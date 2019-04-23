Acil Sağlık Derneği’nden ‘Acil Komşum’ eğitimi

VATANDAŞA dokunan, sağlığını gözetmeye çalışan projeler insanın içini ferahlatıyor. Toplumsal dayanışma örneği görülebiliyor.
Ben de genelde bilinen bu tür projeleri daha çok yaymaya, tanıtmaya çalışıyorum. Hele bugün yer verdiğim projenin başında Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu olursa. Projenin adı “Acil Komşum” ve söz Rodoplu’da:
1044 KİŞİ KATILDI
“Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin (HİASD) yürüttüğü Acil Komşum Projesi ikinci yılına ulaştı. İki yılda, 25’nci eğitim sonunda, ‘Acil Komşum’ sayısı bin 44 oldu. Acil Komşum kimdir? İlkyardımı öğrenmiş, herhangi bir acil hastalık ya da yaralanma sonrasında önce 112 Acil’i arayan, ambulans gelene kadar hastanın yaşama tutunmasını sağlayan gönüllüdür.
NELERİ BİLİRLER?
Kanama durdurmayı, kırık atellemeyi, boyunluk takmayı bilir. Suda boğulmuş, kalp krizi geçirmiş, elektrik çarpmış ya da hangi nedenle olursa olsun, kişi acil durumda ve yaşıyorsa, ambulansı nasıl bekleyeceğini bilir. Nefes alıp vermiyorsa göğüs masajıyla onu nasıl hayatta tutacağını bilir. Hava yolu tıkanıklığı varsa, giderir. Depreme hazırdır. Deprem sırasında ne yapacağını, nereye saklanacağını ve nasıl hayatta kalabileceğini bilir.
HER MESLEKTEN KATILIM
Eğitimlere her meslek grubundan katılım gerçekleşiyor. Örneğin 25’inci eğitime katılan 54 kişiden birisi olan tiyatro oyuncusu Aysel Ezgi, 1000’inci Acil Komşum oldu. Aysel Hanım, hem katılım sertifikası, hem de HİASD armağanı olan ilkyardım çantasının sahibi oldu. Gazetecilerin de eğitim aldığını vurgulamak gerek.”
BİR ÖVÜNME BİR YAKINMA
İlkyardımın okulda ders
olmaması büyük ayıbımız
“Türkiye, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, son 24 yılda çok başarılı gelişmelere imza attı. Tam donanımlı ambulanslar, deneyimli paramedikler, acil bakım teknisyenleri sistemin olmazsa olmazları oldu. Benzer gelişmeyi, acil servislerde de görmekteyiz. Avrupa Acil Tıp Birliği Başkanvekilliği yaptığım altı yılda, ülkemizde acil tıbbın hızlı ve başarılı geliştiğini, Avrupa’dakilerle kıyaslandığında, meslektaşlarımın ne kadar becerikli olduğunu yakından gördüm, gurur duydum.
EN ÇOK İHMAL EDİLEN KONU
Ancak ülkemizde en fazla ihmal edilen acil tıp konusu, ilkyardım oldu. İlköğretim ve lisede ilkyardımın hala ders programına girmemiş olması çok düşündürücü. Trafik kazaları her yıl binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine neden olurken, hala kaza sonrası ne yapacağımızı, kanamayı nasıl durduracağımızı, kırık ve çıkık atellemeyi öğrenememiş olmamız, eğitim sistemimizin büyük ayıbıdır. Deprem ülkesi olan Türkiye’de hala depreme hazırlık konusunda bir arpa boyu yol alamamış olmamız, yine eğitim sistemimizin ayıbıdır.”
BİR KOŞUL BİR HEDEF
Tek şart var
gönüllü olmak
“Bu gerçekler düşünüldüğünde, ilkyardım eğitimlerinin, halka ulaşabilen, basit, kolay, uygulanabilir olması gerekliliği ortadadır. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği gönüllülerinin düzenlediği ‘Acil Komşum’ eğitimleri, ülkemizde en sık karşılaşılan acil durumlarda gereken ilkyardım uygulamalarını öğretmektedir. Üç saat süren, ücretsiz eğitimlerde, yedi istasyonda ilkyardım uygulamaları öğretilmektedir.
