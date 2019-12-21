Asgari ücret mutlaka vergi dışı kalmalıdır

“ÇALIŞANLARIMIZIN istenmeyecek yıkımlar yaşamaması ve toplumsal etkiler de değerlendirildiğinde, OECD ortalamasının altında kalan asgari ücretin ve çalışanımızın elinde kalan paranın mutlak suretle artırılması gerekiyor.
Günümüz koşullarında, asgari ücretin mutlaka ve mutlaka vergi dışında kalması mantıksal ve sosyolojik açıdan doğru olup, uygulamanın bu çerçevede yapılması tarafların nefes almasını sağlayacaktır. Belirlenecek asgari ücretin tüm bu detaylarla titizlikle değerlendirilmesini bekliyoruz.”
AÇIKLAMA YORGANCILAR’DAN
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta karar verip açıklaması bekleniyor. Yeni ücret ne olur, karar oybirliğiyle mi alınır, komisyonda karşı çıkanlar olur mu? Bir kesim yeni ücreti savunacak, genelde işçi temsilcileri tepki gösterecektir herhalde. Bu konudaki haberleri okurken yukarıdaki açıklamayı hatırladım.. Açıklama kimin biliyor musunuz? EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın. Anımsatmak istedim.
BİR BİLGİ BEKLENTİSİ
Kirli havaya karşı
önlemler var mı
KIŞ aylarında hava kirliliği gelir gündeme genelde. Gerçi bugünlerde hava şaşırtıyor. Bazı günler baharı aratmıyor, yıl bitiyor daha doğru dürüst yağış, soğuk görmedik. Tamam, yakıt gideri açısından iyi ama, iklimlerin şaştığı da gerçek. Hava böyle seyrederken akşamları yine de kömür kokusu sarıyor ortalığı. Güzelyalı’da durum böyle. Buna gece gündüz arasındaki ısı farkı mı neden oluyor? Koku çevreden mi gelir, rüzgar etkisiyle tepelerden mi? Ancak doğalgazın yaygınlaştığı, üstelik de deniz kıyısındaki kentte kömür kokusu pek normal değil gibi.
AKLIMA TAKILAN SORULAR
Ve etkililerin, yetkililerin yanıtlaması umuduyla aklıma gelen bazı sorular:
* İzmir’de kömür depoları, satıcıları sıkı denetleniyor mu? * Gecekondular kentsel dönüşümle yenilenene kadar hava kirliliği sürecek mi? * Düşük gelirli ailelere torbalarla kömür yardımı sürüyor mu, sürüyorsa, kömürün kalitesi nasıldır? * Başta Aliağa’dakiler olmak üzere, sanayi kuruluşları, hava kirliliği açısından denetleniyor mu? * Hava kirliliği ölçümleri sık sık yapılarak, sonuçları vatandaşla paylaşılacak mı? * Kış bastırmadan hava kirliliğine karşı alınan önlemler nedir?
SON SÖZ: İzmir dışında Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Balıkesir, Manisa, Çanakkale’de durum nasıldır, hava yeterince temiz mi?
SÖZ SİZİN
BİR UYARI BİR ÇAĞRI
Başkanların dikkatine
HAVA durumundan söz edince, yayıncı, yazar, İzmir ve Karşıyaka sevdalısı Tufan Atakişi’nin sosyal medyadaki bir çağrısını iletmek istiyorum: “Başta Karşıyaka olmak üzere, tüm belediye başkanlarının dikkatine: Sayın Cemil Tugay, bu sene belediye başkanı olarak Karşıyaka’da ilk kışınızı geçireceksiniz. Sorumluluk sahibi bir yönetici olarak sizi akşamları Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri’nden Karşıyaka’yı zaman zaman seyretmenizi isteyeceğim.
DOĞALGAZ KULLANILMIYOR
Uzun yıllardır kentimizde doğalgaz bulunmasına rağmen, Bostanlı gibi zengin muhitlerde merkezi ısıtmada hala yakıt olarak kullanılmamaktadır. Bu arada görevlilerin eğitim ve sertifikalı olmalarına azami dikkatin gösterilmesini öneririm. Ben sizi şimdiden uyarmış olayım. Danışmanlarınız veya ilgililer belki atlamış olabilir.”
BİR DUYURU
‘Bir atkı bir oyuncak’
bugünkü maçta devam
GÖZTEPE ile Türk Kızılay İzmir Şubesi’nin gerçekleştirdiği, “Bir atkı bir oyuncak” sosyal sorumluluk projesi bugünkü Göztepe-Galatasaray maçında da sürecek. Göztepe lisanslı ve armalı atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar, stat çevresinde stant açan Kızılay görevlilerine teslim edilecek. Projeyle iki yılda Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki 41 köy okuluna bu ürünler gönderilmiş, çocukların ısınması ve yüzlerinin gülmesi sağlanmıştı.
