Ölmeden önce, öldükten sonra

Fatih Erdemci’nin ‘Ben Ölmeden Önce’si zaman içinde kült mertebesine evrilmiş şarkılardandır. 90’ların ikinci yarısında yayımlanan ‘9’da Dokuz’ adlı karma bir albümde yer almış ve sonra da müzisyenin solo albüm(ler) yapabilmesinin önemli bir sebebi olmuştu.
Ben Ölmeden Önce (Beş üzerinden bir yıldız)
Buray-Emrah Karaduman
Karaduman Music
‘Cover’ projesi konuşulan her toplantıda masaya gelen şarkılardandır. Bir biçimde herkesin gönlü bu şarkıya doğru kayar. Düşünüldüğü kadar el atılmamıştır şarkıya çünkü orijinal hali çok iyidir ve bu da yeniden söylemek isteyenleri ürkütür. Güzel şarkıdır; iyi yazılmış, iyi söylenmiştir. Tansel Doğanay tarafından da mükemmele yakın düzenlenmiştir; 90’lar bitmek ve 2000’ler gelmek üzereyken esintisini hissettirmiş rock’ın, o günlerde tepeye kurulmuş popa, hafifçe ama çok cazip bir biçimde dahil edilebildiği bir düzenlemeydi. Şarkıya ismini de veren giriş cümlesinin Mody Blues’un ‘Nights In White Satin’in içinden doğrudan geçisini dahi gölgelemiştir.
Şarkının yeni versiyonu, daha çok Aleyna Tilki’yle yaptığı şarkılarla nam salmış Emrah Karaduman tarafından yapıldı. Bu sefer genç kuşağın popüler isimlerinden Buray var yanında.
Yalan aşklar, kırık düşler
İşin (yani şarkıların) bar/kulüp tarafında duran bir müzisyendir Karaduman. Kurduğu şarkı iskeletleri genellikle hazır ya da hazıra benzer ses ve ritmlerin üzerine ‘arabesk’ döşeyen bir yapıdadır. ‘Loop’ adıyla maruf yapı, adını hak edercesine döner de döner şarkıların altında. Yaratıcı bir şey yoktur bu yapıda, yeni bir şeyse hiç...
Başına hafiften rock bandı bağlanmış bu şarkıyı dans pistlerine taşımak fena bir fikir değildi elbette. Ama tehlikeliydi ve Emrah ile Buray, ellerinden geleni artlarına koymayarak bu güzelim şarkıyı pistlerin orta yerine gömmüş. Ne düzenlemede dikkat çekici bir taraf var ne de vokallerde. Tam aksine şarkının altyapısı sıkıcı ötesi. Vokalse Buray’ın her zamanki arabesk vokali. Devir her şeye ama her şeye arabesk bulaştırma dönemi. Ve bu uğurda her şeyi ama her şeyi kullanma ve atma dönemi. Devir ‘para peşin, kırmızı meşin’ dönemi. Tamam da biraz nefes al(dır)sak?
Gitmeyelim buralardan (Beş üzerinden üç yıldız)
Uzak Yollar
Merve Çaloğlu
Merve Çaloğlu Müzik
Önce ‘Gitmeyelim Buralardan’ adlı şarkıyı yayımladı Merve Çaloğlu, ardından da ‘Uzak Yollar’ albümünü... Kendi yapım firmasını kurmuş sanatçı, hem kendisi hem de başkaları için prodüksiyon işlerine girişecek. Bu albüm ilk olarak 2014 yılında çıktı. Kayıtları elden geçirildi ve yeni firmanın ilk albümü olarak yeniden basıldı. ‘Uzak Yollar’ın tamamı sanatçının kendi bestelerinden oluşuyor, hepsi de derli toplu pop. Albümdeki remix (‘Uzak Yollar’) ve akustik versiyon da (‘Bu Saatten Sonra’) ikramiye niyetine gayet çekici. Çaloğlu ve benzeri isimlerin, artık çivisi çık(arıl)mış standart popun uzağında durma kararlılıkları müzik için de, dinleyici için de önemli bir iş.