NELER ÖĞRETİLİYOR
* Kanama durdurma, * Kırık atelleme, * Boyunluk takma, * Göğüs masajı, * Hava yolu tıkanıklığını açma, * Ambulans gelene kadar hastanın doğru pozisyona getirilmesi (iyileşme pozisyonu), * Depremde neler yapılmalı, nerede ve nasıl saklanılmalı?
TÜRKİYE’YE ÖRNEK
Eğitime 7 yaşından, 107 yaşına kadar gönüllü ve istekli bireyler katılmaktadır. Acil Komşum olabilmenin tek koşulu vardır: Gönüllü olmak. Acil Komşum Projesi, kısa, basit, kolay uygulanma özelliği nedeniyle, Türkiye’ye örnek olmayı hedeflemektedir.”
İLETİŞİM: (0232) 464 38 20-(0530) 972 98 32- www.hiasd.org
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SÖZ SİZİN
BİR ÖNERİ
Tarihi fabrikaya
tiyatro salonları
TARİHİ Elektrik Fabrikası’na 3-4 adet tiyatro yapılsa çok iyi olur. Modern bir proje ile ortak fuayesi olan 400-500’er kişilik tiyatro salonlarına çok ihtiyaç var. 4,5 milyonluk şehirde tiyatro yok, sahne yok. İstanbul grupları oynayacak sahne bulamıyor. 2 milyonluk Münih’te 500 tiyatro var. Ayrıca 20 adet opera, bale, müzikal oynanabilen tarihi mükemmel yapıları var. İzmir bu konuda çok fakir. (M. Murat Gözübüyük)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Önemli olan yaşamak değildir, başarmak hiç değildir. Önemli olan insan kalmayı bilmektir. (George Orwell)
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
Acil Sağlık Derneği’nden ‘Acil Komşum’ eğitimi
VATANDAŞA dokunan, sağlığını gözetmeye çalışan projeler insanın içini ferahlatıyor. Toplumsal dayanışma örneği görülebiliyor.
Ben de genelde bilinen bu tür projeleri daha çok yaymaya, tanıtmaya çalışıyorum. Hele bugün yer verdiğim projenin başında Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu olursa. Projenin adı “Acil Komşum” ve söz Rodoplu’da:
1044 KİŞİ KATILDI
“Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin (HİASD) yürüttüğü Acil Komşum Projesi ikinci yılına ulaştı. İki yılda, 25’nci eğitim sonunda, ‘Acil Komşum’ sayısı bin 44 oldu. Acil Komşum kimdir? İlkyardımı öğrenmiş, herhangi bir acil hastalık ya da yaralanma sonrasında önce 112 Acil’i arayan, ambulans gelene kadar hastanın yaşama tutunmasını sağlayan gönüllüdür.
NELERİ BİLİRLER?
Kanama durdurmayı, kırık atellemeyi, boyunluk takmayı bilir. Suda boğulmuş, kalp krizi geçirmiş, elektrik çarpmış ya da hangi nedenle olursa olsun, kişi acil durumda ve yaşıyorsa, ambulansı nasıl bekleyeceğini bilir. Nefes alıp vermiyorsa göğüs masajıyla onu nasıl hayatta tutacağını bilir. Hava yolu tıkanıklığı varsa, giderir. Depreme hazırdır. Deprem sırasında ne yapacağını, nereye saklanacağını ve nasıl hayatta kalabileceğini bilir.
HER MESLEKTEN KATILIM
Eğitimlere her meslek grubundan katılım gerçekleşiyor. Örneğin 25’inci eğitime katılan 54 kişiden birisi olan tiyatro oyuncusu Aysel Ezgi, 1000’inci Acil Komşum oldu. Aysel Hanım, hem katılım sertifikası, hem de HİASD armağanı olan ilkyardım çantasının sahibi oldu. Gazetecilerin de eğitim aldığını vurgulamak gerek.”
