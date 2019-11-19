Anadolu Otizm Vakfı’nın halka şikayet ettiği başkan

GAZİEMİR’de Optimum Alışveriş Merkezi’nin girişindeki El Ele Kafe’de kahvaltıdaydık geçen hafta.
Burası çok özel bir yer. İşletme Anadolu Otizm Vakfı’nda. Otizmli gençler de çalışıyor. Ve bu kafe, Dünya Alışveriş Merkezleri Birliği’nden altın ödül almış. Nitekim kafenin duvarlarında, masalarda, “Bu başarıyı el ele kazandık. El ele vereceğiz otizmi yeneceğiz” afişleri var. Kafenin geliriyle otizmli çocuklara burs sağlanıyor. Rönesans Holding, Optimum’daki bu kafe için vakıftan kira almıyor. Üstelik 12 alışveriş merkezinde de benzer kafeler için yine ücretsiz yer verilecek.
STAJ OLANAĞI SAĞLANIYOR
Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, Rönesans’ın Başkanı Erman Ilıcak’a teşekkür ediyor. Vakfın 8 yıllık geçmişi var. Otizmli çocukları olan 22 aile ve 55 destekçi bir araya gelip kurmuş vakfı. Otizmli bireyler eğitiliyor, toplumla kaynaşmalarına çabalanıyor. El Ele Kafe’yle de hizmet sektöründe çalışabilmeleri için otizmli bireylere staj olanağı sağlanması amaçlanmış. Buradaki otizmli gençleri, “gölge eğitmenler” izliyor.
DERTTE BİR ARADA OLMAK
Başkan Nüvit Uyar çalışmalardan ve projelerden söz ediyor. “Dertte bir arada olmalıyız” temel ilke gibi. Seferihisar’da bir yaşam köyü projesi var. 38.5 dönüm arazi bağışlanmış bunun için. Ancak bağışçı yaşamını yitirmiş, mirasçılarla davalık olunmuş. Vakıf bünyesindeki okulda otizmli bireylere uygulama ve davranış analizi eğitimi veriliyor, sosyalleşmeleri, konuşma becerilerinin gelişmesi sağlanıyor.
ÜCRETSİZ TATİL MERKEZİ
Uyar önemli projelerden birisinin de otizmli ve down sendromlu bireylerle ailelerine tatil olanağı sağlamak olduğunu söylüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den bu konuda büyük destek görmüşler. Bakanlığın Urla Özbek’deki kampı bu amaç için tahsis edilecekmiş. Kampın otizmli, down sendromlu bireyler için ülkenin en büyük ücretsiz tatil ve rehabilitasyon merkezi olması amaçlanıyor.
İLGİNÇ İSİMLERİN BULUŞMASI
Laf arasında çok önemli bir ayrıntı öğreniyorum. Vakfın mütevelli heyetinde ilginç isimler var. Nüvit Uyar, “Siyasette ender bir araya gelenler, dertte bir araya geliyor” diyor. Ve bazı isimler: Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Bekir Pakdemirli, Tunç Soyer, Hamza Dağ, Aziz Kocaoğlu, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır...
Aksaray da konuşuluyor. Hani bir okulda otizmli çocuklara yapılanlar... Akılla, insanlıkla bağdaşmayan... Uyar, “Çok canımız yandı. 107 sivil toplum kuruluşu ve aileler işin peşindeyiz. Devletin harekete geçmesi için çalışıyoruz” diyor ve ekliyor: “Otizmden korkmamak, otizmle yaşamak gerek. Otizm engel değil, farklılık...”