Ölmeden önce, öldükten sonra
Fatih Erdemci’nin ‘Ben Ölmeden Önce’si zaman içinde kült mertebesine evrilmiş şarkılardandır. 90’ların ikinci yarısında yayımlanan ‘9’da Dokuz’ adlı karma bir albümde yer almış ve sonra da müzisyenin solo albüm(ler) yapabilmesinin önemli bir sebebi olmuştu.
Ben Ölmeden Önce (Beş üzerinden bir yıldız)
Buray-Emrah Karaduman
Karaduman Music
‘Cover’ projesi konuşulan her toplantıda masaya gelen şarkılardandır. Bir biçimde herkesin gönlü bu şarkıya doğru kayar. Düşünüldüğü kadar el atılmamıştır şarkıya çünkü orijinal hali çok iyidir ve bu da yeniden söylemek isteyenleri ürkütür. Güzel şarkıdır; iyi yazılmış, iyi söylenmiştir. Tansel Doğanay tarafından da mükemmele yakın düzenlenmiştir; 90’lar bitmek ve 2000’ler gelmek üzereyken esintisini hissettirmiş rock’ın, o günlerde tepeye kurulmuş popa, hafifçe ama çok cazip bir biçimde dahil edilebildiği bir düzenlemeydi. Şarkıya ismini de veren giriş cümlesinin Mody Blues’un ‘Nights In White Satin’in içinden doğrudan geçisini dahi gölgelemiştir.
Şarkının yeni versiyonu, daha çok Aleyna Tilki’yle yaptığı şarkılarla nam salmış Emrah Karaduman tarafından yapıldı. Bu sefer genç kuşağın popüler isimlerinden Buray var yanında.
Yalan aşklar, kırık düşler
İşin (yani şarkıların) bar/kulüp tarafında duran bir müzisyendir Karaduman. Kurduğu şarkı iskeletleri genellikle hazır ya da hazıra benzer ses ve ritmlerin üzerine ‘arabesk’ döşeyen bir yapıdadır. ‘Loop’ adıyla maruf yapı, adını hak edercesine döner de döner şarkıların altında. Yaratıcı bir şey yoktur bu yapıda, yeni bir şeyse hiç...
Başına hafiften rock bandı bağlanmış bu şarkıyı dans pistlerine taşımak fena bir fikir değildi elbette. Ama tehlikeliydi ve Emrah ile Buray, ellerinden geleni artlarına koymayarak bu güzelim şarkıyı pistlerin orta yerine gömmüş. Ne düzenlemede dikkat çekici bir taraf var ne de vokallerde. Tam aksine şarkının altyapısı sıkıcı ötesi. Vokalse Buray’ın her zamanki arabesk vokali. Devir her şeye ama her şeye arabesk bulaştırma dönemi. Ve bu uğurda her şeyi ama her şeyi kullanma ve atma dönemi. Devir ‘para peşin, kırmızı meşin’ dönemi. Tamam da biraz nefes al(dır)sak?
Gitmeyelim buralardan (Beş üzerinden üç yıldız)
Uzak Yollar
Merve Çaloğlu
Merve Çaloğlu Müzik
Önce ‘Gitmeyelim Buralardan’ adlı şarkıyı yayımladı Merve Çaloğlu, ardından da ‘Uzak Yollar’ albümünü... Kendi yapım firmasını kurmuş sanatçı, hem kendisi hem de başkaları için prodüksiyon işlerine girişecek. Bu albüm ilk olarak 2014 yılında çıktı. Kayıtları elden geçirildi ve yeni firmanın ilk albümü olarak yeniden basıldı. ‘Uzak Yollar’ın tamamı sanatçının kendi bestelerinden oluşuyor, hepsi de derli toplu pop. Albümdeki remix (‘Uzak Yollar’) ve akustik versiyon da (‘Bu Saatten Sonra’) ikramiye niyetine gayet çekici. Çaloğlu ve benzeri isimlerin, artık çivisi çık(arıl)mış standart popun uzağında durma kararlılıkları müzik için de, dinleyici için de önemli bir iş.