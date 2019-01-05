AK Parti’de önemli gün CHP’de ‘ne olacak şimdi’

YENİ yılın politikalı ilk yazısında İzmir’e bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti’nin İzmir ilçe başkan adaylarını açıklayacak.
Hangi ilçelerde MHP adaylarının destekleneceği de bugün ilk ağızdan bildirilecek. Halkapınar Spor Salonu’ndaki törende AK Parti’nin Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci de büyük partili kalabalığın önünde Erdoğan’ın katılımıyla moral ve güç toplayacak. AK Parti cephesi böyle... Zeybekci bir süredir zaten sahada çalışıyordu.
10 OCAK SON KARAR MI
CHP’ye gelince... İzmir adaylarının 17 Ocak’ta açıklanacağı söyleniyor. Kulisler tabii ki devam. Büyükşehir için ismi konuşmaya devam... Son genel seçimde İstanbul’dan aday gösterilmesini istemeyip İzmir listesinin tepesine konulup vekil seçilen bir genel merkez yöneticisinin sıkı çalıştığı söyleniyor. İzmir milletvekili olmasına karşın, genelde buralarda görülmeyen, kentle pek ilgisi kurulamadığı öne sürülen Selin Sayek Böke’nin adı da geçiyor.
SOYER: İZMİR TARİH YAZAR
Adı sıkça dile getirilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer aday adayı olmadığını anımsatıp, “görev verilirse hazır olduğunu” vurguluyor. Soyer özetle, “İzmir değişim başlatıp var olan değerlerini daha iyi kullanarak örnek olacak. İzmir’in yepyeni bir tarih yazmasına hazır olun” diyor.
YÜKSEL: EKONOMİ İÇİN EL ELE
Aday adaylarından Alaattin Yüksel, CHP’nin adayı gibi sistemli çalışıyor, görüşlerini sık sık kamuoyuyla paylaşıyor. Yüksel son olarak işsizliğin İzmir’de en aza indirilmesi için “istihdam seferberliği” gerektiğini söyledi, “İzmir’de ekonomik durgunluğu yenmek, kazancı artırmak, lokmaları büyütmek için sanayicisinden işçisine, esnafından çiftçisine kadar herkesin el ele vererek mücadele içine girmesi gerekir” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’la İzmir Milletvekili Murat Bakan da kulislerden eksik değil.
GENEL MERKEZ ANKET Mİ DİYOR
CHP ile ilgili merakımız dilerim 17 Ocak’ta giderilir. Genel merkezin Büyükşehir adayını anketle belirleyeceği de son dakika iddialarından. Böyle olursa, adı geçenlerden tümü mü ankete girer, yoksa “seçilmişler mi?” Başkan Aziz Kocaoğlu’nun, “Dilerim genel merkez hata yapmaz” sözünü anımsatayım. Bekleyip göreceğiz. Kolay gelsin!
AK Parti’de önemli gün CHP’de ‘ne olacak şimdi’
YENİ yılın politikalı ilk yazısında İzmir’e bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti’nin İzmir ilçe başkan adaylarını açıklayacak.
Hangi ilçelerde MHP adaylarının destekleneceği de bugün ilk ağızdan bildirilecek. Halkapınar Spor Salonu’ndaki törende AK Parti’nin Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci de büyük partili kalabalığın önünde Erdoğan’ın katılımıyla moral ve güç toplayacak. AK Parti cephesi böyle... Zeybekci bir süredir zaten sahada çalışıyordu.
10 OCAK SON KARAR MI
CHP’ye gelince... İzmir adaylarının 17 Ocak’ta açıklanacağı söyleniyor. Kulisler tabii ki devam. Büyükşehir için ismi konuşmaya devam... Son genel seçimde İstanbul’dan aday gösterilmesini istemeyip İzmir listesinin tepesine konulup vekil seçilen bir genel merkez yöneticisinin sıkı çalıştığı söyleniyor. İzmir milletvekili olmasına karşın, genelde buralarda görülmeyen, kentle pek ilgisi kurulamadığı öne sürülen Selin Sayek Böke’nin adı da geçiyor.
SOYER: İZMİR TARİH YAZAR
Adı sıkça dile getirilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer aday adayı olmadığını anımsatıp, “görev verilirse hazır olduğunu” vurguluyor. Soyer özetle, “İzmir değişim başlatıp var olan değerlerini daha iyi kullanarak örnek olacak. İzmir’in yepyeni bir tarih yazmasına hazır olun” diyor.
YÜKSEL: EKONOMİ İÇİN EL ELE
Aday adaylarından Alaattin Yüksel, CHP’nin adayı gibi sistemli çalışıyor, görüşlerini sık sık kamuoyuyla paylaşıyor. Yüksel son olarak işsizliğin İzmir’de en aza indirilmesi için “istihdam seferberliği” gerektiğini söyledi, “İzmir’de ekonomik durgunluğu yenmek, kazancı artırmak, lokmaları büyütmek için sanayicisinden işçisine, esnafından çiftçisine kadar herkesin el ele vererek mücadele içine girmesi gerekir” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’la İzmir Milletvekili Murat Bakan da kulislerden eksik değil.
GENEL MERKEZ ANKET Mİ DİYOR
CHP ile ilgili merakımız dilerim 17 Ocak’ta giderilir. Genel merkezin Büyükşehir adayını anketle belirleyeceği de son dakika iddialarından. Böyle olursa, adı geçenlerden tümü mü ankete girer, yoksa “seçilmişler mi?” Başkan Aziz Kocaoğlu’nun, “Dilerim genel merkez hata yapmaz” sözünü anımsatayım. Bekleyip göreceğiz. Kolay gelsin!