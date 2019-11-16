Balık üreticisinden özel balık dersi

EFENDİM geçenlerde bir okulun bahçesindeydim. Bir etkinliği izlemeye çağrılmıştım, konuktum.
Etkinliğin konusunu merak mı ettiniz? Hemen yardımcı olayım: Balık pişirmek. Çok alışılmış değil ama, etkinlik 3’üncü yılını tamamladı. İzmir Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiriciliği Birliği’nin projesi bu. Birlik Basın Halkla İlişkiler Danışmanı Rahim Yurdakul ile Lezzet yazarı Fedai Ünal, belirlenen okullara gidip mutfak bölümü öğrencileriyle buluşuyor. (Bu arada, ikisi de birer yemek ustası.) Ben, Nevvar Salih İşgören Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programı izledim.
ÖNCE BİLGİ PAYLAŞIMI
Önlüklü, başlıklı aşçıbaşı adayı öğrenciler toplandı. Yurdakul ve Ünal, önce öğrencilerle deniz mutfağı, farklı kültürlerde ve Türkiye’de balık tüketimi, beslenmedeki önemi, pişirmede doğru bilinen yanlışlar gibi konularda sohbet ettiler. Ben o gün orada, kişi başına yıllık balık tüketiminin Japonya’da 80-100 kilo, Avrupa’da en az 20, Türkiye’de ise sadece 7 kilo olduğunu öğrendim.
VE SIRA AŞÇILIKTA
Sohbet sonrası Yurdakul ve Ünal balık pişirdi, bazı incelikleri gösterdi, soruları yanıtladı, bu arada bazı öğrenciler de, aşçı yamaklığı yaptı. Ve ortaya çıkan ürünleri öğrencilerle öğretmenler tattı. (İtiraf edeyim, ben de uzman edasıyla pişirilenlerden tattım, fikrimi söyledim.)
HER YIL 400 YENİ ÖĞRENCİ
Bu yıl proje Seferihisar Semiha İrfan Çalı, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü, Konak Beştepeler, Ali Osman Konakçı, Konak Gültepe Nenehatun, Urla Yılay Hakan Çeken, Alsancak Nevvar Salih İşgören meslek teknik Anadolu liselerinde uygulandı. Birlik, her okula öğrencilerin uygulama yapması için 50 balık gönderiyor. Öğrenciler bu malzemeyle balık yemekleri geliştirip yarışmalara bile katılıyor. Projeyle her yıl ortalama 400 yeni öğrenciye ulaşılıp balığı tanıyıp pişirme teknikleriyle ilgili fikir edinmeleri sağlanıyor. Bana göre gelecek yıllarda bu proje, İzmir dışına doğru yol almaya başlar... Kolay gelsin!
BİR SOHBET
Başkan’dan ürün
sağlığı güvencesi
İZMİR Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Hasan Girenes’le de sohbet olanağı buldum. Girenes, birlik olarak ürettikleri ürünlere her zaman kefil. Hem de, “Hamileliği süresince kızıma ve şimdi de biricik torunuma sadece üyelerimizin ürünlerinden yedirdim, yediriyorum” diyecek kadar.
‘SİHİRLİ’ BESİN BENZETMESİ
Açık deniz kafeslerinde üretilen ve yetiştirilen balıklar yemlerinden boylarına kadar, gelişim süresince denetleniyor. Avrupa Birliği ve ABD’ye yoğun ihracat olduğu için bu ülkelerden uzmanlar, gelip üretimi titizlikle inceliyor. Girenes’e göre, balık “sihirli” bir besin. Çünkü insanoğlu bebeklikten yaşlılığa, yaşamının her aşamasında balıkla sağlıklı beslenebiliyor.
DÜNYANIN İÇİ RAHAT DA
2010’da Lizbon’da teknolojik gelişimin beslenmeyle ilişkisi irdelenmiş ve en önemli ürünün balık olduğuna ilişkin protokol imzalanmış. THY’nin ABD’de uçtuğu her yere balık ihraç ettiğimizi de sohbette öğrendim. Bir de çelişki var... “Dünyanın deneyerek güvenle yediği balık için ülkemizde gerçek olmayan ve haksız şeyler söyleniyor.”
Aklıma takıldı. “Özellikle bazı meyvelerin en kalitelileri gözde ülkelere gönderilir, sonra sıra örneğin Avrupa ülkelerine gelir, son kalanı da biz yeriz” denir ya, yetiştirilen balıkta durum nedir? Girenes’ten yanıt ve nokta: “Bizde bir kepçe balık alırsın. AB’ye de, ABD’ye de, iç tüketime giden balık aynı kepçededir. Ayrılmaz, ayırılamaz...”
BİR RAKAM DEMETİ
Geçen yılın üretimi
73 bin tona dayanmış
İZMİR Su Ürünleri Üreticileri v e Yetiştiricileri Birliği’ne üye 27 firma var. Geçen yıl birlik bünyesinde 72 bin 741 ton balık üretilmiş... Deniz kültür balığı üreticileri, toplam balığın yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ediyor. Türkiye’de deniz kültür levreğiyle çipurasının yaklaşık yüzde 40’ı İzmir Birliği’nce üretiliyor.
Balık üreticisinden özel balık dersi
EFENDİM geçenlerde bir okulun bahçesindeydim. Bir etkinliği izlemeye çağrılmıştım, konuktum.
Etkinliğin konusunu merak mı ettiniz? Hemen yardımcı olayım: Balık pişirmek. Çok alışılmış değil ama, etkinlik 3’üncü yılını tamamladı. İzmir Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiriciliği Birliği’nin projesi bu. Birlik Basın Halkla İlişkiler Danışmanı Rahim Yurdakul ile Lezzet yazarı Fedai Ünal, belirlenen okullara gidip mutfak bölümü öğrencileriyle buluşuyor. (Bu arada, ikisi de birer yemek ustası.) Ben, Nevvar Salih İşgören Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programı izledim.
ÖNCE BİLGİ PAYLAŞIMI
Önlüklü, başlıklı aşçıbaşı adayı öğrenciler toplandı. Yurdakul ve Ünal, önce öğrencilerle deniz mutfağı, farklı kültürlerde ve Türkiye’de balık tüketimi, beslenmedeki önemi, pişirmede doğru bilinen yanlışlar gibi konularda sohbet ettiler. Ben o gün orada, kişi başına yıllık balık tüketiminin Japonya’da 80-100 kilo, Avrupa’da en az 20, Türkiye’de ise sadece 7 kilo olduğunu öğrendim.
VE SIRA AŞÇILIKTA
Sohbet sonrası Yurdakul ve Ünal balık pişirdi, bazı incelikleri gösterdi, soruları yanıtladı, bu arada bazı öğrenciler de, aşçı yamaklığı yaptı. Ve ortaya çıkan ürünleri öğrencilerle öğretmenler tattı. (İtiraf edeyim, ben de uzman edasıyla pişirilenlerden tattım, fikrimi söyledim.)
HER YIL 400 YENİ ÖĞRENCİ
Bu yıl proje Seferihisar Semiha İrfan Çalı, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü, Konak Beştepeler, Ali Osman Konakçı, Konak Gültepe Nenehatun, Urla Yılay Hakan Çeken, Alsancak Nevvar Salih İşgören meslek teknik Anadolu liselerinde uygulandı. Birlik, her okula öğrencilerin uygulama yapması için 50 balık gönderiyor. Öğrenciler bu malzemeyle balık yemekleri geliştirip yarışmalara bile katılıyor. Projeyle her yıl ortalama 400 yeni öğrenciye ulaşılıp balığı tanıyıp pişirme teknikleriyle ilgili fikir edinmeleri sağlanıyor. Bana göre gelecek yıllarda bu proje, İzmir dışına doğru yol almaya başlar... Kolay gelsin!
BİR SOHBET
Başkan’dan ürün
sağlığı güvencesi
İZMİR Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Hasan Girenes’le de sohbet olanağı buldum. Girenes, birlik olarak ürettikleri ürünlere her zaman kefil. Hem de, “Hamileliği süresince kızıma ve şimdi de biricik torunuma sadece üyelerimizin ürünlerinden yedirdim, yediriyorum” diyecek kadar.
‘SİHİRLİ’ BESİN BENZETMESİ
Açık deniz kafeslerinde üretilen ve yetiştirilen balıklar yemlerinden boylarına kadar, gelişim süresince denetleniyor. Avrupa Birliği ve ABD’ye yoğun ihracat olduğu için bu ülkelerden uzmanlar, gelip üretimi titizlikle inceliyor. Girenes’e göre, balık “sihirli” bir besin. Çünkü insanoğlu bebeklikten yaşlılığa, yaşamının her aşamasında balıkla sağlıklı beslenebiliyor.
DÜNYANIN İÇİ RAHAT DA
2010’da Lizbon’da teknolojik gelişimin beslenmeyle ilişkisi irdelenmiş ve en önemli ürünün balık olduğuna ilişkin protokol imzalanmış. THY’nin ABD’de uçtuğu her yere balık ihraç ettiğimizi de sohbette öğrendim. Bir de çelişki var... “Dünyanın deneyerek güvenle yediği balık için ülkemizde gerçek olmayan ve haksız şeyler söyleniyor.”
Aklıma takıldı. “Özellikle bazı meyvelerin en kalitelileri gözde ülkelere gönderilir, sonra sıra örneğin Avrupa ülkelerine gelir, son kalanı da biz yeriz” denir ya, yetiştirilen balıkta durum nedir? Girenes’ten yanıt ve nokta: “Bizde bir kepçe balık alırsın. AB’ye de, ABD’ye de, iç tüketime giden balık aynı kepçededir. Ayrılmaz, ayırılamaz...”
BİR RAKAM DEMETİ
Geçen yılın üretimi
73 bin tona dayanmış
İZMİR Su Ürünleri Üreticileri v e Yetiştiricileri Birliği’ne üye 27 firma var. Geçen yıl birlik bünyesinde 72 bin 741 ton balık üretilmiş... Deniz kültür balığı üreticileri, toplam balığın yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ediyor. Türkiye’de deniz kültür levreğiyle çipurasının yaklaşık yüzde 40’ı İzmir Birliği’nce üretiliyor.