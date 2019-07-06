 Alkollü içki fiyatları için çalışma gerek

VERGİ düzenlemeleriyle alkollü içkilere yine zam geldi.
Kısaca, “Rakı, bira zammı” diyorum... Nitekim bu tür içki fiyatları öyle arttı ki, “Rakı veya içki sizden, meze, yiyecek bizden” diyen restoran sayısı giderek artıyor. Bu işletmeciler de içki fiyatlarının artmasından yakınıyor. Haaa bir de işin şarap kısmı var. Şarap üreticileri de vergilerin artırılması yüzünden özellikle ihracatta rekabet edemediklerinden yakınıyor.
AK PARTİLİ YAKINMASI
Bir hesaplamaya göre bundan önce 142.50 liralık 70’lik rakının, (76.10 lira ÖTV, 21.60 lira KDV) toplam 97.70 lirası vergiymiş... Şimdi fiyat 152.50 lira olmuş. Diyecek şey yok, nitekim bakkal ve marketlerde içki satışının düştüğü söylenip durur. Nereden mi aklıma geldi rakı, bira, şaraptan söz etmek. Sosyal medyada bir haber gördüm... AK Parti’yi İzmir Büyükşehir ve Konak belediye meclislerinde temsil eden bir dernek başkanı da içki fiyatlarından yakınmış.
SORUNLARN İLETİLMİYOR
Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, son zamdan önce, Sonsöz TV’de Aslı Eren’in sorularını yanıtlarken alkollü içki fiyatının esnafı zorda bıraktığını vurgulayıp eklemiş: “Vergilendirme sistemlerindeki sorunların danışmanları tarafından cumhurbaşkanına iletildiğini düşünmüyorum. Alkollü içeceklerdeki fiyatlandırma konusunda çalışma gerek. İnsanlar kaçak, merdivenaltı alkollü içeceklere yöneliyor. Milletvekillerimizin yardımıyla sorunun çözüleceğini düşünüyorum.”
Demek ki Kordon’daki işletmeciler de bu konuda dertli. Dilerim, esnafın sorununu ileten Şanlı’nın dilediği gibi bir çözüm bulunur. Kolay gelsin!
BİR ALIŞKANLIK SORUSU
100 gün hedefleriyle
yapılanlar açıklanacak mı
GENELDE adettendir ya. Belediye başkanları seçildikten sonraki ilk 100 günde yapacaklarını açıklar önce. Sonra da aynı sürede yapılanları. Merak ediyorum, İzmir ve Ege’deki başkanlar bu adete uyacak mı? Elbette böyle bir zorunluluk yok ama, merak edilir sanki. Başkanlar şöyle 100 günde yapılanları kısa, madde madde açıklasa da vatandaş görüp anlama fırsatı bulsa.
BİR ÖNEMLİ BİLGİ DEMETİ
Tatilde ilkyardım
HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu’dan çok yararlı bilgiler: Yaz geldi. Havalar ısındı. Tatilin de başlamasıyla birlikte bazı hastalıklar ve kazaların artacağını biliyoruz. En sık görülenlere göz atalım: Suda boğulma, düşme ve travmalar, yaralanmalar, kanama, hayvan dostlarımızın ısırması, arı sokması, sıcak çarpması. Hepsinde ambulans gelene kadar yapılması gereken ilkyardım uygulamaları, yaşam kurtarıcıdır. Gelin, ilkyardım uygulamalarına bakalım:
BOĞULMADA SANİYE ÖNEMLİ
* Boğulan bir kişi gördüğünüzde hemen yardım çağırın, 112 Ambulansı arayın.
* Sudan insan çıkarma eğitiminiz yoksa, çok iyi yüzme bilseniz bile kurtarmak için suya atlamayın. Can simidi, halat, kürek, dal parçası uzatarak kişiyi kurtarmaya çalışın. Su boyu aşmıyor, yardımcı olabilecek kişiler varsa boğulan kişiye doğru, insan zinciri oluşturmaya çalışın.
* Kişiyi sudan çıkarın. Bilincini kontrol edin. Gerekliyse temel yaşam desteğine başlayın. Nefes alıp vermiyorsa, göğüs masajına başlayın.
