Ofsayt değil gol

Barış Demirel, grubundan ayrı yaptığı yeni şarkısı ‘Ofsayt’la ağları havalandırmayı başarıyor.
(BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Ofsayt
Barış Demirel/Kamufle/Da Poet
Kara Plak
Trompete olan düşkünlüğü/bağlılığıyla nam salmış müzisyenlerden Barış Demirel, grubu Barıştık Mı’dan ayrı olarak yaptığı yeni şarkıda, enstrümanını rap kıyılarında gezdiriyor. Rap dünyasının en namlı, en iyi isimlerinden Kamufle ve Da Poet ile yapılmış ‘Ofsayt’, çok çok iyi ve farklı bir şarkı. Fark yalnızca trompet vesilesiyle değil; omuz omuza vermiş üç ismin, birbirlerini desteklemeleri ve şarkıyı merkeze alıp bütün yaptıklarıyla onu güçlendirme çabaları. Tam bir takım işi. Ve gol olmuş, doksandan gol.
Kadın müzisyenlerin dilinden
Müzikle Yaşayan Kadınlar
Deniz Koloğlu
Kara Plak
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Radyo dünyasının en iyi isimlerinden Deniz Koloğlu, 23 kadın müzisyenle yaptığı söyleşileri ‘Müzikle Yaşayan Kadınlar’ kitabında bir araya getirdi. Farklı zamanlara yayılmış, kısmen orada kısmen burada yayımlanmış söyleşiler değil bunlar. Tamamı, bir plan program dahilinde ve kitaplaştırılmak üzere yapılmış. Bu sebeple de kitap güçlü bir ‘omurga’ya sahip. Söyleşilerin tamamı, kadın müzisyenlerin farklılığı ve bu farklılığın yaptıkları müziği nasıl değiştirdiği üzerine odaklanmış. Ayşe Tütüncü’den Ruşen Alkar’a, Ceyl’an Ertem’den Selen Gülün’e kadar tam 23 müziksiz yapamayan kadın, cinsiyetçilik gibi büyük bir belanın peşlerini bırakmamasına rağmen, nasıl direndiklerini, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini anlatmışlar Koloğlu’na. Canla başla çalışılarak yapılmış söyleşiler, büyük bir hassasiyetle de yazıya dökülmüş. Eşsiz bir kitap bu. Hem günümüz üzerine çok şey söylüyor hem de ileride bugünleri yazacaklara sağlam bir kaynak sunuyor.
Saatsiz zamanlar
Saatimi Söktüler
Yaşar Kurt
Garaj
(BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
Zamanında, antimilitarist tavrı ve bu tavrın yansıdığı şarkılarıyla çok sevilmiş sayılmış Yaşar Kurt, eleştirel dizelerin asgaride tutulduğu ya da ‘saat’in içine gömüldüğü için kolaylıkla kendini gösteremediği bir şarkıyla geri döndü. Piyanonun (Cengiz Özdemir mükemmelen çalıyor) başköşeye kurulduğu şarkı, günümüzün hâkim şarkı yapısının elbette ki fersah fersah uzağında. Nihayetinde Yaşar Kurt bu... Ama Kurt sert ve keskin dizeleriyle nam salmıştı, her biri şiddetli bir tokattan daha şiddetli olan dizeleriyle. ‘Saatimi Söktüler’in sakinliği, Kurt hayranlarının beklentilerini tam karşılayamayacak gibi görünüyor. Ama dinleyeni, kendi içine bakmak konusunda cesaretlendirebilir de.
Ofsayt değil gol
Barış Demirel, grubundan ayrı yaptığı yeni şarkısı ‘Ofsayt’la ağları havalandırmayı başarıyor.
(BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Ofsayt
Barış Demirel/Kamufle/Da Poet
Kara Plak
Trompete olan düşkünlüğü/bağlılığıyla nam salmış müzisyenlerden Barış Demirel, grubu Barıştık Mı’dan ayrı olarak yaptığı yeni şarkıda, enstrümanını rap kıyılarında gezdiriyor. Rap dünyasının en namlı, en iyi isimlerinden Kamufle ve Da Poet ile yapılmış ‘Ofsayt’, çok çok iyi ve farklı bir şarkı. Fark yalnızca trompet vesilesiyle değil; omuz omuza vermiş üç ismin, birbirlerini desteklemeleri ve şarkıyı merkeze alıp bütün yaptıklarıyla onu güçlendirme çabaları. Tam bir takım işi. Ve gol olmuş, doksandan gol.
Kadın müzisyenlerin dilinden
Müzikle Yaşayan Kadınlar
Deniz Koloğlu
Kara Plak
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Radyo dünyasının en iyi isimlerinden Deniz Koloğlu, 23 kadın müzisyenle yaptığı söyleşileri ‘Müzikle Yaşayan Kadınlar’ kitabında bir araya getirdi. Farklı zamanlara yayılmış, kısmen orada kısmen burada yayımlanmış söyleşiler değil bunlar. Tamamı, bir plan program dahilinde ve kitaplaştırılmak üzere yapılmış. Bu sebeple de kitap güçlü bir ‘omurga’ya sahip. Söyleşilerin tamamı, kadın müzisyenlerin farklılığı ve bu farklılığın yaptıkları müziği nasıl değiştirdiği üzerine odaklanmış. Ayşe Tütüncü’den Ruşen Alkar’a, Ceyl’an Ertem’den Selen Gülün’e kadar tam 23 müziksiz yapamayan kadın, cinsiyetçilik gibi büyük bir belanın peşlerini bırakmamasına rağmen, nasıl direndiklerini, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini anlatmışlar Koloğlu’na. Canla başla çalışılarak yapılmış söyleşiler, büyük bir hassasiyetle de yazıya dökülmüş. Eşsiz bir kitap bu. Hem günümüz üzerine çok şey söylüyor hem de ileride bugünleri yazacaklara sağlam bir kaynak sunuyor.
Saatsiz zamanlar
Saatimi Söktüler
Yaşar Kurt
Garaj
(BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
Zamanında, antimilitarist tavrı ve bu tavrın yansıdığı şarkılarıyla çok sevilmiş sayılmış Yaşar Kurt, eleştirel dizelerin asgaride tutulduğu ya da ‘saat’in içine gömüldüğü için kolaylıkla kendini gösteremediği bir şarkıyla geri döndü. Piyanonun (Cengiz Özdemir mükemmelen çalıyor) başköşeye kurulduğu şarkı, günümüzün hâkim şarkı yapısının elbette ki fersah fersah uzağında. Nihayetinde Yaşar Kurt bu... Ama Kurt sert ve keskin dizeleriyle nam salmıştı, her biri şiddetli bir tokattan daha şiddetli olan dizeleriyle. ‘Saatimi Söktüler’in sakinliği, Kurt hayranlarının beklentilerini tam karşılayamayacak gibi görünüyor. Ama dinleyeni, kendi içine bakmak konusunda cesaretlendirebilir de.