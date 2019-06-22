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Naim Dilmener

Naim Dilmener

Yaz şarkılarından seçmeler

22 Haziran 2019

Henüz haziran ama havalar ağustos havası. Bu sıcaklara şarkılarla katlanmak daha kolay. Yeterince yeni şarkı çıktı/çıkıyor. Hızlısı da var, yavaşı da. Söyleyenler de çeşitli; eskisi de var, yenisi de. Ve eskilerden yenilere uzanabilen tek isim Ajda Pekkan da tabii... Onsuz olmuyor!

Kırık plak dönsün bırak
Yaz şarkılarından seçmeler

Ozan Doğulu’nun yeni albümü ‘Kreşendo’nun konuklarından biri de Süperstar Ajda Pekkan. Giderek ısınmış yaz mevsiminin bu yılki özelliği bu galiba; deliler gibi koşturan/bastıran hızlı şarkıların yanında, hüzün mevsimi sonbahara daha uygun şarkılar da var. Doğulu ve Pekkan’ın FM’li, kırık plaklı şarkısı da bunlardan biri. Ama belli ki ekibin aklına, “Acaba yanlış mı yapıyoruz?” gibi bir düşünce takılmış ki YouTube’a bir remiksini de koymuşlar. Ama hızlandırma dışında pek de bir şey eklenememiş; remiks versiyonu aralarda bir yerde takılıp kalmış. Vokal ayak direrken, altyapı onu çekiştirip duruyor, koşmaya zorluyor. Her iki versiyonun da ortak olan güzel tarafı ise şu: Ajda Pekkan gayet formunda, epeydir bu kadar iyi olamamıştı. Kaç yıldır gırtlağına yapışıp kalmış arabesk nağmelerden nihayet kurtulmuş.

Berksan yeni birini bulmuş
Yaz şarkılarından seçmeler
Başlığı basın bülteninden aldık; Sony, şarkının adından kendine göre bir eğlence çıkarmış. “Aaa, kimi bulmuş acaba?” diye meraklananlar, avcunu yalamak zorunda kalıyor çünkü yapılan gönderme dayanağı son derece zayıf bir magazin sloganı. Beste ve düzenleme kardeşi Turaç Berkay’a ait. Berksan ise sözleri yazmış. Söz dediğimiz de lafın gelişi tabii… Serdar Ortaç’ın mucidi olduğu, hani ayrılık sonrası o eski sevgiliye yapılan nispet havaları/dalgaları var ya, onlardan: “Biz ayrılınca durmaz bu dünya, yerinde yeni biri olsun, yanımda yeni biri olsun…” Mesele budur, bu kadardır işte: “Gittiysen gittin, yeni biri -nasılsa- gelir.” Tabii böyle de yaşanabilir, hayatlar böyle de kurulabilir. Ama şarkılar değil. Hem sözler böyle ‘sade su’ olacak hem de tekdüze bir ritm üzerine, ortalıkta onlarca benzeri olan zayıf melodi(ler) oturtacaksınız... Ya şarkı nedir yanlış anlamış bu gençler ya da bilmezden gelmek işlerine geliyor.
Sakin bir dönüş
Yaz şarkılarından seçmeler

70’li yıllar bitmek üzereyken, Attila Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan’a ait Hop firmasının büyük desteği ve Sezen Aksu’nun erken dönem şarkılarından ‘Yeter ki’ ile kalpleri fetheden Saadet Sun, uzun yıllar sonra ‘Mükafat’ ile döndü. Genç kuşağın çalışkan ve parlak şarkı yazarlarından Murat Güneş’e ait şarkıyı Ödül Erdoğan düzenlemiş. Belki 40 yıldan sonraki bir dönüşü kaldıracak/karşılayacak kadar büyük ya da görkemli bir şarkı değil ama Sun da büyük bir gürültüyle/tantanayla dönmenin peşinde olmayabilir zaten. Mühim olan, ‘Yeter ki’nin o kalpler yakan sesini yeniden duyabilmiş olmak.

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