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Naim Dilmener

Naim Dilmener

Rock’a niyet, arabeske kısmet

29 Haziran 2019

Yola ‘indie rock’ yapma gayesiyle çıktılar ama daha ikinci albümden rotayı arabeske çevirdiler. Zakkum, yeni şarkı ‘Müsaade Senin’de de maalesef bunu bozmuyor.

Rock’a niyet, arabeske kısmet
(BEŞ ÜZERİNDEN BİR YILDIZ)
Müsaade Senin, Zakkum feat. Ceylan Köse, DMC 

İngiltere menşeli ‘indie rock’ akımının bizdeki temsilcilerinden biri olma gayesiyle yola çıkmıştı Zakkum. Ankara’nın muhtelif bar ve kulüplerinde, bu akımın öncü ve popüler isimlerinin (Placebo, Pulp, Suede gibi) şarkılarını seslendirdiler, bu özellikleriyle nam saldılar.

İlk albümleri ‘Zehr-i Zakkum’da bu özelliklerinden (ya da niyetlerinden) vazgeçmediler. Yarattıkları atmosfer, peşinde oldukları gruplar seviyesinde değildi ama ilk albümünü çıkaran bir grup olarak yeterince iyi ve farklıydı.

Ne olduysa sonra oldu... Herkes onların sound’larını yetkinleştirip daha iyi bir yere geleceklerini düşünmekteyken, direksiyonu arabeske doğru kırdılar ve hem paranın hem de popülerliğin tuzağına bile/isteye düştüler.

İkinci albümleri için DMC ile anlaşmışlardı. Zakkum’u değiştirdiler. Ya da Zakkum, DMC’de yer edinmek için kendisinden umulmayan şeyler yapmaya başladı. Bir rakı masası gibi kurguladıkları ikinci albümleri ‘13’ bu niyetle çıktı ve her şey tam da umdukları/bekledikleri gibi oldu. Albümden ‘Anason’, memleketin dört bir yanına Zakkum ismini taşıdı, ezberletti.

Müsaade sizin beyler

Ne indie’si, ortada doğru dürüst bir rock bile kalmamıştı ama ne gam; grup halinden memnundu. Hâlâ da öyleler ki arabeskin peşinde tam gaz devam ediyorlar yollarına.

Yeni şarkıları ‘Müsaade Senin’ konservatuvarlarda, müzik eğitimi veren diğer kurumlarda ya da şan hocalarının özel derslerinde, ‘asla civarından geçilmemesi gereken vokal tarzına örnek’ olarak gösterilmesi/dinletilmesi gereken bir kötülükte.

Rock içine gömülen arabesk damarlar genellikle iyi sonuç vermiyor; hem rock’ı bozuyor hem de arabeskin adını kötüye çıkarıyor. Ama Zakkum’daki, bu genel ortalamanın da ötesinde bir kötülük. Şarkının dinlerken katlanılabilen tek tarafı, devreye Ceylan Köse’nin girdiği zamanlar. Köse’nin de vokali arabesk ama eski günlere yaraşır bir biçimde.

Böyle bol ağlamalı/inlemeli şarkılar, bu aralar para yapıyor olabilir ama uzun vadede kimselere bir faydası yok. Dinleyiciye zaten yok. Ama asıl grubun kendisine yok. Böyle şarkılar, Zakkum’un hayırla anılmasına engel.

Rock’a niyet, arabeske kısmet
(BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
Git Gidebilirsen, Bilgen Bengü, Ossi

Gitmek kolay mı?

Ne ‘Cici Kız’ Bilgen’in (Bengü) müziğe olan tutkusu bitti ne de bizim ona duyduğumuz sevgi. Uzun aralar verse de hiçbir zaman temelli olarak bu işi noktalamayı düşünmedi. Uygun şartları bulduğunda, gönlüne uygun şarkıyı yakaladığında tutuyor stüdyonun yolunu. Mehmet Hayri Alkan’ın şarkısı ‘Git Gidebilirsen’, tatlı ve güzel sesli Bengü’ye çok yakışmış. Bunda sanatçı kadar, düzenlemeyi yapmış Baha Boduroğlu’nun da payı büyük. Popu pop yapan isimlerin arasında yer alan Boduroğlu, şarkının üzerinde kurulu olduğu ayrılık hüznünü iyice koyultmuş ve çok daha etkileyici kılmış.

 

 

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