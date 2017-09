Sonbaharda Ankara’da yapılacak 10 etkinlik

“Sen ne zenginsin!” diyecek, Ankara’yı daha çok seveceksiniz!





Uçuş! Ayaş’ta. Kumludoruk Tepesi’nde. Bu mevsimde rüzgâr, dağa çarpıp kaldırıcı bant oluşturur. Bu bantla yapılan uçuşa yelken uçuşu deniyor. Bilgiler Yamaç Paraşütçü Gökçe Arslan’dan… Dönüşte, Güllüdere Mutfağı’ndan halis tereyağı veya lezzetli ve yerel ürünler ile tarladan domates. Üstelik konserve zamanı!

Yürüyüş! Kıbrıs Vadisi’nde. Kızılay’a 20 km. 1 km en, 4 km uzunlukta. 1. derecede doğal sit. İçinde Frig Tümülüsü ve Kadının Kayası. Çevresinde taş ocakları. Bilgiler Kırsal Çevre Derneği’nden Ahmet Demirtaş’tan. Biyolog Serdar Aslan tespit etmiş; 624 bitki türü var, 67’si endemik. Deresi 4 mevsim akıyor. Şelaleler, küçük gölcükler oluşuyor. Bugünlerde kara, ak ve servi kavakların yaprakları altın sarısı renkte. Yerlerde. Üzerinde çıtırtılı yürüyüş garantisiyle.





Tanıklık! Sanata! Heykelin yaratıldığı yerde! Ünlü heykeltıraşların atölyelerinde. OSTİM’de Burhan Alkar, Metin Yurdanur ve Aslan Başpınar; Gölbaşı’nda Sait Rüstem. Uğradıklarımı yazdım. Anmadıklarım için beni affedin. Çok tanıdık heykellerin, çok küçük kopyalarıyla karşılaşacaksınız. Belki de bir meydanda göreceğiniz heykelin yapımına tanıklık edebilirsiniz. Gitmeden önce mutlaka arayın. Çalışıyorlar çünkü... Devlet, Gazi ve Hacettepe’nin Resim Heykel Müzeleri, Ankara’nın heykel için sunduğu diğer seçenekler. Rüstem, bugünlerde güzel bir yeme-içme yeri de açıyor. Atölyesinin üzerine. Sanat üzeri kafe!







Anıtkabir! Her gün açık. Her mevsim favorim! Her yaşa göre. Atatürk, her yerinde!

Kitap! Okuyun. Ankara’daki kalemlerden. Ankara’yı. Ankara’da yaşayan ve Ankara’yı yazan yazarlarımız var. Örneğin; Nazlı Eray veya Yaşar Seyman. Okurken gezin! Oturdukları, bu sırada romanlarını yazdıkları yerlere gidin. Belki okurken elinizdeki kitabın yazarıyla karşılaşırsınız.





Tur! Kale içi ve dışında. İşliklerde. Çok farklı ihtiyaçlara hitap eden hanlar, dükkanlar bulacaksınız. Bir de sanatçının kendisinin işlettiği işlikler. Örneğin Kale dışındaki meydanda, Camdan Meraklı Atölye var. Cam çubuklar birer sanat eserine dönüşüyor… Benzer turu, Hamamönü’nde veya Ulucanlar Cezaevi Müzesi yanındaki Sanat Sokakları’nda yapabilirsiniz. Kale’nin terası, 360 derecelik Ankara manzarasına sahip bir sur. Meydan, han, işlik veya müze üzeri tur!

Ferfene! Her Çarşamba. Tarihi binada. Abidinpaşa Köşkü’nde. Ankara Kulübü’nün memlekete, takdirlik hizmeti. Binlerce yıllık Oğuz geleneği. Usta sazlardan, güzel seslerden türküler ve seğmenlerden Ankara oyunları. Üstüne çay ikramı!







Köy! Karapürçek Köyü’nde Altınköy Açıkhava Müzesi’nde. Köyü yaşayın! Asma köprü, taş fırın, tarihi cami, ahşap evler, köy kahvesi, meydan veya yel değirmeni… Kentin aklınıza gelen tüm olumsuzluklarının üstüne çizgi!





Festival! Bu mevsimde Çubuk Turşu, Kızılcahamam Oğlak, Mamak Kutlu Düğün Gözleme ve Ayran, Nallıhan İğne Oyası, Güdül ve Pursaklar Kedi Güzellik Festivalleri var. Kaçırmayın yakalayabildiklerinizi. Üstüne ilçe gezisini ihmal etmeyin!

Oyun! Perdeler açıldı. Kapalı mekanlarda oyun, konser ve sinema zamanı da geldi… Oyunlarda Devlet veya özel, dört bir yanda. Özel bir etkinlik; Fazıl Say, Yürüyen Köşk için bestelediği eserinin de yer aldığı ‘Art Of Piano’ albümünün gala gecesinde. 10 Kasım 2017, Congresium’da. Gözlerinize oyun, üstüne canlı bir ziyafet kulaklarınıza!

Sonbaharı ve ardından gelen tüm mevsimleri yaşayın. Doya doya...