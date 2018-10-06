Şarkılara bereket...

Fiziki formattan dijitale, albümden şarkıya geçiş herkesin işini kolaylaştırdı; müzisyenin de dinleyicinin de... Müzik mağazaları yeni albüm ya da şarkıdan yana çok zayıf ama dijital platformlar, özellikle de YouTube yeni şarkı kaynıyor.
* Sibil’in (Pektorosoğlu) yeni şarkısı ‘Miayn Tun/Only You/Yalnız Sen’ Göksel Baktagir destekli. Bu destek, sanatçının rüya gibi sesini daha da hüzünlü bir yere oturtmuş. Aşkın her türlü halini dile getirmiş Sibil. Bu sefer de her zamanki gibi sade, içten ve dolayısıyla inandırıcı; fena halde inandırıcı.
* Serhat (Hacıpaşalıoğlu) daha önce Viktor Lazlo ile birlikte söylediği ‘Total Disguise’ı, bu sefer Helena Paparizou ile tekrarladı. Yunanistan’ın Eurovision kazanmış bu hızlı popçusu, Serhat’ın ve şarkının yaratıcısı Olcayto Ahmet Tuğsuz’un bitmek tükenmek bilmez enerjisine enerji katmış.
* Tuna Kiremitçi, ‘Ve Arkadaşları’ adlı güzel projesinin ikinci perdesini de Eda Baba ile birlikte seslendirdiği ‘Senden Kalan Her Şey’ ile açtı. Kiremitçi’ye ait şarkının videosunu Redd’den Güneş Duru çekti. Şarkı fena değil, video iyi. Ama daha iyisi, Kiremitçi’nin müzik piyasasına önerdiği alternatif yolda ısrarlı oluşu.
* Gökçe Kılınçer son iki şarkısı ‘Sev Derim’ ve ‘Neyleyim’i tek bir 45’likte topladı. Hemen her şeyin LP’sinin yayımlanışı kimseleri şaşırtmıyor artık ama 45’lik olarak çıkması şaşırtıcı. Adı ‘eski’ye çıkmış bir format, ‘yeni’ye dönüşmüş oldu ya da olacak. Daha önce de Mor ve Ötesi ile birkaç kişi daha bunu yapmıştı.
* Berlin’de yaşayan İpek İpekçioğlu, oralarda büyük kabul görmüş bir DJ. Hem bu işi sebebiyle hem de yaptığı remix ve şarkılarıyla çok seviliyor. ‘The Way I Do’ adlı son şarkısını Ceyhun Kaya ve Petra Nachtmanova ile birlikte yaptı. Doğu’dan Batı’ya, oradan tekrar Doğu’ya dönüp duran bir şarkı. Ve bunu zoraki bir şekilde sırf Doğu-Batı sentezi olsun diye yapmıyor.
* Heavy Sky’dan Batu Akdeniz’in ilk solo albümü ‘Hayat Böyle’ hem fiziki (CD ve LP) hem de dijital olarak çıkıyor. İyi bir müzisyenden farklı bir albüm bu; neyse ki doğru bildiği yoldan şaşmayan iyi müzisyenlerimiz hâlâ mevcut.
Şarkılara bereket...
Fiziki formattan dijitale, albümden şarkıya geçiş herkesin işini kolaylaştırdı; müzisyenin de dinleyicinin de... Müzik mağazaları yeni albüm ya da şarkıdan yana çok zayıf ama dijital platformlar, özellikle de YouTube yeni şarkı kaynıyor.
* Sibil’in (Pektorosoğlu) yeni şarkısı ‘Miayn Tun/Only You/Yalnız Sen’ Göksel Baktagir destekli. Bu destek, sanatçının rüya gibi sesini daha da hüzünlü bir yere oturtmuş. Aşkın her türlü halini dile getirmiş Sibil. Bu sefer de her zamanki gibi sade, içten ve dolayısıyla inandırıcı; fena halde inandırıcı.
* Serhat (Hacıpaşalıoğlu) daha önce Viktor Lazlo ile birlikte söylediği ‘Total Disguise’ı, bu sefer Helena Paparizou ile tekrarladı. Yunanistan’ın Eurovision kazanmış bu hızlı popçusu, Serhat’ın ve şarkının yaratıcısı Olcayto Ahmet Tuğsuz’un bitmek tükenmek bilmez enerjisine enerji katmış.
* Tuna Kiremitçi, ‘Ve Arkadaşları’ adlı güzel projesinin ikinci perdesini de Eda Baba ile birlikte seslendirdiği ‘Senden Kalan Her Şey’ ile açtı. Kiremitçi’ye ait şarkının videosunu Redd’den Güneş Duru çekti. Şarkı fena değil, video iyi. Ama daha iyisi, Kiremitçi’nin müzik piyasasına önerdiği alternatif yolda ısrarlı oluşu.
* Gökçe Kılınçer son iki şarkısı ‘Sev Derim’ ve ‘Neyleyim’i tek bir 45’likte topladı. Hemen her şeyin LP’sinin yayımlanışı kimseleri şaşırtmıyor artık ama 45’lik olarak çıkması şaşırtıcı. Adı ‘eski’ye çıkmış bir format, ‘yeni’ye dönüşmüş oldu ya da olacak. Daha önce de Mor ve Ötesi ile birkaç kişi daha bunu yapmıştı.
* Berlin’de yaşayan İpek İpekçioğlu, oralarda büyük kabul görmüş bir DJ. Hem bu işi sebebiyle hem de yaptığı remix ve şarkılarıyla çok seviliyor. ‘The Way I Do’ adlı son şarkısını Ceyhun Kaya ve Petra Nachtmanova ile birlikte yaptı. Doğu’dan Batı’ya, oradan tekrar Doğu’ya dönüp duran bir şarkı. Ve bunu zoraki bir şekilde sırf Doğu-Batı sentezi olsun diye yapmıyor.
* Heavy Sky’dan Batu Akdeniz’in ilk solo albümü ‘Hayat Böyle’ hem fiziki (CD ve LP) hem de dijital olarak çıkıyor. İyi bir müzisyenden farklı bir albüm bu; neyse ki doğru bildiği yoldan şaşmayan iyi müzisyenlerimiz hâlâ mevcut.