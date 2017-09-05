Arkada emniyet kemerine büyüklerimiz öncülük etse

MİLLİYET Gazetesi’nde 29 Ağustos’ta, “Soylu’dan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı” başlıklı bir haber vardı: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için arabanın arka koltuğundan bir fotoğraf paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında, ‘Arka koltukta kemer takıyorum. Ya siz? #Frene Değil Kurala Güven’ ifadelerini kullandı” deniliyordu.

TEŞVİK KAMPANYASI MI

Bakan Soylu, uzun bayram tatilinde yollara düşenleri uyarmak istedi belki... Ya da arka koltukta da emniyet kemeri takılmasını teşvik için kampanya başlatılıyor. Dilerim başlatılıyordur. Soylu’nun emniyet kemerli fotoğrafına şöyle bir baktım ve de düşündüm. Böyle bir kampanya başlatılacaksa, öncelikle devlet büyüklerimiz öncülük etmeli.

HERKES ÖRNEK ALIR

Örneğin bakanlar, siyasi parti liderleri, belediye başkanları, üst düzey bürokratlar, komutanlar, valiler, emniyet müdürleri... Yani makam araçlarının sağ arka koltuğunda oturanlar... Emniyet kemeri taksalar böyle bir kampanya çok etkili olmaz mı? Herkes örnek almaz mı? (Tabii ki, güvenlik açısından bir sakınca doğurmayacaksa...)

ÖNEMLİ ADIM ATILIR

Unutmayalım, ülkemizde sürücülerin çoğu, emniyet kemerini ceza yememek için takıyor. Hatta kemer takılmayınca uyarı sinyali çalan araçlarda sesi kapatmak için çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Ama arka koltukta da emniyet kemeri takılması için kampanya düzenlenir, göz önünde olan yöneticiler öncü olursa, önemli adımlar atılır diye umuyorum...

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AKANSU’DAN ‘HAYATA DAİR’

Gençler çevre

gözlemine dikkat

ÇEVRE ve doğa yazarı gazeteci Ahmet Aydın Akansu, TRT Kent Radyo İzmir’de “Hayata Dair” adlı bir program yapmaya başladı. 99.1 frekansından 40 dakika süren ilk programda üniversiteli gençler ormanların insan yaşamındaki önemi ve yangınların nedenleri, kent temizliği konusunda İzmirlilerin yaklaşımı, çöplüğe dönen sahillerle sokak hayvanları konularındaki araştırmalarını paylaştı.

YÖNETİCİLER DE YARARLANABİLİR

Amasya Üniversitesi halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencisi Merve Karataş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi grafik tasarım öğrencisi Orhan Aslan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema TV programcılığı öğrencisi Özge Özsırma ve Uşak Üniversitesi radyo-TV programcılığı öğrencisi Berke Dizdar, sosyal sorumluluk çalışmalarını anlattı. Akansu’ya programında başarılar diliyorum. Umarım bu programı kent yöneticilerimizde dinleyip gençlerin gözlemlerini dikkate alır.

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SÖZ SİZİN

‘BORNOVA İÇİN ÇÖZÜMLER’ ÖNERİSİ

Geri dönüşüm geleceğimiz

GERİ dönüşümün önemli aktörleri kağıt toplayıcılar, evsel atıklarımızı ayrıştırarak az da olsa kendilerine geçim kaynağı yaratıyor. Geri dönüşüme de katkı sağlıyorlar. Naçizane bir öneri: Bu arkadaşlarımız kayıt dışı çalışmakta, gelişigüzel giyinmektedirler. Belediye olarak sayılarını, kimliklerini kayıt altına alarak hatta “Bornova Bizim Evimiz” tişörtleri giydirerek sahiplensek iyi olmaz mı arkadaşlar? Murat GÖKERTİ

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BİR YAKINMA

Bu su birikintisi

artarak sürüyor







İYİ Bayramlar. Bu birikinti Mavişehir Karşıyaka Evleri önündedir. 2040/2 Sokak. Haftalardır artan bir su yoğunluğu ile devam ediyor. Paylaşmak istedim. Nilgün SİNANOĞLU

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BİR ALINTI

Gürol Tulunay’dan: Ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti. Yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür, o da bu gündür. Can YÜCEL