BAŞKAN O YERİ VERMİYOR
Sonunda konu Güzelbahçe’ye geliyor. Orada Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, kendi projelerinin yanındaki 5 dönümlük alanı vakfa vermiş. Vakıf buraya erken müdahale, 0-6 yaş eğitimi, davranış analiz merkezi gibi ayrıntılı bir proje yapmayı hedeflemiş. Ancak daha büyük bir alan gerektiğinden hemen yanda, Güzelbahçe Belediyesi’nin 3 dönümlük alanı istenmiş. Ancak, Milli Eğitim’in de olur verdiği proje için olumlu yanıt alınamamış. Başkan Mustafa İnce burayı vermeye yanaşmıyormuş.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilmiş konu. Kamil Okyay Sındır’ı görevlendirmiş o da. Sındır, CHP Milletvekili Tacettin Bayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aracı olmuş. Ama nafile, Başkan İnce ikna edilememiş. Haaa, İnce Anadolu Ajansı’na şöyle demiş: “Bizim de yapmak istediğimiz projelerimiz olduğu için bu alanı vermedik. İsterlerse projelerini mevcut alanlarında yapabilirler. Otizm konusunda belediyemiz, en büyük desteği vermiş, Yelki’deki eski belediye binasını 2012’den bu yana tahsis etmiştir. Vakfın şu andaki ana binası bizim binamızdır.”
ALLAH’A HAVALE EDİYORUM
Uyar, tüm çabalara karşın sonuç alamadıklarını belirtiyor: “Vermek istemiyor, sebebi yok. Saydığı sebepler saçma. Sponsorlarını bulduğumuz halde projeyi yapamıyoruz. Araziyi verseydi projeyi yapmış olacaktık. 500 kadar otizmli genç burada eğitim görecekti. En az 300 Güzelbahçeli kadın ve genç iş imkanına kavuşacaktı. Projeye mükemmelliyet merkezi diyoruz. Ama engel oldu. Kendisini Allah’a havale ediyorum. Topluma şikayet ediyorum.”
Daha da ekleyecek bir şey yok. Umarım, bir “İnce” çözüm bulunur, güzel projeler gerçekleşir...
BİR DUYURU
Çok özel korodan
fedakar annelere
KARŞIYAKA Belediyesi’nin desteğiyle 6 Aralık saat 20.00’de Atakent Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde, “İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Fedakar Anneler İçin Söylüyor” adlı etkinlik gerçekleşecek. Feruz Bozarslan’ın koordinatörlüğündeki etkinlikte Moris Karmona da merhum annesi anısına şiirler okuyacak.
BİR ALINTI
Sosyal medyadan bir eski karne, sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisine yazdığı duygusal not. (Dilerim gerçektir.)
Anadolu Otizm Vakfı’nın halka şikayet ettiği başkan
GAZİEMİR’de Optimum Alışveriş Merkezi’nin girişindeki El Ele Kafe’de kahvaltıdaydık geçen hafta.
Burası çok özel bir yer. İşletme Anadolu Otizm Vakfı’nda. Otizmli gençler de çalışıyor. Ve bu kafe, Dünya Alışveriş Merkezleri Birliği’nden altın ödül almış. Nitekim kafenin duvarlarında, masalarda, “Bu başarıyı el ele kazandık. El ele vereceğiz otizmi yeneceğiz” afişleri var. Kafenin geliriyle otizmli çocuklara burs sağlanıyor. Rönesans Holding, Optimum’daki bu kafe için vakıftan kira almıyor. Üstelik 12 alışveriş merkezinde de benzer kafeler için yine ücretsiz yer verilecek.
STAJ OLANAĞI SAĞLANIYOR
Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, Rönesans’ın Başkanı Erman Ilıcak’a teşekkür ediyor. Vakfın 8 yıllık geçmişi var. Otizmli çocukları olan 22 aile ve 55 destekçi bir araya gelip kurmuş vakfı. Otizmli bireyler eğitiliyor, toplumla kaynaşmalarına çabalanıyor. El Ele Kafe’yle de hizmet sektöründe çalışabilmeleri için otizmli bireylere staj olanağı sağlanması amaçlanmış. Buradaki otizmli gençleri, “gölge eğitmenler” izliyor.
DERTTE BİR ARADA OLMAK
Başkan Nüvit Uyar çalışmalardan ve projelerden söz ediyor. “Dertte bir arada olmalıyız” temel ilke gibi. Seferihisar’da bir yaşam köyü projesi var. 38.5 dönüm arazi bağışlanmış bunun için. Ancak bağışçı yaşamını yitirmiş, mirasçılarla davalık olunmuş. Vakıf bünyesindeki okulda otizmli bireylere uygulama ve davranış analizi eğitimi veriliyor, sosyalleşmeleri, konuşma becerilerinin gelişmesi sağlanıyor.
