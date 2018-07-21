Popa biraz eski, biraz yeni bir kılık

Mahmut Orhan’ın öne çıkan özelliklerinden başta geleni, bizim buraların renk ve seslerini, dans müziğine dahil edişiydi. ‘One’ albümüyle, bu özelliğin o kadar layıkıyla yapılmamış olduğu ve bulunmuş tek bir formülün, her seferinde tekrarlandığı anlaşılıyor.
One
Mahmut Orhan
Sony
Henüz 16 yaşındayken DJ’liğe merak sarmış bir isim Mahmut Orhan. Bu yaştayken Bursa’da başlayan kariyeri, birkaç yıl sonra İstanbul’a uzanıyor, hem de şehrin en seçkin kulüplerine... ‘One’ albümü, Orhan’ın bugüne kadar yaptığı remix’lerden 15’ini bir araya topluyor. Tarkan’dan Ajda Pekkan’a, Yalın’dan Kenan Doğulu’ya, Teoman’dan maNga’ya, Sofi Tukker’dan Mark Eliyahu’ya uzanan göz kamaştırıcı bir listeye sahip bu albüm; kimi yerlerinde remix’in olmazsa olmazı şarkıyı dönüştürmek işini gayet iyi başarmış. Kimi yerlerinde ise oldukça tekdüze... Orhan’ın öne çıkan özelliklerinden başta geleni, bizim buraların renk ve seslerini, dans müziğine dahil edişiydi. Bu albümle, bu özelliğin o kadar layıkıyla yapılmamış olduğu ve bulunmuş tek bir formülün, her seferinde tekrarlandığı anlaşılıyor. Bütün bunlar ‘One’ın yapısıyla ilgili olabilir. Nihayetinde bu, ‘özel bir albüm’ olarak tasarlanmış/çalışılmış değil. Farklı zamanlarda yapılmış bu remix’ler, tek tek ve ayrı ayrı dinlendiklerinde, pistlerin ruhuna hitap etmekteydi büyük ihtimalle. Ama bunları toplayıp tek bir yere sıkıştırınca, açıkları daha fazla göze batar olmuş. İyi bir kariyeri var Orhan’ın; bunu zayıflatmak ya da kaybetmek istemiyorsa, bu tür toplama albümlerden kaçınması gerekir. Albüm yapacaksa eğer işini sıkı tutmalı, planlı programlı bir biçimde, sıfırdan işe girişmeli.
Latin cazında yeni dalga
Melbreeze’in Latin caz rüzgârları savuran albümü ‘Animazonia’ çıkar çıkmaz ilgi gördü yurtdışında. ‘Allaboutvocals’ adlı internet sitesindeki 3 Temmuz tarihli yazıda, sanatçının ses rengi ‘egzotik’ olarak tanımlandı ve işin Türkiye tarafına bir gönderme yapmak için, “Efes kadar dikkat çekici” şeklinde nitelendi. Jazz Monthly ise, “World-music akımının, üretken ve tanımlanması zor bir sanatçısı” diye yazdı. Eleştirmenlerin, özellikle Latin cazı konusunda yetkin eleştirmenlerin, Mellbreeze ve ‘Animazonia’ konusunda heyecana kapılmalarının en büyük sebebi, albümde imzaları bulunan çok kıymetli iki müzisyen (Scott Kinsey ve Jimmy Haslip) olmalı. Ama yalnız bu değil elbette; Melbreeze’in farklı ve yaratıcı olma konusunda yıllardır verdiği mücadele, artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştı. Latin cazını bir de böyle dinleyin; enerjiyle dolacak, yerinizde duramayacaksınız.
Animazonia Melbreeze Blue Canoe Records
Popa biraz eski, biraz yeni bir kılık
Mahmut Orhan’ın öne çıkan özelliklerinden başta geleni, bizim buraların renk ve seslerini, dans müziğine dahil edişiydi. ‘One’ albümüyle, bu özelliğin o kadar layıkıyla yapılmamış olduğu ve bulunmuş tek bir formülün, her seferinde tekrarlandığı anlaşılıyor.
One
Mahmut Orhan
Sony
Henüz 16 yaşındayken DJ’liğe merak sarmış bir isim Mahmut Orhan. Bu yaştayken Bursa’da başlayan kariyeri, birkaç yıl sonra İstanbul’a uzanıyor, hem de şehrin en seçkin kulüplerine... ‘One’ albümü, Orhan’ın bugüne kadar yaptığı remix’lerden 15’ini bir araya topluyor. Tarkan’dan Ajda Pekkan’a, Yalın’dan Kenan Doğulu’ya, Teoman’dan maNga’ya, Sofi Tukker’dan Mark Eliyahu’ya uzanan göz kamaştırıcı bir listeye sahip bu albüm; kimi yerlerinde remix’in olmazsa olmazı şarkıyı dönüştürmek işini gayet iyi başarmış. Kimi yerlerinde ise oldukça tekdüze... Orhan’ın öne çıkan özelliklerinden başta geleni, bizim buraların renk ve seslerini, dans müziğine dahil edişiydi. Bu albümle, bu özelliğin o kadar layıkıyla yapılmamış olduğu ve bulunmuş tek bir formülün, her seferinde tekrarlandığı anlaşılıyor. Bütün bunlar ‘One’ın yapısıyla ilgili olabilir. Nihayetinde bu, ‘özel bir albüm’ olarak tasarlanmış/çalışılmış değil. Farklı zamanlarda yapılmış bu remix’ler, tek tek ve ayrı ayrı dinlendiklerinde, pistlerin ruhuna hitap etmekteydi büyük ihtimalle. Ama bunları toplayıp tek bir yere sıkıştırınca, açıkları daha fazla göze batar olmuş. İyi bir kariyeri var Orhan’ın; bunu zayıflatmak ya da kaybetmek istemiyorsa, bu tür toplama albümlerden kaçınması gerekir. Albüm yapacaksa eğer işini sıkı tutmalı, planlı programlı bir biçimde, sıfırdan işe girişmeli.
Latin cazında yeni dalga
Melbreeze’in Latin caz rüzgârları savuran albümü ‘Animazonia’ çıkar çıkmaz ilgi gördü yurtdışında. ‘Allaboutvocals’ adlı internet sitesindeki 3 Temmuz tarihli yazıda, sanatçının ses rengi ‘egzotik’ olarak tanımlandı ve işin Türkiye tarafına bir gönderme yapmak için, “Efes kadar dikkat çekici” şeklinde nitelendi. Jazz Monthly ise, “World-music akımının, üretken ve tanımlanması zor bir sanatçısı” diye yazdı. Eleştirmenlerin, özellikle Latin cazı konusunda yetkin eleştirmenlerin, Mellbreeze ve ‘Animazonia’ konusunda heyecana kapılmalarının en büyük sebebi, albümde imzaları bulunan çok kıymetli iki müzisyen (Scott Kinsey ve Jimmy Haslip) olmalı. Ama yalnız bu değil elbette; Melbreeze’in farklı ve yaratıcı olma konusunda yıllardır verdiği mücadele, artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştı. Latin cazını bir de böyle dinleyin; enerjiyle dolacak, yerinizde duramayacaksınız.
Animazonia Melbreeze Blue Canoe Records