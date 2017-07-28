Yazın Ankara’da yapılacak 10 şey

Sıcak! Ankara’dasınız. İşte; içinde heyecan, doğa, tarih, sanat, spor veya kitapla bazı öneriler.

Her birinde, en az biri veya fazlası. Uçun, atlayın, binin, gidin, görün... Yaza özel veya bazısı 4 mevsimlik. Eşi-dostu da götürmek, fotoğraf-film çekip tarihe kayıt düşmek isteyecek veya kısaca “Vay canına!” diyeceksiniz! Vee Ankara’yı daha çok seveceksiniz!

Balonla Uçun Polatlı Belediyesi düzenliyor. Türkiye’de, bir de Kapadokya’da uçabilirsiniz. Kral Midas’ın Tümülüsü’nün arkasından havalanıyor. İlk 300 metrede, Tümülüsle Midas’ın başkenti Gordion görüş alanınızda. Sakarya Meydan Muharebesi’nin destan yazılan alanları ve tepeleri de 1000 metreye ulaşamadan altınızda, sağınızda, solunuzda.

Paraşütle Atlayın Türkiye’de İzmir’de, bir de burada kuleden paraşütle atlayabilirsiniz. 40 metre. 85 kilodan fazla değilseniz, giyin spor ayakkabılarınızı gidin atlayın. Kule’den atlanmasını sağlayan Türk Hava Kurumu’nun müzesi de burada.

Bisiklete Binin Ama göl kenarında. Ormanla iç, içe. “Bisikletim yok”; diyebilirsiniz. Eymir Gölü’ne gidin. Girişindeki kiralık bisikletleri gördüğünüzde sorun olmadığını anlayacaksınız; Türkiye’nin tüm bisikletleri burada toplanmış! “Bisiklete binmeyi bilmiyorum” Olsun. 3 tekerlekli veya 2 kişilikleri var. (Bisikletiniz yoksa, listemizdeki tek ücretli etkinlik bu olacak.) Kıyısında bisiklete binmek için diğer göl Mogan.

Atatürk’e Gidin Bir tane Atatürk’ümüz, bir Anıtkabir’imiz var. Her gün açık. Her mevsim favorim!

Hoşgörü Görün Var ama benzeri çok değil. Önce, en az 2000 yıllık Pagan tapınağı. En son kilise. Şimdi yıkık ama ayakta. Duvarına bitişik yaklaşık 500 yıllık Hacı Bayram Camisi tam bir hoşgörü anıtı. Yıkık tapınağın dünyadaki adı Ankara Anıtı. Uzakta değil. Ulus’ta.

Mimar/Heykeltıraş İzleyin Holzmeister, Egli, Mongeri, Mimar Kemalettin, Tek ve Koyunoğlu mimarlar; Krippel, Canonica, Özkan, Yurdanur, Alkan ve Rüstem heykeltıraşlar. Sayamadıklarım için beni affedin. Arkan’ı yazamadım, İller Bankası’nı henüz yıktık... Dar alanlarda, şaşırtıcı zenginlikler. Türkiye’nin en büyük anıtı dahil. Peşine düşmek için seçin!

Ankara’yı Okuyun Yakup Kadri veya Refik Halid’den “Ankara”. Falih Rıfkı’dan “Çankaya”. Memduh Şevket’in “Ayaşlı ile Kiracıları”. Tombuş’tan “Ankara Cinayeti”. Şimşir’den “Ankara... Ankara...”, Tunçer’in “Çevresini Arayan Ankara”... Kısa isterseniz; Ahmet Hamdi’nin “5 Şehir”indeki Ankara, 13 sayfa! Roman, öykü, adım adım turlu gezi rehberi veya hatta gerilim çeşitlerimiz var. Haydi, her mevsim, bir Ankara kitabı okumaya...

Park Keşfedin! Memleketin en büyük kuşunun mekânı olan orman, Kızılcahamam’daki Soğuksu Milli Parkı’nda. İrili ufaklı parklarının yanında, Ankara’da 9 Tabiat Parkı da var. Seçin ve keşfe başlayın!

Kelebeklerle Yürüyün Doğal ortamlarında. Örneğin ODTÜ Ormanı’nda. Bozkırın ne denli zengin olabileceğini yerinde görün. Gölete kadar yürüyüş yapın. Kelebekler size eşlik edecek. Bayılacaksınız.

Ferfeneye Katılın Her Çarşamba. Ankara’nın önemli ve tarihi binası; Abidinpaşa Köşkü’nde… Ankara Kulübü düzenliyor. Üstatlar çalıyor, güzel sesler söylüyor, seğmenler oynuyor. Eşi, benzeri yok.