ÜCRETSİZ TATİL MERKEZİ
Uyar önemli projelerden birisinin de otizmli ve down sendromlu bireylerle ailelerine tatil olanağı sağlamak olduğunu söylüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den bu konuda büyük destek görmüşler. Bakanlığın Urla Özbek’deki kampı bu amaç için tahsis edilecekmiş. Kampın otizmli, down sendromlu bireyler için ülkenin en büyük ücretsiz tatil ve rehabilitasyon merkezi olması amaçlanıyor.
İLGİNÇ İSİMLERİN BULUŞMASI
Laf arasında çok önemli bir ayrıntı öğreniyorum. Vakfın mütevelli heyetinde ilginç isimler var. Nüvit Uyar, “Siyasette ender bir araya gelenler, dertte bir araya geliyor” diyor. Ve bazı isimler: Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Bekir Pakdemirli, Tunç Soyer, Hamza Dağ, Aziz Kocaoğlu, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır...
Aksaray da konuşuluyor. Hani bir okulda otizmli çocuklara yapılanlar... Akılla, insanlıkla bağdaşmayan... Uyar, “Çok canımız yandı. 107 sivil toplum kuruluşu ve aileler işin peşindeyiz. Devletin harekete geçmesi için çalışıyoruz” diyor ve ekliyor: “Otizmden korkmamak, otizmle yaşamak gerek. Otizm engel değil, farklılık...”
BAŞKAN O YERİ VERMİYOR
Sonunda konu Güzelbahçe’ye geliyor. Orada Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, kendi projelerinin yanındaki 5 dönümlük alanı vakfa vermiş. Vakıf buraya erken müdahale, 0-6 yaş eğitimi, davranış analiz merkezi gibi ayrıntılı bir proje yapmayı hedeflemiş. Ancak daha büyük bir alan gerektiğinden hemen yanda, Güzelbahçe Belediyesi’nin 3 dönümlük alanı istenmiş. Ancak, Milli Eğitim’in de olur verdiği proje için olumlu yanıt alınamamış. Başkan Mustafa İnce burayı vermeye yanaşmıyormuş.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilmiş konu. Kamil Okyay Sındır’ı görevlendirmiş o da. Sındır, CHP Milletvekili Tacettin Bayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aracı olmuş. Ama nafile, Başkan İnce ikna edilememiş. Haaa, İnce Anadolu Ajansı’na şöyle demiş: “Bizim de yapmak istediğimiz projelerimiz olduğu için bu alanı vermedik. İsterlerse projelerini mevcut alanlarında yapabilirler. Otizm konusunda belediyemiz, en büyük desteği vermiş, Yelki’deki eski belediye binasını 2012’den bu yana tahsis etmiştir. Vakfın şu andaki ana binası bizim binamızdır.”
ALLAH’A HAVALE EDİYORUM
Uyar, tüm çabalara karşın sonuç alamadıklarını belirtiyor: “Vermek istemiyor, sebebi yok. Saydığı sebepler saçma. Sponsorlarını bulduğumuz halde projeyi yapamıyoruz. Araziyi verseydi projeyi yapmış olacaktık. 500 kadar otizmli genç burada eğitim görecekti. En az 300 Güzelbahçeli kadın ve genç iş imkanına kavuşacaktı. Projeye mükemmelliyet merkezi diyoruz. Ama engel oldu. Kendisini Allah’a havale ediyorum. Topluma şikayet ediyorum.”
Daha da ekleyecek bir şey yok. Umarım, bir “İnce” çözüm bulunur, güzel projeler gerçekleşir...
BİR DUYURU
Çok özel korodan
fedakar annelere
KARŞIYAKA Belediyesi’nin desteğiyle 6 Aralık saat 20.00’de Atakent Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde, “İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Fedakar Anneler İçin Söylüyor” adlı etkinlik gerçekleşecek. Feruz Bozarslan’ın koordinatörlüğündeki etkinlikte Moris Karmona da merhum annesi anısına şiirler okuyacak.
BİR ALINTI
Sosyal medyadan bir eski karne, sınıf öğretmeninin otizmli öğrencisine yazdığı duygusal not. (Dilerim gerçektir.)