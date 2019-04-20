Aydınlanma yolunda bir mum da sen yak

BAZI projeler, girişimler vardır ki, mutlaka herkesin duyması, öğrenmesi gereklidir.
Bugün bunlardan, önemli ve örnek alınması gereken birinden söz edeceğim. Uzun süre Hürriyet Gazetesi’nde birlikte çalıştığım arkadaşım İbrahim Irmak emekli olduktan sonra yayına açtığı www.haberhurriyeti.com haber sitesinde sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Adı da, “Aydınlanma Yolunda Sen de Bir Mum Yak.” Irmak’ın 2011 yılında trafik kazasında kaybettiği oğlu Çağlayan’ın anısına, “Parkta kütüphane” hayata geçirilmeye başlandı.
AL GÖTÜR OKU GETİR
Karabağlar Belediyesi ile Haber Hürriyeti Gazetesi’nin işbirliğiyle Üçkuyular’da Ali Erentürk İlkokulu’nun önündeki parkın içine ahşap bir kütüphane kuruldu, adı da “Çağlayan Irmak” oldu. Şubat ayında törenle açılan kütüphanede şu an bağışlarla gelen 4 bin kitap mahalle sakinleriyle buluşuyor. “Al götür oku getir” yöntemiyle hizmet veren kütüphaneden 2 ayda binden fazla kişi kitap alıp okudu ve de okumaya devam ediyor.
MAHALLE KAYNAŞIYOR
Gazeteci İbrahim Irmak, hedeflerinin tüm parklara kütüphane kurmak olduğunu söyledi. Irmak, parkların tam bir yaşam alan olması için bu kütüphanelerin mutlaka gerektiğini savunuyor. Kütüphanelerde gönüllülerin hem çevreye göz kulak olduğunu, hem de çocuklara satranç ve dama öğrettiğini de belirten Irmak, “Mahallede öyle güzel kaynaşma var ki tüm belediye başkanlarının bunu görmesi gerekiyor. Bu proje gençlerimizi kurtaracak bir örnek. Burasının sahibi zaten mahalleli” dedi. Mahallelinin kütüphaneye gelmesi için her gün yerel gazeteleri de masaya koyduklarını belirten Irmak, “Belki bu davranışımız basılı gazeteleri de ayakta tutmaya yardım edecek bir proje olur” diye konuştu.
BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ
“Aydınlanma Yolunda Bir Mum Yakmak”, parklarda kütüphane kurulmasını istiyorsanız evdeki kitaplarınızı 11/2 Sokak No: 18 /A Üçkuyular/Karabağlar-İzmir adresine gönderebilirsiniz. Kütüphane projesi hakkında (0533) 414 24 57 ve (0232) 246 82 246 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.
HANGİ KİTAPLAR KABUL EDİLİYOR
Atatürk kitapları, çocuk kitapları, yerli ve yabancı romanlar, klasikler, araştırma kitapları, kuruluş, kurtuluş kitapları, sağlık kitapları, kişisel gelişim kitapları, dini kitaplar, şiir kitapları. (NOT: Ders kitapları ve ansiklopediler kabul edilmiyor)
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BİR KAZANIM
Soyer ‘o fabrika’
sözünü tuttu
GEÇEN dönem Başkan Aziz Kocaoğlu’nun tahsisini istediği, ancak yanıt alamadığı Tarihi Elektrik Fabrikası’nın satış ihalesine kamu kurum ve yan kuruluşlarının girmesi de engellendi. Ancak şartname değişti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihaleye girileceğini bildirdi.
İZMİR’E YAKIŞACAK
Ve ihale gerçekleşti, tarihi fabrikayı 35 milyon liraya Büyükşehir aldı. Soyer, tarihi yapının İzmir adına en verimli şekilde değerlendirileceğini açıklamıştı. Ben burada bir inşaat projesi ya da AVM olmayacağı için mutluyum. Ve de kısa zamanda İzmir’e çok yakışacağına inanıyorum.
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SÖZ SİZİN
BİR DUYARLILIK
Ayten’e 500
maske yardımı
ÖDEMİŞ’in gözü-kulağı Yüksel Balcı’nın bir haberine yer vermiştim. Beş yaşındaki Ayten’in çaresizliğinden. Ayten’e acil sağlık diliyorum, söz Balcı’nın: “Umurbey Mahallesi Yunus Emre Caddesi 2 numaralı evde oturan oturan Oruç ailesinin iki çocuğunda birisi, lösemi hastası.
İŞ İNSANINDAN DAVET
Beş yaşındaki Ayten Oruç bir yıldır lösemi ile mücadele ediyor. Dar gelirli oldukları için aile, Ayten’e gerekli olan medikal maskeyi İzmir’de bulabiliyor, ancak alırken büyük sıkıntı çekiyor. Bu konudaki sıkıntı yayımlanınca Kişisel Koruyucu Donanımları A.Ş. sahibi Dilek Özdemir, harekete geçti. Aileye 500 medikal maske armağan edildi. Özdemir bu ihtiyacın sürekliliğini üstlenirken anne Emine Oruç maskeleri şirketin Mali İşler Koordinatörü Çoşkun Övez’den teslim aldı.
HEYECANLI BEKLEYİŞ
Minik Ayten’e uyan ve Almanya’daki bir donörden alınan kan örneklerinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kontrol altında bulunduğunu belirten anne Oruç, ‘Üç ay boyunca donörden alınan kanların çocuğuma uygun olup olmadığı incelenerek, sonuç tarafımıza bildirilecek. Büyük bir heyecanla bekliyoruz’ diyor.”
