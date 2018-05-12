Radyo ve televizyonda temiz bir şarkı

Zeki Güner’e ait şarkı gayet derli/toplu. Nilgül de o tadına doyulmaz ses rengi ve vokal yeteneğiyle şarkının üstüne katılabilecek her iyi şeyi katmış ve yükseltmiş.



Beş üzerinden üç yıldız

Radyoda Bi’ Şarkı, Nilgül, Pasaj



TMC önde gelen yapım firmalarından biri olmaya doğru giderken tanıdık Nilgül’ü. 2000’lerin ilk yıllarıydı. ‘Ömürsüz Sevdalar’ adlı ilk albümü, ‘Balalayka’ filmi için söylediği aynı isimli parça, şarkılarını kolay kolay başkalarının söylemesine izin vermeyen İlhan İrem’in ‘Konuşamıyorum (Ayrılık Akşamı)’ dahil çok sayıda başka şarkı/albüm yaptı. Ama tam da “İşte TMC’nin yıldızlarından bir başkası” denilecekken, evlendi ve müzik hayatını noktaladı.

Fakat müzik aşkıyla dolup taşan bir solistseniz, her türlü karardan da dönebiliyorsunuz işte. Nilgül de özel yaşamındaki karışıklığı çözdükten sonra, ‘Dualarım Seninle’ şarkısıyla geri dönmüştü birkaç yıl önce. Şimdi de ‘Radyoda Bi’ Şarkı’ ile hatırlatıyor kendisini. Belli ki Nilgül, müziğe devamda kesinlikle kararlı: “Her açıdan çok içime sinen bir şarkıyla dönmek şahane. Bu defa hiç durmayacağım, hiç bırakmayacağım şarkı söylemeyi, nefes almayı,” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu cümledeki şifre ‘nefes almak’. Şarkı söylemeyi böyle görüyor...

Tecrübeli isim Zeki Güner’e ait şarkı gayet derli/toplu. Nilgül de o tadına doyulmaz ses rengi ve vokal yeteneğiyle şarkının üstüne katılabilecek her iyi şeyi katmış ve yükseltmiş.

Şarkının videosu da sade ve temiz, hem de bu piyasada alışık olmadığımız kadar. Beş-on kere değiştirilen kıyafet/kostüm yok, renk ve zenginlik katalım diye hiçbir şey abartılmamış. Nilgül, şarkısını söyleyerek sokakları turluyor. Temiz şarkıya temiz video!

‘House’ müziğin en iyi DJ’leri yarışacak!

House müzikle ilgilenen amatör ya da profesyonellerin müziğini geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla düzenlenen Housekeeper Podcast Contest 2018’e başvurular başladı. 2011’den bu yana üçüncü kez düzenleniyor. Housekeeper Podcast Contest 2018’e katılmak isteyenler, hazırladıkları seti 25 Mayıs 2018 Cuma, saat 23.59’a kadar www.housekeeper.com.tr internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla göndererek yarışmaya katılabilirler. Yarışmacıların house müzik ve türevlerini içeren setleri, jüri üyeleri Can Tanca, Eda Solmaz, Gökçe Özer, İlker Aksungar, İskender Karfakis, Oben Budak, Sezer Uysal, Sinan Arsan, Sine Büyüka ve Ufuk Özgönül tarafından değerlendirilecek. Jüri değerlendirmesinin ardından setlerin 1 Haziran 2018 Cuma günü saat 23.59’a kadarki dinlenme ve beğeni sayısı da eklenerek kazanan yarışmacı belirlenecek. Ayrıca tüm yarışmacılar Türkiye’nin en önemli DJ’leri tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek workshop’lara katılma hakkına sahip olacak.



