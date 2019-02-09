Sanremo 69 yaşında

Pop müziğimiz için en az Eurovision kadar önemli Sanremo Müzik Festivali, bu yıl 69’uncu kez düzenlendi. Final bu akşam. Bu vesileyle pek çok şarkımızda emeği bulunan etkinliği hatırlayalım, ondan en çok beslenen Ayten Alpman’ı da analım.
İtalyanların, biz dahil pek çok ülkeyi etkilemiş müzik festivali Sanremo pes etmiyor ve yoluna devam ediyor. Bu sene 69’uncu kere yapılıyor. Geçen salı günü başladı, bu akşam da final var. Yarışan isimler listesinde hem eski tüfekler var hem de genç isimler; aralarında Loredana Bertè, Patty Pravo, Il Volo, Nek ve Paola Turci de yer alıyor. Sunucu ise bir botoks küpü (ya da garabeti) haline gelmiş Claudio Baglioni.
‘Tek Başına’ unutulur mu?
İlk festival 1951 yılında yapıldı, ‘Grazie Dei Fiori’ adlı şarkıyla Nilla Pizzi ipi göğüsledi. Sonraki yıllarda genellikle İtalyan şarkıcı ve gruplar yarıştı ama bunun istisnaları da var. Mary Hopkin (hem de ‘Those Were The Days’le bütün dünyayı salladığı sıralarda) ve Amii Stewart (yarışma şarkısı ‘Working Late Tonight’ onun değil ama ‘Uykusuz Her Gece’ adıyla bizim Ajda Pekkan’ın hesabına hit yazıldı) başta olmak üzere, bazı uluslararası yıldızlar da bu festivalin sahnesinde yarıştılar. Çok daha fazlası ise yarışmacı olarak değil ama konuk olarak sahneye çıktı. Birkaç yıl önceki ekonomik kriz nedeniyle pahalıya patlayan yabancı konuk işi hafifletildi.
Pop müziğimiz için en az Eurovision kadar önemli Sanremo. Emekleme aşamasındayken bu festivalin şarkılarına da sıkı sıkı sarıldı. Sahnelerde İtalyanca şarkılar söylendi, plak kayıtları için Türkçe sözler yazıldı; Nada’dan ‘Ma Che Freddo Fa’ (Kamuran Akkor, ‘Arkadaş Yok’), Nicola Di Bari’den ‘Il Cuore e Uno Zingaro’ (Özdemir Erdoğan, ‘Bahar Gelince’) bu konuda verilebilecek örneklerden.
Ama asıl Sanremo tutkunumuz Ayten Alpman oldu. ‘Tek Başına’ (‘Da Troppo Tempo’, Milva), ‘Yanımda Olsa’ (‘Ciao Cara, Come Stai?’, Iva Zanicchi) ve ‘Birazcık Umut’u (‘Ragazza Del Sud’, Gilda) yaptı. Başta ‘Tek Başına’ olmak üzere üç şarkı da hem Alpman’ın hem de pop müziğimizin hanesine büyük şarkılar olarak yazıldı. Bu akşamki finali isterseniz müzik, isterseniz de eğlence niyetine seyredebilirsiniz. Belli bir yaşın üstündekilerin gözlerinin önünden film şeritleri geçirme ihtimali garanti. Rai 1 ya da bir başka kanaldan yakalanabilir. Çok sayıda internet sitesinde de canlı yayın var.
Aryalarla ruh temizliği
Geçen yıl, ‘Sevgilim/Love Songs From Azerbaijan’ albümüyle en iyi albümlerden birine imza atan Oya Ergün, yeni albümü ‘Baroque Lace/Antique Arias’ ile asıl alanı operaya dönüyor, birbirinden önemli bestecilerin aryalarını seslendiriyor. Müziğe eşik atlatmış, hatta zirvelere taşımış aryalardan bir bölümü, Ergün’ün billur sesiyle yeniden hayatın ortasına bırakılıyor. Ruh temizliğine ihtiyacı olanlar uzanıp tutmalı.
Sanremo 69 yaşında
Pop müziğimiz için en az Eurovision kadar önemli Sanremo Müzik Festivali, bu yıl 69’uncu kez düzenlendi. Final bu akşam. Bu vesileyle pek çok şarkımızda emeği bulunan etkinliği hatırlayalım, ondan en çok beslenen Ayten Alpman’ı da analım.
İtalyanların, biz dahil pek çok ülkeyi etkilemiş müzik festivali Sanremo pes etmiyor ve yoluna devam ediyor. Bu sene 69’uncu kere yapılıyor. Geçen salı günü başladı, bu akşam da final var. Yarışan isimler listesinde hem eski tüfekler var hem de genç isimler; aralarında Loredana Bertè, Patty Pravo, Il Volo, Nek ve Paola Turci de yer alıyor. Sunucu ise bir botoks küpü (ya da garabeti) haline gelmiş Claudio Baglioni.
‘Tek Başına’ unutulur mu?
İlk festival 1951 yılında yapıldı, ‘Grazie Dei Fiori’ adlı şarkıyla Nilla Pizzi ipi göğüsledi. Sonraki yıllarda genellikle İtalyan şarkıcı ve gruplar yarıştı ama bunun istisnaları da var. Mary Hopkin (hem de ‘Those Were The Days’le bütün dünyayı salladığı sıralarda) ve Amii Stewart (yarışma şarkısı ‘Working Late Tonight’ onun değil ama ‘Uykusuz Her Gece’ adıyla bizim Ajda Pekkan’ın hesabına hit yazıldı) başta olmak üzere, bazı uluslararası yıldızlar da bu festivalin sahnesinde yarıştılar. Çok daha fazlası ise yarışmacı olarak değil ama konuk olarak sahneye çıktı. Birkaç yıl önceki ekonomik kriz nedeniyle pahalıya patlayan yabancı konuk işi hafifletildi.
Pop müziğimiz için en az Eurovision kadar önemli Sanremo. Emekleme aşamasındayken bu festivalin şarkılarına da sıkı sıkı sarıldı. Sahnelerde İtalyanca şarkılar söylendi, plak kayıtları için Türkçe sözler yazıldı; Nada’dan ‘Ma Che Freddo Fa’ (Kamuran Akkor, ‘Arkadaş Yok’), Nicola Di Bari’den ‘Il Cuore e Uno Zingaro’ (Özdemir Erdoğan, ‘Bahar Gelince’) bu konuda verilebilecek örneklerden.
Ama asıl Sanremo tutkunumuz Ayten Alpman oldu. ‘Tek Başına’ (‘Da Troppo Tempo’, Milva), ‘Yanımda Olsa’ (‘Ciao Cara, Come Stai?’, Iva Zanicchi) ve ‘Birazcık Umut’u (‘Ragazza Del Sud’, Gilda) yaptı. Başta ‘Tek Başına’ olmak üzere üç şarkı da hem Alpman’ın hem de pop müziğimizin hanesine büyük şarkılar olarak yazıldı. Bu akşamki finali isterseniz müzik, isterseniz de eğlence niyetine seyredebilirsiniz. Belli bir yaşın üstündekilerin gözlerinin önünden film şeritleri geçirme ihtimali garanti. Rai 1 ya da bir başka kanaldan yakalanabilir. Çok sayıda internet sitesinde de canlı yayın var.
Aryalarla ruh temizliği
Geçen yıl, ‘Sevgilim/Love Songs From Azerbaijan’ albümüyle en iyi albümlerden birine imza atan Oya Ergün, yeni albümü ‘Baroque Lace/Antique Arias’ ile asıl alanı operaya dönüyor, birbirinden önemli bestecilerin aryalarını seslendiriyor. Müziğe eşik atlatmış, hatta zirvelere taşımış aryalardan bir bölümü, Ergün’ün billur sesiyle yeniden hayatın ortasına bırakılıyor. Ruh temizliğine ihtiyacı olanlar uzanıp tutmalı.