BİR ALINTI
Esat Erçetingöz’den: Mademki gönlünde bahar var, benden sana izin... Sev sevebildiğin kadar. (Nazım Hikmet)
Aydınlanma yolunda bir mum da sen yak
BAZI projeler, girişimler vardır ki, mutlaka herkesin duyması, öğrenmesi gereklidir.
Bugün bunlardan, önemli ve örnek alınması gereken birinden söz edeceğim. Uzun süre Hürriyet Gazetesi’nde birlikte çalıştığım arkadaşım İbrahim Irmak emekli olduktan sonra yayına açtığı www.haberhurriyeti.com haber sitesinde sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Adı da, “Aydınlanma Yolunda Sen de Bir Mum Yak.” Irmak’ın 2011 yılında trafik kazasında kaybettiği oğlu Çağlayan’ın anısına, “Parkta kütüphane” hayata geçirilmeye başlandı.
AL GÖTÜR OKU GETİR
Karabağlar Belediyesi ile Haber Hürriyeti Gazetesi’nin işbirliğiyle Üçkuyular’da Ali Erentürk İlkokulu’nun önündeki parkın içine ahşap bir kütüphane kuruldu, adı da “Çağlayan Irmak” oldu. Şubat ayında törenle açılan kütüphanede şu an bağışlarla gelen 4 bin kitap mahalle sakinleriyle buluşuyor. “Al götür oku getir” yöntemiyle hizmet veren kütüphaneden 2 ayda binden fazla kişi kitap alıp okudu ve de okumaya devam ediyor.
MAHALLE KAYNAŞIYOR
Gazeteci İbrahim Irmak, hedeflerinin tüm parklara kütüphane kurmak olduğunu söyledi. Irmak, parkların tam bir yaşam alan olması için bu kütüphanelerin mutlaka gerektiğini savunuyor. Kütüphanelerde gönüllülerin hem çevreye göz kulak olduğunu, hem de çocuklara satranç ve dama öğrettiğini de belirten Irmak, “Mahallede öyle güzel kaynaşma var ki tüm belediye başkanlarının bunu görmesi gerekiyor. Bu proje gençlerimizi kurtaracak bir örnek. Burasının sahibi zaten mahalleli” dedi. Mahallelinin kütüphaneye gelmesi için her gün yerel gazeteleri de masaya koyduklarını belirten Irmak, “Belki bu davranışımız basılı gazeteleri de ayakta tutmaya yardım edecek bir proje olur” diye konuştu.
BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ
“Aydınlanma Yolunda Bir Mum Yakmak”, parklarda kütüphane kurulmasını istiyorsanız evdeki kitaplarınızı 11/2 Sokak No: 18 /A Üçkuyular/Karabağlar-İzmir adresine gönderebilirsiniz. Kütüphane projesi hakkında (0533) 414 24 57 ve (0232) 246 82 246 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.
HANGİ KİTAPLAR KABUL EDİLİYOR
Atatürk kitapları, çocuk kitapları, yerli ve yabancı romanlar, klasikler, araştırma kitapları, kuruluş, kurtuluş kitapları, sağlık kitapları, kişisel gelişim kitapları, dini kitaplar, şiir kitapları. (NOT: Ders kitapları ve ansiklopediler kabul edilmiyor)
-------------
BİR KAZANIM
Soyer ‘o fabrika’
sözünü tuttu
GEÇEN dönem Başkan Aziz Kocaoğlu’nun tahsisini istediği, ancak yanıt alamadığı Tarihi Elektrik Fabrikası’nın satış ihalesine kamu kurum ve yan kuruluşlarının girmesi de engellendi. Ancak şartname değişti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihaleye girileceğini bildirdi.
İZMİR’E YAKIŞACAK
Ve ihale gerçekleşti, tarihi fabrikayı 35 milyon liraya Büyükşehir aldı. Soyer, tarihi yapının İzmir adına en verimli şekilde değerlendirileceğini açıklamıştı. Ben burada bir inşaat projesi ya da AVM olmayacağı için mutluyum. Ve de kısa zamanda İzmir’e çok yakışacağına inanıyorum.
-----------------
SÖZ SİZİN
BİR DUYARLILIK
Ayten’e 500
maske yardımı
ÖDEMİŞ’in gözü-kulağı Yüksel Balcı’nın bir haberine yer vermiştim. Beş yaşındaki Ayten’in çaresizliğinden. Ayten’e acil sağlık diliyorum, söz Balcı’nın: “Umurbey Mahallesi Yunus Emre Caddesi 2 numaralı evde oturan oturan Oruç ailesinin iki çocuğunda birisi, lösemi hastası.
İŞ İNSANINDAN DAVET
Beş yaşındaki Ayten Oruç bir yıldır lösemi ile mücadele ediyor. Dar gelirli oldukları için aile, Ayten’e gerekli olan medikal maskeyi İzmir’de bulabiliyor, ancak alırken büyük sıkıntı çekiyor. Bu konudaki sıkıntı yayımlanınca Kişisel Koruyucu Donanımları A.Ş. sahibi Dilek Özdemir, harekete geçti. Aileye 500 medikal maske armağan edildi. Özdemir bu ihtiyacın sürekliliğini üstlenirken anne Emine Oruç maskeleri şirketin Mali İşler Koordinatörü Çoşkun Övez’den teslim aldı.
HEYECANLI BEKLEYİŞ
Minik Ayten’e uyan ve Almanya’daki bir donörden alınan kan örneklerinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kontrol altında bulunduğunu belirten anne Oruç, ‘Üç ay boyunca donörden alınan kanların çocuğuma uygun olup olmadığı incelenerek, sonuç tarafımıza bildirilecek. Büyük bir heyecanla bekliyoruz’ diyor.”
BİR ALINTI
Esat Erçetingöz’den: Mademki gönlünde bahar var, benden sana izin... Sev sevebildiğin kadar. (Nazım Hikmet)