86’ncı Fuar için sponsor olmak isteyip geri çevrilen var mı

İZMİR’E KATKISI BÜYÜK

Kocaoğlu, özellikle Rusya’nın partner ülke olmasının önemini vurguladı, ekonomik ilişkiler açısından güzel adımlar atılacağını umduğunu, domates sorununun da İEF’de görüşüleceğini söyledi. Kocaoğlu, Fuar’ın İzmir’e katkısını anlatırken de merkezdeki 4-5 yıldızlı otellerin doluluk oranının yüzde 80’i bulduğunu, açılışa kadar yüzde 100’e ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

ŞÖLEN YAŞATMAK ARZUSU

Turan Erdoğan, bir Ege firması olarak Fuar’ı yine desteklemekten mutlu olduklarını iletti. Fuar’a ikinci kez ana sponsor olmaktan onur duyduklarını, Folkart’ın İzmir’de doğduğunu vurgulayan Sancak ise şöyle özetledi: “Biz Folkart olarak, Türkiye’yi ve dünyayı, bir kez daha İzmir’e davet edeceğiz. Çünkü ziyaretçilere örnek bir ‘Uluslararası Kültür Sanat Gösteri Şöleni’ yaşatmak arzusundayız.”

GEÇEN YILDAN AKTARIMLAR

86. İEF’de nerede ne gibi etkinlikler sergilenecek, hangi sanatçılar gelecek, dünyaca ünlü sürprizler nelerdir? Bugüne ve açılışa kadar bu soruların ayrıntılı yanıtları her yerde görülecektir, pas geçiyorum. Baktım bu yıl da sponsorlar aynı, geçen yıl 85. Fuar sonrası yazdığım bir yazıdan bazı alıntıları bu yıl önceden yineleyeceğim:

TARTIŞMALAR SÜRDÜ DURDU

“85’inci Fuar’dan genelde hoşnut kalındığı izlenimi edindim. Genelde sanat, eğlence yanı ön plana çıktı ve gerçekten de Kültürpark, adıyla uyumlu etkinliklere sahne oldu. Ancak Fuar öncesi ve süresince özellikle sponsor desteğini eleştirenler de oldu. İşe bu açıdan bakalım. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sponsor eleştirilerini yanıtladı:

BUYURSUN HERKES GELSİN

‘Efendim siz de yapın sponsorluk. Bu kadar İzmirli işadamı var. Onlar da gelsinler sponsor olsunlar. Buyursunlar seneye hepsi gelip bir şey üstlensin ve dünya çapında bir etkinliğe çevirsinler fuarı. Sponsor sayısı 20 tane olsa, kenti uçururuz. Biz belediye olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Sponsorlarımız da koydu. İEF’nin eğlence, kültür, sanat ayağını güçlendirmeye devam edeceğiz.’

GÖNÜL 20-30 İSTER

Ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: ‘Önümüzdeki sene İZFAŞ yeniden İEF’ye ana sponsor olmamız konusunda teklifte bulunursa, yine oluruz. Hatta ben şöyle bir öneride bulunayım; sponsorlar birbiriyle yarışsınlar. Sadece İzmirli firmaları değil, Türkiye’deki firmaları İzmir’e davet edelim. Seneye hodri meydan... Kim daha güzel fuar düzenlemesine katkı verecekse, o sponsor olsun. Gönül ister ki, fuara sponsor olmak isteyenlerin sayısı 20-30 olsun. Karşılıklı rekabet edelim. Kim ana sponsor olacak, bunun için yarışalım. Kazanan İzmir olsun.’

BEKLENTİLER BOŞA ÇIKMIŞ

Anlıyoruz ki, Fuar’a sponsor olan firmalar memnun, Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ memnun... En büyük dileğim bu işten İzmirlilerin kârlı çıkması, yani Fuar’ı beğenmiş olması. Yoksa Fuar’a sponsor desteği fena da olmamış sanki. Firma eleştirilerine gelince... Fuar’a sponsor olmak için başka çok başvuru olmuş da Büyükşehir geri mi çevirmiş?”

Evet, anlıyoruz ki, Kocaoğlu ve Sancak’ın geçen yılki beklentileri boşa çıkmış. Bu kez, “Fuar’a sponsor olmak için başka çok başvuru olmuş da Büyükşehir geri mi çevirmiş” diye peşin soruyor ve ekliyorum:

TADINI ÇIKARMAYA BAKALIM

“Bu sponsor topuna hiç girmeyelim, boşa tartışmayalım. Ticari yönüyle, kültür, sanat, gösteri şöleni yönüyle Fuar’ın tadını çıkarmaya bakalım. Olursa, Fuar’la ilgili eleştirileri de sona saklayalım. Güzel olmaz mı? Keyfini çıkarın.”

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SÖZ SİZİN

GENÇLERİN İZMİRİM KART YAKINMASI DEVAM

ESHOT bizi yolda bıraktı

MERHABALAR, ben de ESHOT’un öğrenci kartlarını kapamasıyla mağdur olan öğrencilerden biriyim. ESHOT’un yapması gereken sadece bir, iki gün önceden haber vermek. Fakat şu an onu yapmaya bile üşeniyorlar. Beni kızdıran nokta ise kartların kapatıldığı gün sabah 9’da kullandığım kart, 1 saat sonra kullanmak istediğimde ise kapanmıştı. ESHOT bizi resmen yolda bıraktı.

OTOMATİK CEVAP VERİLİYOR

Siz yazınızda bu uygulamadan geri adım atılmasını beklediğinizi yazmışsınız, fakat ben öyle bir jest beklemiyorum. Size ekte bu konu üzere iki ayrı başvurumun cevabını gönderiyorum. ESHOT vatandaşı düşüneceğine bu durum için otomatik cevap hazırlamış. Siz ne yazarsanız yazın bildiğini okuyorlar ve herkese aynı cevapları gönderiyorlar. Berkay ÖZBEY

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Eğer huzur içinde yoksa, başka yerlerde boşuna arama... (Halk Deyişi)