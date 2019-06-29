Alaçatı’nın kaybedecek bir sezonu daha yok

EFENDİM İstanbul seçimi de geldi geçti ya, işimize bakalım değil mi? 23 Haziran’ın ertesinde Alaçatı’daki bir otel işletmecisi dostumuzdan yakınma geldi.
Konu yine gürültü ve “Müşteri kaçıyor artık” cinsinden... Bu konuda büyük çaba gösteren Alaçatı Turizm Derneği’nin Başkanı Korkut Denizeri’yi aradım, işte görüşlerden özet:
KORUMAK HERKESİN GÖREVİ
“Alaçatı’da tartışılan konular yine gündemde. Giderek popüler tatil beldesi haline gelmesiyle, onu eşsiz kılan nitelikler tehlikeye giriyor. Bu cenneti korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, işletmecisinden kullanıcısına, kamu kurumlarından yerel sakinlerine, herkesin görevi.
KÖYİÇİ YAŞANMAZ HAL ALDI
Son yıllarda hızlı tüketim kültürü buraya da nüfuz etmeye başladı. Birbiri ardına açılan gece kulüpleri, açık havada sabaha kadar yaptıkları müzikle, uyuşturucu ve mafyatik ilişkiler başta olmak üzere, getirdikleri yozlaşma kültürüyle Alaçatı’nın kimyasını değiştirdi. Köyiçi yaşanmaz hal aldı. Gürültü nedeniyle Alaçatı misafirleri, tatillerini keserek otellerden ayrılıyor.
YOZLAŞMAYA SEYİRCİ KALINMAZ
Dernek olarak yaşadığımız, ürettiğimiz, çalıştığımız yerle kurduğumuz bağ, bu yozlaşmaya seyirci kalmamızı imkansız hale getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına sorunlarımızı, kaygılarımızı ve çözüm yollarını anlattığımız yoğun bir işbirliği süreci yaşadık. Olumlu ve ümit verici sonuçlarını da almaya başladık.
SES ÖLÇÜM BELEDİYEYE GEÇECEK
Yeni Belediye Başkanımız Ekrem Oran’ın ilk icraatlarından biri, taleplerimiz doğrultusunda bir Çevre Müdürlüğü kurulması oldu. Bu müdürlüğün gürültü denetim yetkisini İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden devralmasıyla Alaçatı için de ses ölçümü yetkisi Çeşme Belediyesi’ne geçecek.
Yerinden yönetimin olumlu sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Ancak müdürlük kurulması, yetki devrinin hızlandırılmasında merkezi yönetimden, valilikten, kaymakamlıktan da destek bekliyoruz. Kaybedilecek bir sezonumuz daha yok. Alaçatı’da tek dileğimiz kanunun uygulanması. Gerek imar, gerek ortak yaşam konularında bir kanunsuzluk saldırısı altındayız.
RUHSATSIZ MÜZİK YAPILMAZ
Kanuna göre canlı müzik ruhsatı olmayan işletmeler müzik yayını yapamaz. Canlı müzik ruhsatı açık alanda müzik yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Açık alanda, aynı anda, yan yana onlarca mekanın yüksek sesle müzik yapması hiçbir tatil beldesinde kabul edilemez. Gece 24.00 olan müzik yayını sınırı kaymakamlık kararı ile 01.00’a çekilmiştir. Birçok işletme buna da uymamak için direnç göstermektedir. Köyiçi bölgesinde müzik yayınının, 24.00 olarak uygulanması gerekmektedir. Sınır saatler içinde müzik ruhsatı olması, insan psikolojisini bozacak derecede yüksek sesle müzik yayını yapılabileceği anlamına gelmez. Ses ölçümü denetimlerinin yerinde ve düzenli yapılması gerekmektedir.
‘YENİ NESİL’ ZARAR VERİYOR
Mekanların birbirini bastırmak için ses yükselttiği, komşuluk haklarının hiçe sayıldığı, denetimlerde en ufak gevşemede sınır saatlere uymayan işletmeci profili ile karşı karşıyayız. Kısa sezonda ceplerini doldurmak dışında kaygı taşımayan bu ‘yeni nesil’ işletmeciler, Alaçatı’ya verdikleri zararı da umursamadan arkalarını dönüp gidiyor.
Gecesini gündüzüne katarak görev yapan Emniyet Müdürümüz Gürcan Alev ve ekibinin sıkı denetimleri, kesilen cezaların caydırıcı olduğu bir gerçek. Ancak bu cezaların işleme konması, yasal süreçlerin iyi takip edilmesi ile bu gelişmenin kaynakları kesilmiş olacaktır. Orta vadede yüksek sesli müzik yapmak isteyen işletmelerin meskun alan dışına taşınması en uygun çözüm olacaktır.
ÖRNEK İŞBİRLİĞİ İÇİN ÖZVERİ
Dernek olarak Alaçatı vizyonumuzu aktarmakta gösterdiğimiz çabaların meyvelerini alıyor olmak umut verici. Derneğimiz, aynı vizyonu paylaştığımız Alaçatı Farkında Platformu ile yerel yönetim ve emniyet müdürlüğü başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla başarılı bir sivil toplum – resmi kurum işbirliği pratiği geliştirmiştir. Türkiye’nin birçok bölgesine örnek teşkil edecek işbirliğinin yayılması, gelişmesi için taraflar büyük özveriyle çalışmaktadır.”
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Didim’de çöplerin
yakılmasına hayır
“KÖTÜ kokan duman altındayız. Hisar Mahallesi İnönü Caddesi 1522 Sokak’ta 99 haneli İngiliz Sitesi’nde oturuyoruz. Arkamızdaki çöplük akşama kadar yandı. Yanmaya devam ediyor. Görevlilerinizce yakıldığını öğrendik. Yaz günü pencereler açık. Yaşlılar ve çocuklar uyuyamıyoruz. Bu hava kirliliğine bir son vermenizi istiyoruz. Bu mesajı belediye yetkililerine de attım. Tüm yaz boyunca bu kokuyu çekiyoruz. Turizm diyoruz ya, kötü reklam oluyor.” (Hicran Şahin- Didimözgürses.com)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı... (Turgut Uyar)
Alaçatı’nın kaybedecek bir sezonu daha yok
EFENDİM İstanbul seçimi de geldi geçti ya, işimize bakalım değil mi? 23 Haziran’ın ertesinde Alaçatı’daki bir otel işletmecisi dostumuzdan yakınma geldi.
Konu yine gürültü ve “Müşteri kaçıyor artık” cinsinden... Bu konuda büyük çaba gösteren Alaçatı Turizm Derneği’nin Başkanı Korkut Denizeri’yi aradım, işte görüşlerden özet:
KORUMAK HERKESİN GÖREVİ
“Alaçatı’da tartışılan konular yine gündemde. Giderek popüler tatil beldesi haline gelmesiyle, onu eşsiz kılan nitelikler tehlikeye giriyor. Bu cenneti korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, işletmecisinden kullanıcısına, kamu kurumlarından yerel sakinlerine, herkesin görevi.
KÖYİÇİ YAŞANMAZ HAL ALDI
Son yıllarda hızlı tüketim kültürü buraya da nüfuz etmeye başladı. Birbiri ardına açılan gece kulüpleri, açık havada sabaha kadar yaptıkları müzikle, uyuşturucu ve mafyatik ilişkiler başta olmak üzere, getirdikleri yozlaşma kültürüyle Alaçatı’nın kimyasını değiştirdi. Köyiçi yaşanmaz hal aldı. Gürültü nedeniyle Alaçatı misafirleri, tatillerini keserek otellerden ayrılıyor.
YOZLAŞMAYA SEYİRCİ KALINMAZ
Dernek olarak yaşadığımız, ürettiğimiz, çalıştığımız yerle kurduğumuz bağ, bu yozlaşmaya seyirci kalmamızı imkansız hale getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına sorunlarımızı, kaygılarımızı ve çözüm yollarını anlattığımız yoğun bir işbirliği süreci yaşadık. Olumlu ve ümit verici sonuçlarını da almaya başladık.