BİR ALINTI
Nevin Bubik’ten: Merhamet acımak değildir. Merhamet acıtmamaktır. (Düşünen Akıl)
Asgari ücret mutlaka vergi dışı kalmalıdır
“ÇALIŞANLARIMIZIN istenmeyecek yıkımlar yaşamaması ve toplumsal etkiler de değerlendirildiğinde, OECD ortalamasının altında kalan asgari ücretin ve çalışanımızın elinde kalan paranın mutlak suretle artırılması gerekiyor.
Günümüz koşullarında, asgari ücretin mutlaka ve mutlaka vergi dışında kalması mantıksal ve sosyolojik açıdan doğru olup, uygulamanın bu çerçevede yapılması tarafların nefes almasını sağlayacaktır. Belirlenecek asgari ücretin tüm bu detaylarla titizlikle değerlendirilmesini bekliyoruz.”
AÇIKLAMA YORGANCILAR’DAN
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta karar verip açıklaması bekleniyor. Yeni ücret ne olur, karar oybirliğiyle mi alınır, komisyonda karşı çıkanlar olur mu? Bir kesim yeni ücreti savunacak, genelde işçi temsilcileri tepki gösterecektir herhalde. Bu konudaki haberleri okurken yukarıdaki açıklamayı hatırladım.. Açıklama kimin biliyor musunuz? EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın. Anımsatmak istedim.
BİR BİLGİ BEKLENTİSİ
Kirli havaya karşı
önlemler var mı
KIŞ aylarında hava kirliliği gelir gündeme genelde. Gerçi bugünlerde hava şaşırtıyor. Bazı günler baharı aratmıyor, yıl bitiyor daha doğru dürüst yağış, soğuk görmedik. Tamam, yakıt gideri açısından iyi ama, iklimlerin şaştığı da gerçek. Hava böyle seyrederken akşamları yine de kömür kokusu sarıyor ortalığı. Güzelyalı’da durum böyle. Buna gece gündüz arasındaki ısı farkı mı neden oluyor? Koku çevreden mi gelir, rüzgar etkisiyle tepelerden mi? Ancak doğalgazın yaygınlaştığı, üstelik de deniz kıyısındaki kentte kömür kokusu pek normal değil gibi.
AKLIMA TAKILAN SORULAR
Ve etkililerin, yetkililerin yanıtlaması umuduyla aklıma gelen bazı sorular:
* İzmir’de kömür depoları, satıcıları sıkı denetleniyor mu? * Gecekondular kentsel dönüşümle yenilenene kadar hava kirliliği sürecek mi? * Düşük gelirli ailelere torbalarla kömür yardımı sürüyor mu, sürüyorsa, kömürün kalitesi nasıldır? * Başta Aliağa’dakiler olmak üzere, sanayi kuruluşları, hava kirliliği açısından denetleniyor mu? * Hava kirliliği ölçümleri sık sık yapılarak, sonuçları vatandaşla paylaşılacak mı? * Kış bastırmadan hava kirliliğine karşı alınan önlemler nedir?
SON SÖZ: İzmir dışında Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Balıkesir, Manisa, Çanakkale’de durum nasıldır, hava yeterince temiz mi?
SÖZ SİZİN
BİR UYARI BİR ÇAĞRI
Başkanların dikkatine
HAVA durumundan söz edince, yayıncı, yazar, İzmir ve Karşıyaka sevdalısı Tufan Atakişi’nin sosyal medyadaki bir çağrısını iletmek istiyorum: “Başta Karşıyaka olmak üzere, tüm belediye başkanlarının dikkatine: Sayın Cemil Tugay, bu sene belediye başkanı olarak Karşıyaka’da ilk kışınızı geçireceksiniz. Sorumluluk sahibi bir yönetici olarak sizi akşamları Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri’nden Karşıyaka’yı zaman zaman seyretmenizi isteyeceğim.
DOĞALGAZ KULLANILMIYOR
Uzun yıllardır kentimizde doğalgaz bulunmasına rağmen, Bostanlı gibi zengin muhitlerde merkezi ısıtmada hala yakıt olarak kullanılmamaktadır. Bu arada görevlilerin eğitim ve sertifikalı olmalarına azami dikkatin gösterilmesini öneririm. Ben sizi şimdiden uyarmış olayım. Danışmanlarınız veya ilgililer belki atlamış olabilir.”
BİR DUYURU
‘Bir atkı bir oyuncak’
bugünkü maçta devam
GÖZTEPE ile Türk Kızılay İzmir Şubesi’nin gerçekleştirdiği, “Bir atkı bir oyuncak” sosyal sorumluluk projesi bugünkü Göztepe-Galatasaray maçında da sürecek. Göztepe lisanslı ve armalı atkı, bere, eldiven ve oyuncaklar, stat çevresinde stant açan Kızılay görevlilerine teslim edilecek. Projeyle iki yılda Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki 41 köy okuluna bu ürünler gönderilmiş, çocukların ısınması ve yüzlerinin gülmesi sağlanmıştı.
BİR ALINTI
Nevin Bubik’ten: Merhamet acımak değildir. Merhamet acıtmamaktır. (Düşünen Akıl)