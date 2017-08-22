Alperen faciasını unutma unutturma

Olay, Türkiye’yi ayağa kaldırdı, yasa boğdu. Servisin şoförüyle anaokulunun müdürü tutuklandı. Okul kapatılırken, olayda hatalar zinciri olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim’le Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının yönetmeliklerine uyulmadığı belirlendi. Arkadaşımız Banu Şen, olayı titizlikle ve ayrıntılarıyla aktardı.

SÜREKLİ DENETİM ŞART

Gazete haberlerinde yer aldı ama yinelemekte yarar var. Minik Alperen’in ölümü TBMM’ye de taşındı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Her önüne gelenin anaokulu ve kreş açtığını vurgulayan Sertel, “Bu kurumlar eğitim yuvası olmaktan çıkıp ticarethaneye dönüştü. Doktor, avukat veya eczacı olmak için nasıl diploma gerekiyorsa bu işi yapacaklar için de ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranmalıdır. Bu kurumlar şikayet üzerine değil periyodik olarak denetlenmeli” dedi.

ÇOCUKLARA TİCARİ BAKILIYOR

Sertel, bu faciadan ders çıkarılması gerektiğini bildirdi: “Başka Alperen’ler ölmesin diye okul öncesi eğitim kurumu işletenler ve yeni açacak olanlar da sıkı bir denetime tabi tutulmalı ve eğitim şartı konulmalıdır. Annelerinin, babalarının emanet ettiği çocuklara ticari bir meta gözüyle bakan kurum ve kişilere bu piyasadan derhal el çektirilmelidir.”

Önergeden ne sonuç çıkar bilemem. Ama birilerinin harekete geçmesi, önlem alması şart. Kreş ve anaokulları denetim kıskacına alınmalı, kurallara uymayanlar hemen kapatılmalı, yöneticileri cezalandırılmalı. Çocuklarımız sorumlu ellere emanet edilmeli. Alperen’in acılı ailesine sabır diliyorum.

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SÖZ SİZİN

BİR ‘BORNOVA İÇİN ÇÖZÜMLER’ ÖNERİSİ

Büyük Park içinde

açık hava sineması

‘Bornova İçin Çözümler’ adlı gruptan daha önce söz ettim. Anketlerine yer verdim, ilçe sorunlarına ilişkin. Ve şimdi söz, gruptan Murat Gökerti’de:

“Hani sinemalarımız vardı. Bahar, Hayat, Büyük, 9 Eylül, Mehtap, Hamdi Bekir açık hava sinemaları. Akşamları maaile bu sinemalara gider, minderlerimizi alır filmlerimizi seyrederdik. Arada Su-Ga gazozlarımızı alır, çiğdemleri çitlerdik. Şimdi bunları özlüyoruz.

TİYATROYU KULLANALIM

Bir öneri benden;

Büyük Park’ta bulunun Ayfer Feray Tiyatrosu’nda haftanın her günü etkinlik yok. Daha çok fonksiyonel kullanılması için buranın açık hava sineması olabileceğini düşünüyorum. Sizler ne dersiniz? Yorum ve eski açık hava sinema isimlerini gönderirseniz seviniriz.”

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BİR İZMİR ECZACI ODASI DUYURUSU

Bunları biliyor musunuz

1- Yeşil-kırmızı reçete ile verilen ve son kullanma tarihi dolan ilaçlar, 2013 yılından bugüne kadar İzmir Eczacı Odası tarafından çevreye zarar vermeden, kurallara uygun ve ücretsiz olarak imha ettirilmektedir.

2- İzmir Eczacı Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sadece son bir yılda 8 adet aktif haldeki tartışmalı eczane kapatıldı. 11 adet tartışmalı eczane başvurusu ikna yöntemiyle geri çekildi.

3- İhtiyaç sahibi Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine 15 yıldır karşılıksız burs vermeye devam ediyoruz.

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Umut varsa her gün yeni bir başlangıçtır. Mevlana