SES ÖLÇÜM BELEDİYEYE GEÇECEK
Yeni Belediye Başkanımız Ekrem Oran’ın ilk icraatlarından biri, taleplerimiz doğrultusunda bir Çevre Müdürlüğü kurulması oldu. Bu müdürlüğün gürültü denetim yetkisini İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden devralmasıyla Alaçatı için de ses ölçümü yetkisi Çeşme Belediyesi’ne geçecek.
Yerinden yönetimin olumlu sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Ancak müdürlük kurulması, yetki devrinin hızlandırılmasında merkezi yönetimden, valilikten, kaymakamlıktan da destek bekliyoruz. Kaybedilecek bir sezonumuz daha yok. Alaçatı’da tek dileğimiz kanunun uygulanması. Gerek imar, gerek ortak yaşam konularında bir kanunsuzluk saldırısı altındayız.
RUHSATSIZ MÜZİK YAPILMAZ
Kanuna göre canlı müzik ruhsatı olmayan işletmeler müzik yayını yapamaz. Canlı müzik ruhsatı açık alanda müzik yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Açık alanda, aynı anda, yan yana onlarca mekanın yüksek sesle müzik yapması hiçbir tatil beldesinde kabul edilemez. Gece 24.00 olan müzik yayını sınırı kaymakamlık kararı ile 01.00’a çekilmiştir. Birçok işletme buna da uymamak için direnç göstermektedir. Köyiçi bölgesinde müzik yayınının, 24.00 olarak uygulanması gerekmektedir. Sınır saatler içinde müzik ruhsatı olması, insan psikolojisini bozacak derecede yüksek sesle müzik yayını yapılabileceği anlamına gelmez. Ses ölçümü denetimlerinin yerinde ve düzenli yapılması gerekmektedir.
‘YENİ NESİL’ ZARAR VERİYOR
Mekanların birbirini bastırmak için ses yükselttiği, komşuluk haklarının hiçe sayıldığı, denetimlerde en ufak gevşemede sınır saatlere uymayan işletmeci profili ile karşı karşıyayız. Kısa sezonda ceplerini doldurmak dışında kaygı taşımayan bu ‘yeni nesil’ işletmeciler, Alaçatı’ya verdikleri zararı da umursamadan arkalarını dönüp gidiyor.
Gecesini gündüzüne katarak görev yapan Emniyet Müdürümüz Gürcan Alev ve ekibinin sıkı denetimleri, kesilen cezaların caydırıcı olduğu bir gerçek. Ancak bu cezaların işleme konması, yasal süreçlerin iyi takip edilmesi ile bu gelişmenin kaynakları kesilmiş olacaktır. Orta vadede yüksek sesli müzik yapmak isteyen işletmelerin meskun alan dışına taşınması en uygun çözüm olacaktır.
ÖRNEK İŞBİRLİĞİ İÇİN ÖZVERİ
Dernek olarak Alaçatı vizyonumuzu aktarmakta gösterdiğimiz çabaların meyvelerini alıyor olmak umut verici. Derneğimiz, aynı vizyonu paylaştığımız Alaçatı Farkında Platformu ile yerel yönetim ve emniyet müdürlüğü başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla başarılı bir sivil toplum – resmi kurum işbirliği pratiği geliştirmiştir. Türkiye’nin birçok bölgesine örnek teşkil edecek işbirliğinin yayılması, gelişmesi için taraflar büyük özveriyle çalışmaktadır.”
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
Didim’de çöplerin
yakılmasına hayır
“KÖTÜ kokan duman altındayız. Hisar Mahallesi İnönü Caddesi 1522 Sokak’ta 99 haneli İngiliz Sitesi’nde oturuyoruz. Arkamızdaki çöplük akşama kadar yandı. Yanmaya devam ediyor. Görevlilerinizce yakıldığını öğrendik. Yaz günü pencereler açık. Yaşlılar ve çocuklar uyuyamıyoruz. Bu hava kirliliğine bir son vermenizi istiyoruz. Bu mesajı belediye yetkililerine de attım. Tüm yaz boyunca bu kokuyu çekiyoruz. Turizm diyoruz ya, kötü reklam oluyor.” (Hicran Şahin- Didimözgürses.com)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı... (Turgut Uyar)