdam, ekonomik ve sosyal sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Radyo, TV, gazete ve sosyal medya yoluyla, bize yaşatılan sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Toplum engelliyi yeterince tanımıyor, nasıl davranacağını ve iletişim kuracağını bilmiyor. Bizler farklı etkinliklerle birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz.
HERKESE AÇIĞIZ
Engelliler ve ailelerine haklarını anlatmaya çalışıyoruz. Okula, işe ihtiyacı olanları ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Beyaz baston ve ders araç gereçleri konusunda imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Ders çalışmak isteyenlere gönüllü öğretmenler buluyoruz. Üyelerimiz ve gönüllülerimizle, acı, tatlı günlerinde beraber oluyoruz. Sizler de bize katılabilirsiniz. Engelliler, aileleri ve bizimle birlikte olmak isteyen herkese açığız. (Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Salih Arıkan. Tel: 0506 514 96 93)
-----
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de okuyabilir. (Mark Twain)
Başkan dediğin böyle olmalı
ADAY ve politika denilince kaçıranlar için yineleyeyim.
İzmir Tarım Grubu, bir açıklamayla, yerel kalkınma modelini tüm ülkeye yaygınlaştıracak kişilerin aday gösterilmesi çağrısında bulundu. Çağrıyla ilgili ayrıntılar haberlerde yer aldı. Bu kez grubun ve Tire Süt Kooperatifi’nin başkanı Mahmut Eskiyörük’ün başkan tanımını iletiyorum:
“Ülkemin seçilecek tüm il ve ilçe belediye başkanları;
* Tarıma ve yerli üretime önem vermeli,
* Tarım arazilerini imara açmamalı,
* Kentin kalkınmasını, öncelikli görev saymalı,
ORTAK AKILLA YÖNETMELİ
* İnsanların, önce iş ve aşını düşünmeli,
* Kırsal kalkınmaya ve kooperatifleşmeye önem vermeli,
* Tarımsal pazarlama altyapısını oluşturmalı,
* Kalkınma kurulu oluşturarak, kenti ortak akılla yönetmeli,
* Kentin menfaatlerini şahsının ve partisinin önünde tutmalı,
AYRICALIK YAPMAMALI
* Kendisiyle ve halkıyla barışık olmalı. Kimseye ayrıcalık yapmamalı,
* Liderlik vasıflarına sahip vizyonu olmalı,
* Çok çalışmalı, çalmamalı ve çaldırmamalı,
* Atatürk’ün çizdiği yoldan hiç sapmamalı.”
Mahmut Eskiyörük’ün aday özellikleri sıralaması böyle. Ne dersiniz? Aslında çoğunu herkes onaylar, öyle değil mi?
-----
BİR KAMPANYA SORUSU
Çine’nin nüfusu
50 bini geçti mi
BİR haber geldi aklıma geçenlerde. Aydın’ın ilçesi Çine’nin 2016’da 49 bin 888 olan nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 verilerine göre 373 kişi azalarak, 49 bin 515’e düşmüş. Zaten son 10 yılda her yıl ortalama 430 kişi ilçeden göç etmiş ve nüfus doğal olarak 50 binin altına düşmüş. Yerel seçime böyle gidilirse Çine’yi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temsil eden üye sayısı 5’ten 3’e düşecekmiş. İlçenin İller Bankası’ndan kişi başına aldığı pay da nüfusa paralel olarak azalacakmış.
BAŞKAN’DAN ÇAĞRI VARDI
Çine Belediye Başkanı CHP’li Enver Salih Dinçer, Aydın Çineliler Derneği Başkanı Altuğ Karaköse’yle kampanya başlatmış. Dinçer, “2019 yerel seçimlerine nüfusumuzu 50 binin üzerine çıkararak girmek istiyoruz. Yolu buradan geçen, havamızı koklayan, suyumuzu içen Çineliler’den ricamız, 31 Aralık’tan önce ikametgahlarını buradaki evlerine aldırmaları. Burada oy kullanıp, kullanmamaları bizim için çok önemli değil. Önemli olan 31 Aralık öncesinde ikametgahlarını burada göstermeleri. Nüfusunu buraya aldıran her vatandaşımıza bir sertifika takdim edeceğiz” demiş.
AMACA ULAŞILABİLDİ Mİ
Bunca zaman geçti. Merak ediyorum Başkan Dinçer rahat bir nefes aldı mı, kampanya amacına ulaştı mı, Çine’nin nüfusu 50 binin üzerine çıktı mı?
-----
SÖZ
SİZİN
BİR ALKIŞ
Örnek fırına
teşekkürler
TARİHİ Basmane Fırını’ndan, askıda ekmekte iki gün öncesi itibariyle 105 bin 198 adet... Teşekkürler #askıdaekmek #tarihibasmanefırını #yusufdemir (Sokakgaste)
-----
BİR GÜZEL ÇABA
Naylonu getir
bez çantayı al
-----
BİR DUYURU
Bize katılmak
ister misiniz
SOSYAL medyadan bir duyuru özetliyorum: Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi olarak engellilerin eğitim, istihdam, ekonomik ve sosyal sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Radyo, TV, gazete ve sosyal medya yoluyla, bize yaşatılan sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Toplum engelliyi yeterince tanımıyor, nasıl davranacağını ve iletişim kuracağını bilmiyor. Bizler farklı etkinliklerle birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz.
HERKESE AÇIĞIZ
Engelliler ve ailelerine haklarını anlatmaya çalışıyoruz. Okula, işe ihtiyacı olanları ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Beyaz baston ve ders araç gereçleri konusunda imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Ders çalışmak isteyenlere gönüllü öğretmenler buluyoruz. Üyelerimiz ve gönüllülerimizle, acı, tatlı günlerinde beraber oluyoruz. Sizler de bize katılabilirsiniz. Engelliler, aileleri ve bizimle birlikte olmak isteyen herkese açığız. (Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Salih Arıkan. Tel: 0506 514 96 93)
-----
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de okuyabilir. (Mark Twain)