BİR ÖVÜNME BİR YAKINMA
İlkyardımın okulda ders
olmaması büyük ayıbımız
“Türkiye, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, son 24 yılda çok başarılı gelişmelere imza attı. Tam donanımlı ambulanslar, deneyimli paramedikler, acil bakım teknisyenleri sistemin olmazsa olmazları oldu. Benzer gelişmeyi, acil servislerde de görmekteyiz. Avrupa Acil Tıp Birliği Başkanvekilliği yaptığım altı yılda, ülkemizde acil tıbbın hızlı ve başarılı geliştiğini, Avrupa’dakilerle kıyaslandığında, meslektaşlarımın ne kadar becerikli olduğunu yakından gördüm, gurur duydum.
EN ÇOK İHMAL EDİLEN KONU
Ancak ülkemizde en fazla ihmal edilen acil tıp konusu, ilkyardım oldu. İlköğretim ve lisede ilkyardımın hala ders programına girmemiş olması çok düşündürücü. Trafik kazaları her yıl binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine neden olurken, hala kaza sonrası ne yapacağımızı, kanamayı nasıl durduracağımızı, kırık ve çıkık atellemeyi öğrenememiş olmamız, eğitim sistemimizin büyük ayıbıdır. Deprem ülkesi olan Türkiye’de hala depreme hazırlık konusunda bir arpa boyu yol alamamış olmamız, yine eğitim sistemimizin ayıbıdır.”
BİR KOŞUL BİR HEDEF
Tek şart var
gönüllü olmak
“Bu gerçekler düşünüldüğünde, ilkyardım eğitimlerinin, halka ulaşabilen, basit, kolay, uygulanabilir olması gerekliliği ortadadır. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği gönüllülerinin düzenlediği ‘Acil Komşum’ eğitimleri, ülkemizde en sık karşılaşılan acil durumlarda gereken ilkyardım uygulamalarını öğretmektedir. Üç saat süren, ücretsiz eğitimlerde, yedi istasyonda ilkyardım uygulamaları öğretilmektedir.
NELER ÖĞRETİLİYOR
* Kanama durdurma, * Kırık atelleme, * Boyunluk takma, * Göğüs masajı, * Hava yolu tıkanıklığını açma, * Ambulans gelene kadar hastanın doğru pozisyona getirilmesi (iyileşme pozisyonu), * Depremde neler yapılmalı, nerede ve nasıl saklanılmalı?
TÜRKİYE’YE ÖRNEK
Eğitime 7 yaşından, 107 yaşına kadar gönüllü ve istekli bireyler katılmaktadır. Acil Komşum olabilmenin tek koşulu vardır: Gönüllü olmak. Acil Komşum Projesi, kısa, basit, kolay uygulanma özelliği nedeniyle, Türkiye’ye örnek olmayı hedeflemektedir.”
İLETİŞİM: (0232) 464 38 20-(0530) 972 98 32- www.hiasd.org
-------------------
SÖZ SİZİN
BİR ÖNERİ
Tarihi fabrikaya
tiyatro salonları
TARİHİ Elektrik Fabrikası’na 3-4 adet tiyatro yapılsa çok iyi olur. Modern bir proje ile ortak fuayesi olan 400-500’er kişilik tiyatro salonlarına çok ihtiyaç var. 4,5 milyonluk şehirde tiyatro yok, sahne yok. İstanbul grupları oynayacak sahne bulamıyor. 2 milyonluk Münih’te 500 tiyatro var. Ayrıca 20 adet opera, bale, müzikal oynanabilen tarihi mükemmel yapıları var. İzmir bu konuda çok fakir. (M. Murat Gözübüyük)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Önemli olan yaşamak değildir, başarmak hiç değildir. Önemli olan insan kalmayı bilmektir. (George Orwell)
------------
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN