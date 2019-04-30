Aşıya karşı çıkmak toplumsal yanlıştır

“ONLARI ikna etmeliyiz” başlıklı haber vardı geçen cuma günü Hürriyet’in manşetinde. Aşıya karşı çıkılması yüzünden çocuklarda hastalıkların artması üzerine UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu) “Aşılar hayat kurtarır” kampanyası başlattığını iletiyordu. Aşının yararlarıyla ilgili zaman zaman ben de görüşleri aktarırım.
PROF. GÜRÜZ’ÜN GÖRÜŞLERİ
İzmir’den bir bilim insanını konuk edeceğim yine. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası nedeniyle Ege Ajans’a görüşlerini iletmiş. Prof. Gürüz, olumsuz propagandalar nedeniyle aşı karşıtlığı oluştuğunu belirtmiş: “Bilimsel dayanağı kanıtlanmamış olsa da aşı karşıtlığının kendisine çok taraftar bulmasının nedeni, kişilerin bedenleri üzerinde tek söz sahibi olmalarıdır. Hiç kimseye isteği dışında, sağlık adına dahi olsa, yardım edemezsiniz. 500 kişinin içinden yalnızca bir kişi dahi aşılanmasa geri kalan 499 kişi için tehdit oluşturuyor.
SAĞLIK İÇİN GEREKLİLİK
Yani aşı, toplum sağlığının korunması açısından bir gerekliliktir. Aşı yaptırmamak kişisel bir hak olsa da toplumsal olarak yanlıştır. Hiçbir bilimsel veriye dayandırılmadan maalesef toplumda aşıya karşı önyargı oluşturuluyor. Türkiye’de, çocuklarına aşı yaptırmayan ebeveynlerin sayısı artıyor. Oysa aşı, çocuk sağlığı açısından da son derece önemli. Dünyada her yıl doğan 120 milyon bebeğin 10 milyonu aşısız oldukları için ölüyor. Dikkat çekmek isterim ki Türkiye’de çocuk felcinin kökü aşıyla kazınmıştır. Çiçek hastalığı da dünya üzerinden aşıyla yok edilmiştir. Tüm bunlar düşünüldüğünde aşının önemi anlaşılmaktadır.”
PEK ÇOĞU ÜCRETSİZ
İnsanlara hep can yakıcı ve korkutucu gelen aşının birçok hastalığa karşı çok etkili olduğunu söyleyen Gürüz, “Aşı, seyahatlerimizde de bizleri pek çok hastalığa karşı korur. Ayrıca pek çok aşıyı devlet ücretsiz karşılıyor. Devletimiz, ekonomik koşulların üzerinde bir gayretle aşılanma programları yürütüyor” demiş.
HEDEF: YERLİ VE MİLLİ
“Yerli ve milli aşı” çalışmalarından da söz etmiş Gürüz: “Her coğrafyanın kendine özgün hastalık etmenleri bulunuyor. Bu farklılık bölgenin iklimi, insanların hastalığa dirençleri gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Yerli ve milli aşı, sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak, ülkelerarası sorunlarda sağlığın ambargo silahı olmasını engelleyecek, en önemlisi de ilaç ve aşılarımızın halkımızın gereksinimlerine ve ekosistemimizin koşullarına uygun üretimini sağlayacaktır.
GÜVENCELİ ALTYAPI ŞART
Küresel ilaç üreticileri, Türkiye’de olası bir hastalıkla ilgili hazırlıklı olmayabilir. Bu nedenle mutlaka güvenceli bir sağlık alt yapısı oluşturmalıyız. Yerli ve milli aşının çok önemli bir gerekçesi de biyoterörizmdir. Bir ülkeye bomba veya füze atmak yerine, vatandaşlarını hasta edecek etkenleri havaya, suya ve gıdalara bulaştırmak sıcak savaştan çok daha az maliyetli ve sıfır risklidir. Hastalık ölümcül olmasa da, kişileri yatağa bağladığında bakıcısı ile beraber iki kişiyi devre dışı bırakırsınız.
100. YIL ARMAĞANI
Her aşı için 15-20 yıllık bir süre gerekebilir, hatta bir ömür bile gidebilir. Maddi açıdan ise her aşı için 500 milyon- 1 milyar dolar harcama yapılmaktadır. Deneyimlerimizle ve gelişmiş teknolojileri kullanarak süreyi çok daha kısaltıp aşıyı çok daha ucuza üretebiliriz. Ege Üniversitesi olarak TÜBİTAK’ın desteklediği 1004 projesi kapsamında çalışıyoruz. 2023 hedefi olarak Cumhuriyet’in 100’ncü yılında yerli ve milli aşıyı milletimize hediye etmek istiyoruz.”
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SÖZ
SİZİN
Bisikletliye
dikkat edin
SÜRÜCÜ arkadaşlar... Yolda bir bisikletli gördüğünüzde o kişinin de gittiğiniz yolda hakkı olduğunu, o kişinin de sizin gibi evde bekleyen çocuğu, eşi veya anne-babası olduğunu unutmayın. Bisikletlinin kaportası bedenidir. Çok yakınından geçmek, korna ile taciz etmek bisikletlinin dikkatini dağıtıp tedirgin olmasına ve düşmesine sebep olabilir.
10-15 SANİYE İÇİN DEĞER Mİ?
Yolda sizinle birlikte ilerleyen bisikletlinin size kaybettirdiğini düşündüğünüz zaman en fazla 10-15 saniyedir. Bu kadarlık bir süre için bir kişinin tüm ömrünü yitirmesine sebep olabilirsiniz. (Bisikletli Ulaşım Derneği)
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İki kent arasındayım, biri bilmiyor beni, öteki artık tanımıyor. (Jean Paul Sartre)
Aşıya karşı çıkmak toplumsal yanlıştır
“ONLARI ikna etmeliyiz” başlıklı haber vardı geçen cuma günü Hürriyet’in manşetinde. Aşıya karşı çıkılması yüzünden çocuklarda hastalıkların artması üzerine UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu) “Aşılar hayat kurtarır” kampanyası başlattığını iletiyordu. Aşının yararlarıyla ilgili zaman zaman ben de görüşleri aktarırım.
PROF. GÜRÜZ’ÜN GÖRÜŞLERİ
İzmir’den bir bilim insanını konuk edeceğim yine. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası nedeniyle Ege Ajans’a görüşlerini iletmiş. Prof. Gürüz, olumsuz propagandalar nedeniyle aşı karşıtlığı oluştuğunu belirtmiş: “Bilimsel dayanağı kanıtlanmamış olsa da aşı karşıtlığının kendisine çok taraftar bulmasının nedeni, kişilerin bedenleri üzerinde tek söz sahibi olmalarıdır. Hiç kimseye isteği dışında, sağlık adına dahi olsa, yardım edemezsiniz. 500 kişinin içinden yalnızca bir kişi dahi aşılanmasa geri kalan 499 kişi için tehdit oluşturuyor.
SAĞLIK İÇİN GEREKLİLİK
Yani aşı, toplum sağlığının korunması açısından bir gerekliliktir. Aşı yaptırmamak kişisel bir hak olsa da toplumsal olarak yanlıştır. Hiçbir bilimsel veriye dayandırılmadan maalesef toplumda aşıya karşı önyargı oluşturuluyor. Türkiye’de, çocuklarına aşı yaptırmayan ebeveynlerin sayısı artıyor. Oysa aşı, çocuk sağlığı açısından da son derece önemli. Dünyada her yıl doğan 120 milyon bebeğin 10 milyonu aşısız oldukları için ölüyor. Dikkat çekmek isterim ki Türkiye’de çocuk felcinin kökü aşıyla kazınmıştır. Çiçek hastalığı da dünya üzerinden aşıyla yok edilmiştir. Tüm bunlar düşünüldüğünde aşının önemi anlaşılmaktadır.”
PEK ÇOĞU ÜCRETSİZ
İnsanlara hep can yakıcı ve korkutucu gelen aşının birçok hastalığa karşı çok etkili olduğunu söyleyen Gürüz, “Aşı, seyahatlerimizde de bizleri pek çok hastalığa karşı korur. Ayrıca pek çok aşıyı devlet ücretsiz karşılıyor. Devletimiz, ekonomik koşulların üzerinde bir gayretle aşılanma programları yürütüyor” demiş.
HEDEF: YERLİ VE MİLLİ
“Yerli ve milli aşı” çalışmalarından da söz etmiş Gürüz: “Her coğrafyanın kendine özgün hastalık etmenleri bulunuyor. Bu farklılık bölgenin iklimi, insanların hastalığa dirençleri gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Yerli ve milli aşı, sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak, ülkelerarası sorunlarda sağlığın ambargo silahı olmasını engelleyecek, en önemlisi de ilaç ve aşılarımızın halkımızın gereksinimlerine ve ekosistemimizin koşullarına uygun üretimini sağlayacaktır.
GÜVENCELİ ALTYAPI ŞART
Küresel ilaç üreticileri, Türkiye’de olası bir hastalıkla ilgili hazırlıklı olmayabilir. Bu nedenle mutlaka güvenceli bir sağlık alt yapısı oluşturmalıyız. Yerli ve milli aşının çok önemli bir gerekçesi de biyoterörizmdir. Bir ülkeye bomba veya füze atmak yerine, vatandaşlarını hasta edecek etkenleri havaya, suya ve gıdalara bulaştırmak sıcak savaştan çok daha az maliyetli ve sıfır risklidir. Hastalık ölümcül olmasa da, kişileri yatağa bağladığında bakıcısı ile beraber iki kişiyi devre dışı bırakırsınız.
100. YIL ARMAĞANI
Her aşı için 15-20 yıllık bir süre gerekebilir, hatta bir ömür bile gidebilir. Maddi açıdan ise her aşı için 500 milyon- 1 milyar dolar harcama yapılmaktadır. Deneyimlerimizle ve gelişmiş teknolojileri kullanarak süreyi çok daha kısaltıp aşıyı çok daha ucuza üretebiliriz. Ege Üniversitesi olarak TÜBİTAK’ın desteklediği 1004 projesi kapsamında çalışıyoruz. 2023 hedefi olarak Cumhuriyet’in 100’ncü yılında yerli ve milli aşıyı milletimize hediye etmek istiyoruz.”
-----
SÖZ
SİZİN
Bisikletliye
dikkat edin
SÜRÜCÜ arkadaşlar... Yolda bir bisikletli gördüğünüzde o kişinin de gittiğiniz yolda hakkı olduğunu, o kişinin de sizin gibi evde bekleyen çocuğu, eşi veya anne-babası olduğunu unutmayın. Bisikletlinin kaportası bedenidir. Çok yakınından geçmek, korna ile taciz etmek bisikletlinin dikkatini dağıtıp tedirgin olmasına ve düşmesine sebep olabilir.
10-15 SANİYE İÇİN DEĞER Mİ?
Yolda sizinle birlikte ilerleyen bisikletlinin size kaybettirdiğini düşündüğünüz zaman en fazla 10-15 saniyedir. Bu kadarlık bir süre için bir kişinin tüm ömrünü yitirmesine sebep olabilirsiniz. (Bisikletli Ulaşım Derneği)
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İki kent arasındayım, biri bilmiyor beni, öteki artık tanımıyor. (Jean Paul Sartre)