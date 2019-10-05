Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Naim DİLMENER >Ofsayt değil gol
"Naim Dilmener" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Naim Dilmener" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Naim Dilmener

Naim Dilmener

Ofsayt değil gol

5 Ekim 2019

Barış Demirel, grubundan ayrı yaptığı yeni şarkısı ‘Ofsayt’la ağları havalandırmayı başarıyor.

Ofsayt değil gol
(BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Ofsayt
Barış Demirel/Kamufle/Da Poet
Kara Plak

Trompete olan düşkünlüğü/bağlılığıyla nam salmış müzisyenlerden Barış Demirel, grubu Barıştık Mı’dan ayrı olarak yaptığı yeni şarkıda, enstrümanını rap kıyılarında gezdiriyor. Rap dünyasının en namlı, en iyi isimlerinden Kamufle ve Da Poet ile yapılmış ‘Ofsayt’, çok çok iyi ve farklı bir şarkı. Fark yalnızca trompet vesilesiyle değil; omuz omuza vermiş üç ismin, birbirlerini desteklemeleri ve şarkıyı merkeze alıp bütün yaptıklarıyla onu güçlendirme çabaları. Tam bir takım işi. Ve gol olmuş, doksandan gol.

Ofsayt değil gol

Kadın müzisyenlerin dilinden

Müzikle Yaşayan Kadınlar
Deniz Koloğlu
Kara Plak

(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Ofsayt değil gol
Radyo dünyasının en iyi isimlerinden Deniz Koloğlu, 23 kadın müzisyenle yaptığı söyleşileri ‘Müzikle Yaşayan Kadınlar’ kitabında bir araya getirdi. Farklı zamanlara yayılmış, kısmen orada kısmen burada yayımlanmış söyleşiler değil bunlar. Tamamı, bir plan program dahilinde ve kitaplaştırılmak üzere yapılmış. Bu sebeple de kitap güçlü bir ‘omurga’ya sahip. Söyleşilerin tamamı, kadın müzisyenlerin farklılığı ve bu farklılığın yaptıkları müziği nasıl değiştirdiği üzerine odaklanmış. Ayşe Tütüncü’den Ruşen Alkar’a, Ceyl’an Ertem’den Selen Gülün’e kadar tam 23 müziksiz yapamayan kadın, cinsiyetçilik gibi büyük bir belanın peşlerini bırakmamasına rağmen, nasıl direndiklerini, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini anlatmışlar Koloğlu’na. Canla başla çalışılarak yapılmış söyleşiler, büyük bir hassasiyetle de yazıya dökülmüş. Eşsiz bir kitap bu. Hem günümüz üzerine çok şey söylüyor hem de ileride bugünleri yazacaklara sağlam bir kaynak sunuyor.

Saatsiz zamanlar

Saatimi Söktüler
Yaşar Kurt
Garaj

(BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ)
Ofsayt değil gol
Zamanında, antimilitarist tavrı ve bu tavrın yansıdığı şarkılarıyla çok sevilmiş sayılmış Yaşar Kurt, eleştirel dizelerin asgaride tutulduğu ya da ‘saat’in içine gömüldüğü için kolaylıkla kendini gösteremediği bir şarkıyla geri döndü. Piyanonun (Cengiz Özdemir mükemmelen çalıyor) başköşeye kurulduğu şarkı, günümüzün hâkim şarkı yapısının elbette ki fersah fersah uzağında. Nihayetinde Yaşar Kurt bu... Ama Kurt sert ve keskin dizeleriyle nam salmıştı, her biri şiddetli bir tokattan daha şiddetli olan dizeleriyle. ‘Saatimi Söktüler’in sakinliği, Kurt hayranlarının beklentilerini tam karşılayamayacak gibi görünüyor. Ama dinleyeni, kendi içine bakmak konusunda cesaretlendirebilir de.

 

 

 

X
Naim DİLMENER Naim DİLMENER Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sevdiğini kıskandırmak için beni kullanmıSGüzin AblaSevdiğini kıskandırmak için beni kullanmıS05.10.2019
İstihbarat ‘millet ittifakı’nı yıkmak için devredeymişAhmet HAKANİstihbarat ‘millet ittifakı’nı yıkmak için devredeymiş05.10.2019
Yanal eskisi gibi cesur ve formda değilİlker YASİNYanal eskisi gibi cesur ve formda değil!05.10.2019
Ufuk Akyol: 1 - Emre Belözoğlu: 0Uğur MELEKEUfuk Akyol: 1 - Emre Belözoğlu: 005.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.