KANAMAYI DURDURMAK
* Kanayan yere temiz bir bez koyup bastırın, eşarp, havlu veya kravat yardımıyla bandaj yapın. Pıhtıları sakın kaldırmayın! Kanayan yarada yabancı cisim varsa (bıçak, tahta parçası vb.) çıkarmayın. Kırık kemik uçları gözüküyorsa içeri ittirmeyin. Kanama durmuyorsa ana damar geçen yere yumruk veya parmakla basınç yapın. Yine de durmuyorsa sargı yapın.
KIRIK, ÇIKIK, BURKULMALAR
* Kırıkta şüphelendiğiniz bölgeyi hareketsiz hale getirin. Kırık bölgenin altına veya her iki yanına sert destek yerleştirin. Kolda bir kırık şüphesi varsa, dergi, harita metod defteri veya gazeteyi rulo yapıp o bölgeyi hareketsiz hale getirebilirsiniz.
DOSTLARIMIZ ISIRDIĞINDA
* Isırıklarda yarayı en az 5 dakika sabunlu suyla yıkayıp durulamak gerekir. Her ısırık acildir, ilkyardım sonrasında zaman yitirmeden acil servise başvurulmalıdır.
* Arı sokmalarında iğneyi bir cımbızla çıkarın. Sokma yerini bol soğuk suyla yıkayın.
SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
* Hastayı sıcak ortamdan uzaklaştırın, yatırarak/ oturtarak dinlendirin. Fazla giysilerini çıkarın. Uzanmasını sağlayın. Bilinci yerinde değilse kesinlikle ağzından sıvı vermeyin. 30 dakikada iyileşme görülmezse, bilinci bulanıklaşıp vücut ısısı düşmezse, hemen hastaneye ulaştırın.
SON SÖZ: Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin (HİASD) ‘Acil Komşum’ eğitimlerinde ilkyardım öğrenebilirsiniz.
SÖZ SİZİN
BİR DUYURU BİR UYARI
Bornova ilginizi bekliyor
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: “Cehennemin dibindeyim dese, yanına gidecek kadar sevdik bazılarını.” “Bırak şimdi yanaklarımı, dudaklarımı... Gücün yeterse yüreğimden öp beni...” (Küçük İskender)
Alkollü içki fiyatları için çalışma gerek
VERGİ düzenlemeleriyle alkollü içkilere yine zam geldi.
Kısaca, “Rakı, bira zammı” diyorum... Nitekim bu tür içki fiyatları öyle arttı ki, “Rakı veya içki sizden, meze, yiyecek bizden” diyen restoran sayısı giderek artıyor. Bu işletmeciler de içki fiyatlarının artmasından yakınıyor. Haaa bir de işin şarap kısmı var. Şarap üreticileri de vergilerin artırılması yüzünden özellikle ihracatta rekabet edemediklerinden yakınıyor.
AK PARTİLİ YAKINMASI
Bir hesaplamaya göre bundan önce 142.50 liralık 70’lik rakının, (76.10 lira ÖTV, 21.60 lira KDV) toplam 97.70 lirası vergiymiş... Şimdi fiyat 152.50 lira olmuş. Diyecek şey yok, nitekim bakkal ve marketlerde içki satışının düştüğü söylenip durur. Nereden mi aklıma geldi rakı, bira, şaraptan söz etmek. Sosyal medyada bir haber gördüm... AK Parti’yi İzmir Büyükşehir ve Konak belediye meclislerinde temsil eden bir dernek başkanı da içki fiyatlarından yakınmış.
SORUNLARN İLETİLMİYOR
Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, son zamdan önce, Sonsöz TV’de Aslı Eren’in sorularını yanıtlarken alkollü içki fiyatının esnafı zorda bıraktığını vurgulayıp eklemiş: “Vergilendirme sistemlerindeki sorunların danışmanları tarafından cumhurbaşkanına iletildiğini düşünmüyorum. Alkollü içeceklerdeki fiyatlandırma konusunda çalışma gerek. İnsanlar kaçak, merdivenaltı alkollü içeceklere yöneliyor. Milletvekillerimizin yardımıyla sorunun çözüleceğini düşünüyorum.”
Demek ki Kordon’daki işletmeciler de bu konuda dertli. Dilerim, esnafın sorununu ileten Şanlı’nın dilediği gibi bir çözüm bulunur. Kolay gelsin!
