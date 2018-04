Alaçatı’da herkes umduğunu bulamadı

ULUSLARARASI MARKA OLUR

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da artık marka haline gelen festivali gelecek yıl uluslararası boyuta taşımayı amaçladıklarını vurguladı, “Dört gün boyunca dolu dolu, mutlu, çok mutlu, musmutlu bir festival yaşadığımıza inanıyorum. 10’uncu festivalimizi inşallah uluslararası boyutta, hep beraber yaşayacağız” dedi.

DÜŞ KIRIKLIĞI DUYUMLARI

Buraya kadar her şey güzel. Festivali emeği geçen herkese teşekkür ediyor, “Elinize sağlık” diyorum. Yalnız bir konuyu da merak ediyorum. Özellikle Alaçatı ve Çeşme’deki oteller, konaklama işletmeleri festivalden umduklarını buldu mu? Sezon öncesi dolu dolu dört gün geçirmeyi hedefleyen, buna göre hazırlık yapanlardan düş kırıklığına uğrayan oldu mu? “Sanki oldu gibi” duyumlar aldım.

BELEDİYEYE TAM NOT

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri’ye iletiyorum duyumlarımı ve ona kulak veriyorum: “Festival belediye açısından geçmiş yıllara oranla çok başarılıydı. Stantlarda perşembe, cuma günleri ot, cumartesi ve pazar da yiyecek satıldı. Denetim çok iyiydi, bu açıdan adına yaraşır festival gerçekleşti. Güvenlik açısından da çok başarılı bir etkinlik oldu. Festival süresince gişelerden yaklaşık 48 bin araç geçtiği, bir milyonu aşkın kişi geldiği bildirildi. Buna karşın bir cep telefonu kayıp başvurusu bile gelmedi.

OTELLER NEDEN DOLMADI

İşletmelere gelince. Geçtiğimiz yıllarda konaklama tesisleri rezervasyonları 15-20 gün önceden dolar, eş ve dost için birkaç yer bırakılırdı. Bu yıl doluluk oranı yüzde 60-70’lerde kaldı. Buna da günlük gelenler ve turlar neden oldu. Otobüslerle özellikle Kuşadası konaklamalı, 300-350 liraya iki günlük turlar düzenlendi. Tura katılanlara Alaçatı dışında yemek yedirildi. Çeşme’deki önemli oteller bile bu durum karşısında 450 liralık iki kişilik günlük oda + kahvaltı fiyatını, 400 liraya iki günlük yarım pansiyona düşürdü, ama tam doluluk yakalanamadı. Bu turlar ve günübirlikçiler yüzünden umulan bulunamadı.

GELECEKTE ÖNLEM ALINABİLİR

Gelecekte bazı günler tur otobüslerine, hafta sonları konaklamalı konuklara ayrılabilir. Turlarda Alaçatı’da bir gece konaklama ya da bir öğle yemeği konulabilir. Sonuç olarak festivalimiz adına yaraşır şekilde çok başarılı geçti, gelecek için umutlandık. Ama özellikle bu turlar yüzünden işletmeler doğal olarak düş kırıklığı yaşadı.”

SON SÖZ: Alaçatı Ot Festivali’nin her yıl daha da büyüyüp, uluslararası düzeye ulaşmasını yürekten istiyorum. Dilerim gelecek festivallerde otel ve işletmeler de umduğunu bulur. Denizeri ve arkadaşlarına da kolaylık diliyorum.

BİR ÖNEMLİ SANDIK GÜNÜ

İzmir Ticaret Odası’nda

patron belli olacak

İZMİR Ticaret Odası için bugün çok önemli. 175 meclis üyesi bugün toplanarak yönetimi belirleyecek. Sonuç olarak yönetim kurulu başkanlığı için ya “Yine Ekrem Demirtaş” ya da “Sıra Mahmut Özgener’de” denilecek. Ben de Demirtaş ve Özgener’e başarı diliyor, “Kim seçilirse seçilsin kolay gelsin, İzmir’e iyilik ve güzellik getirsin” diyorum.

BİR İLGİNÇ SEÇİMİN SONUCU

Salihli’de Yüksel

güven tazeledi

GEÇENLERDE Gelişen Salihli Gazetesi’nden ilettiğim bir örneği anımsatayım. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komitesi seçimlerinde bir grupta 10 isimli listeye 1 oy, bir başkasında da 9 isimliye 2 oy çıkmıştı. Peki, seçimin genel sonucu ne oldu? İbrahim Yüksel ikinci kez yönetim kurulu başkanı seçildi. Meclis Başkanlığı’na Süleyman Oral getirildi. Yüksel, kavga etmeden, küsmeden, herkesin hakkını gözeterek ve saygıyla devam edeceklerini belirtti. Yönetim Kurulu; Taner Kalay, Günay Topkaya, Yunus Kaya, Halil Necmi Çevik, Turgut Yenidünya, Selim Zar, Ahmet Doğan ve Özdemir Bayraktar’dan oluştu.

SÖZ

SİZİN

BİR ANLAMLI BULUŞMA

Başkan o temizlik

işçisini kutladı

GEÇEN salı günü yer verdim. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın bir paylaşımı vardı sosyal medyada: “Çöpe atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşımı gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemşerime de çok teşekkür ediyorum.” Gökhan, o işçiyle buluştu, kutladı ve şöyle dedi: “Temizlik işleri emekçimiz İbrahim Türker’i duyarlılığından dolayı tebrik ettik. Böyle güçlü duygulara, duyarlılıklara sahip kişilerle çalışmaktan büyük gurur duyuyorum.”

BİR İMZA GÜNÜ DUYURUSU

Ersözlü bugün 13.00’te

İzmir Kitap Fuarı’nda

TÜYAP’ın düzenlediği 23. İzmir Kitap Fuarı, bugün Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) açılacak, 22 Nisan’da sona erecek, yüzlerce yazar okuyucusuyla buluşacak. Gazeteci, yazar, şair Ünal Ersözlü de bugün 13.00 - 16.00 saatleri arasında, son kitabı ‘Dört Gün Buda Üç Gün Zorba’yı Karakarga-Destek Yayınları Standı’nda imzalayacak. Ersözlü, felsefe içerikli kitabında; sevgi, mutluluk, huzur, iyilik, hayatın anlamı gibi kavramların peşine düşerken, ariflerin, modern bilgelerin izini sürüyor.

BİR DERGİ BİR ALKIŞ

İzmir Life 200’üncü sayısıyla

ikinci kez ‘dalya’ dedi

17 yıl önce yayım yaşamına adım atan İzmir Life, bu ay 200’üncü sayısını okuruyla buluşturmanın onurunu yaşıyor. Bu sayının dosya konusu: “Adım adım seçime gidiyoruz 2019”. 200’üncü sayıda elbette ilginç röportaj ve konular yer alıyor. Dergiyi kuran, yaşatıp bugünlere getiren Hakkı Kesirli ve ekibini kutluyor “Nice güzel yıllara” diyorum.

BİR ALINTI

Erkan Sevinç’ten: Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır. (Amin Maalouf)