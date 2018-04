Şarkının mahalle kavgası olarak portresi

“Sana bana olamaz dediler, bir ihtimal bile vermediler, hasetlikten eridiler, ikimize hep nazar ettiler, sonunda kazananı gördüler” diye başlıyor şarkıya Demet Akalın ve Ömer Topçu. İncir çekirdeğini doldursa bile bir şarkının en ufak bir yerini dolduramayacak bir hikâye anlatıyor ikili. Birbirlerini sevmişler ama çevrelerinden hiç iyi niyet ya da destek görememişler. Bu aşkın devam etmesi ya da tamamına ermesi (‘gelinlik giymek’ diye kutsanan evre bu) konusunda ‘bir ihtimal’ dahi verilmemiş. “Olamaz” denmiş, hasetlikten erinmiş, nazar edilmiş, filan… Ama ne olmuş sonunda, bizim âşıklar kazanmış.

Kazanmışlar da ne olmuş? Mutlu, huzurlu, el/ele, diz/dize evlerinde oturmuş ve tadını mı çıkarmışlar? Hayır. Mahallenin ortasına dalmışlar, kavgaya başlatmışlar. Bir şarkı mantığı ya da çerçevesiyle sınırlı olsa da tuhaf değil mi böylesi? Her türden ruh halimizin aktığı yerlerse şarkılar (ki öyle), neden derdimiz üzüm yeme aşkı olmuyor da bağcıyı dövme tutkusuna dönüşüyor? Kıskananlar çatlasa ya da patlasa ne olacak? Kaybetmemişsiniz işte birbirinizi, daha ne? Hayır, mutlaka saydıracaklar: “Aşkımız ona buna kapak olsun, gelene geçene de ders olsun, ders olmazsa oh olsun…” Oh olmazsa ne olabilir?

Daha makul sözler yazılsa...

‘O Ses Türkiye’ yarışmasından geçmiş ve Murat Boz’un takımındayken elenmiş Ömer Topçu iyi bir ses. Zalim Ekşi Sözlük tayfası dahi, hakkını teslim etmişlerden. En azından fazla kafa bulunmamış kendisiyle.

Yarışmadan elenişi güzel bir gelişmeye yol açmış; Demet Akalın elinden tutmuş ve vokalisti yapmış. Şimdi de ilk single’ında yanında yer alıyor. Şarkının kendisi (Turgay Saka ve Zafer Kerey bestelemiş) fena değil. Gayet melodik, gayet pop. Vokaller de iyi; Akalın her zamanki gibi, o herkese kabul ettirdiği (ve peşinden Ajda Pekkan dahil herkesi sürüklediği) kendine özgü tarzında; Topçu da açık vermiyor, son derece derli/toplu.

Mesele sözlerde. Bu şarkıya daha makul, en azından daha mantıklı ya da daha az kavgacı/gürültücü sözler yazılsa (sözler bestede de payı olan Kerey’in), Topçu ve Akalın için de, dinleyiciler için de daha iyi olurdu elbette.

Ama bunu düşünen ya da önemseyen kalmadı. “Öyle bir şarkı yazalım ki herkese kapak olsun” diye düşünerek işe girişiyor artık şarkı yazarları. Ya da “Öyle bir şarkı yazın ki bana, bütün sevmeyenlere kapak olsun” diye sipariş veriyor şarkıyı söyleyecekler. Derdimiz bu artık, ‘kapak yapmak’! Bağcı da isterse artık, bu kapağın altına saklanabilir. Dövülmek istiyorsa ayrı.

*künye*

Oh Olsun!

Ömer Topçu feat. Demet Akalın

3 yıldız



Türkülerin gücü adına





Ozan Boz ve Özgü Özman’dan oluşan Minor Empire, ikinci memleketleri saydıkları Kanada’da yaşıyor. İlk albümleri ‘Second Nature’ hem Kanada hem de Türkiye’de ses getirmişti. Türkülerden oluşan ikinci albümleri ‘Uprooted’ dışarda bir süre önce yayınlanmış ve hem sevilmiş hem de bazı kategorilerde ödüllere aday gösterilmişti. Bu albüm bizde yeni veriliyor piyasaya. Mayıs ayında bir turneyle de desteklenecek bu albüm, türkülerimize yeni ve çok etkileyici bir ruh vermiş.

*künye*

Uprooted

Minor Empire

4 yıldız