Antrenörün yazdığı kitabın geliri çok özel çocuklara



DAHA ÖNCE DE BAĞIŞLAMIŞTI

Dağdelen, daha önce de “Sonbaharla Gelen” adlı ikinci kitabının gelirini aynı okulda ana sınıfının donatımına bağışlamıştı. Okul Müdürü Sadettin Akçi, Emre Dağdelen’in bağışı nedeniyle düzenlenen törende, “Bu tarz bağışlar bizim için çok önemli. Otizmin farkındalığını artırmak için çabalayan herkesi ayakta alkışlıyoruz” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür

Dağdelen ise “Sözcükler” kitabına destek olan herkes adına görülen yüzün kendisi olduğunu vurguladı: “Müdürümüzün beni mahçup eden ve çok duygulandıran törenine katılma onuru yaşadım. Gözyaşlarım boğazımda düğüm oldu. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

ARTAN PARA DA İHTİYAÇLARA

Şu ana kadar 663 kitabın satıldığını belirten Emre Dağdelen, şunları söyledi: “Bu rakam beklediğim satış rakamının çok üstünde. Havuzun rehabilite edilme süreci yakında başlayacak. Değerli ağabeyim Celal Karaca sayesinde maliyetlerin ciddi ölçüde aşağı çekilmesiyle artan parayı yine aynı okulun farklı ihtiyaçlarını gidermek noktasında kullanacağız.”

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NOT DEFTERİ

Ayran Günü’ne gelirken

kütüphaneyi de unutma

BORNOVA Anadolu Lisesi (BAL) öğrencilerinden çok önemli ve anlamlı mesaj var: “5 Mayıs Ayran Günü’ne bir kitabınla gel, BALEV Ersin Günoy’86 Kütüphanesi’ne sen de destek ol.”

(Bağışlayacağınız kitapları, iletişim bilgilerinizi yazarak köşk binasına veya BALEV ürün satış standına bırakabilirsiniz.)

Ayrılmamak için ayran içelim....

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BİR ETKİNLİK

İnsana Hüzün, İnsana

Ağıt, Kedilere Destan

KARŞIYAKA Belediyesi Şiir Atölyesi, bugün saat 14.00’te Çarşı Kültür Merkezi’nde, halka açık, ücretsiz “İnsana Hüzün, İnsana Ağıt, Kedilere Destan” başlıklı etkinlik düzenliyor. Etkinlik editörü, şair, eğitimci yazar Veysel Çolak, “Bu etkinlikte Einstein’in ‘Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar da ölür’ sözü anımsatılacak. Bu bakış açısıyla, doğadaki bütün canlıların hayatı dengelediğine, her bir canlının dünyadaki hayatın sürdürülebilir olmasına olan katkısına dikkat çekilecek” dedi.

TEFO DA TANITILACAK

Etkinlikte hukukçu, araştırmacı yazar, şair Veysel Gültaş’ın, “Tefo İle İnsan” adlı kitabı tanıtılacak ve imza töreni gerçekleşecek. Gültaş, hayvan hakları konusunu da anlatacak. Yazar Eyüp Bülent Yardımcı ise kedilerin gözüyle insanı anlatacak. Şiir Atölyesi katılımcıları kedi şiirleri sunacak. Kedilerin güzelliğini anımsatan Aslıhan Tüylüoğlu’ndan, slayt gösterisi var.

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BİR FESTİVAL

İzmirliler yarın

Boyoz Festivali’ne

HAYDİ İzmir, 4. Boyoz Festivali’ne... Yarın saat 11.00’de Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda buluşalım. 10 binlerce sıcak boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramı bekliyor herkesi. En çok boyoz yeme yarışması, konser, doyasıya eğlence, hediye ve sürprizler sizi bekliyor...

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SÖZ

SİZİN



BİR İMAR ÖNERİSİ

Binalara iki yılda bir

vize uygulaması

BİNA yaptırırken bir takım süreçlerden geçiliyor. Sonucunda ruhsat alıp oturulmaya başlanıyor. Ruhsat, projeye uygun olması kaydıyla belediye birimleri tarafından kontrol ediliyor. Sonrasında bu belge veriliyor. Sonra ne oluyor?

ÜCRETSİZ YAPILABİLİR

Garaj odaya ilave, bahçe, balkon odaya ilave, al sana yeni odalar, salonlar. Peki, bunu belediye görebiliyor mu? Ancak bir şikayet olursa. Olmazsa yıllarca haksız kazanç sağlanıyor. Tüm bu olumsuzluklara son vermek için bir önerim var.

Araçlar gibi evlere de 2 yılda bir vize uygulaması yapılsın. Bu işlem vatandaşa külfet getirmesin diye ücretsiz olsun.

KAÇAK YAPILAŞMA ÖNLENİR

Bu işlem için belediyede ruhsat vize birimi oluşturulsun, başkana bağlansın. Aykırılıklarda verilecek cezalarla belediyenin kasasına bir hayli para girer, bir süre sonra da kaçak yapıların sonu gelmiş olur.

Vatandaş olarak çarpık kentleşmeye, haksız kazançlara dur demenin zamanı gelmedi mi? (Murat GÖKERTİ - Bornova İçin Çözümler)

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BİR İTİRAF

Biz çöpü yere atmayız!

BİR YAKINMA

HOYRATÇA KULLANILAN MİRKELAM HANI...

İzmirimize sahip çıkalım. Tarihi eserlerimiz yok olmasın... (Sokakgaste - Gürol TULUNAY’ın fotoğrafları)

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BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Ölümlü için yarın yoktur. Öyleyse yapılacak en güzel şey çok sonları başta yaşamaktır. (Albert Camus)