BİR ALIŞKANLIK SORUSU
100 gün hedefleriyle
yapılanlar açıklanacak mı
GENELDE adettendir ya. Belediye başkanları seçildikten sonraki ilk 100 günde yapacaklarını açıklar önce. Sonra da aynı sürede yapılanları. Merak ediyorum, İzmir ve Ege’deki başkanlar bu adete uyacak mı? Elbette böyle bir zorunluluk yok ama, merak edilir sanki. Başkanlar şöyle 100 günde yapılanları kısa, madde madde açıklasa da vatandaş görüp anlama fırsatı bulsa.
BİR ÖNEMLİ BİLGİ DEMETİ
Tatilde ilkyardım
HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu’dan çok yararlı bilgiler: Yaz geldi. Havalar ısındı. Tatilin de başlamasıyla birlikte bazı hastalıklar ve kazaların artacağını biliyoruz. En sık görülenlere göz atalım: Suda boğulma, düşme ve travmalar, yaralanmalar, kanama, hayvan dostlarımızın ısırması, arı sokması, sıcak çarpması. Hepsinde ambulans gelene kadar yapılması gereken ilkyardım uygulamaları, yaşam kurtarıcıdır. Gelin, ilkyardım uygulamalarına bakalım:
BOĞULMADA SANİYE ÖNEMLİ
* Boğulan bir kişi gördüğünüzde hemen yardım çağırın, 112 Ambulansı arayın.
* Sudan insan çıkarma eğitiminiz yoksa, çok iyi yüzme bilseniz bile kurtarmak için suya atlamayın. Can simidi, halat, kürek, dal parçası uzatarak kişiyi kurtarmaya çalışın. Su boyu aşmıyor, yardımcı olabilecek kişiler varsa boğulan kişiye doğru, insan zinciri oluşturmaya çalışın.
* Kişiyi sudan çıkarın. Bilincini kontrol edin. Gerekliyse temel yaşam desteğine başlayın. Nefes alıp vermiyorsa, göğüs masajına başlayın.
KANAMAYI DURDURMAK
* Kanayan yere temiz bir bez koyup bastırın, eşarp, havlu veya kravat yardımıyla bandaj yapın. Pıhtıları sakın kaldırmayın! Kanayan yarada yabancı cisim varsa (bıçak, tahta parçası vb.) çıkarmayın. Kırık kemik uçları gözüküyorsa içeri ittirmeyin. Kanama durmuyorsa ana damar geçen yere yumruk veya parmakla basınç yapın. Yine de durmuyorsa sargı yapın.
KIRIK, ÇIKIK, BURKULMALAR
* Kırıkta şüphelendiğiniz bölgeyi hareketsiz hale getirin. Kırık bölgenin altına veya her iki yanına sert destek yerleştirin. Kolda bir kırık şüphesi varsa, dergi, harita metod defteri veya gazeteyi rulo yapıp o bölgeyi hareketsiz hale getirebilirsiniz.
DOSTLARIMIZ ISIRDIĞINDA
* Isırıklarda yarayı en az 5 dakika sabunlu suyla yıkayıp durulamak gerekir. Her ısırık acildir, ilkyardım sonrasında zaman yitirmeden acil servise başvurulmalıdır.
* Arı sokmalarında iğneyi bir cımbızla çıkarın. Sokma yerini bol soğuk suyla yıkayın.
SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
* Hastayı sıcak ortamdan uzaklaştırın, yatırarak/ oturtarak dinlendirin. Fazla giysilerini çıkarın. Uzanmasını sağlayın. Bilinci yerinde değilse kesinlikle ağzından sıvı vermeyin. 30 dakikada iyileşme görülmezse, bilinci bulanıklaşıp vücut ısısı düşmezse, hemen hastaneye ulaştırın.
SON SÖZ: Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin (HİASD) ‘Acil Komşum’ eğitimlerinde ilkyardım öğrenebilirsiniz.
SÖZ SİZİN
BİR DUYURU BİR UYARI
Bornova ilginizi bekliyor
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: “Cehennemin dibindeyim dese, yanına gidecek kadar sevdik bazılarını.” “Bırak şimdi yanaklarımı, dudaklarımı... Gücün yeterse yüreğimden öp beni...” (Küçük İskender)