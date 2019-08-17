Ne ona ne de popa bir katkıda bulunabilir

Hadise’nin yeni şarkısı ‘Geliyorum Yanına’, sözleri anlamayacak olanlara o kadar da batmayabilir. Tam bir yaz şarkısı. Ama yaz bitecek, herkes ülkesine dönecek. Bizse, Hadise ve kopuş ile kopartışlarıyla baş başa kalacağız ne yazık ki...
Kop, kop, kop, kop sabahlara kadar / Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar / Yakarım geceleri söndürürüm de / Ayıpsın, bir üflememe bakar” diyor Hadise, son şarkısı ‘Geliyorum Yanına’da. Kopsun/koparsın, yaksın/yakılsın, sönsün/söndürülsün, üflesin/üflensin kendi bileceği bir şey ama baştan sona slogan, hem de çok basit ve çok ergen işi sloganla bezeli bu şarkı, ne ona ne de popa herhangi bir katkıda bulunabilir.
Şarkı, sloganların yeni bilirkişisi Gülşen’e ait. Gayet tüccarca ve hangi cebi, ne kadar dolduracağı ince ince hesaplanarak kurulmuş. Şarkının tek makul yanı Ozan Çolakoğlu’nun biçtiği kılık. Tam bir yaz şarkısı olsun istemiş ve öyle yapmış. Bu şarkı kimilerine ilginç gelebilir de; mesela Türkçe bilmeyen turistlere. Şarkı, sözlerini anlamayacak olanlara o kadar da batmayabilir. Hatta “Kop, kop”ları kolay ezberleyecekleri için, eşlik ede ede dans edebilirler de. Sonra yaz bitecek, herkes ülkesine dönecek. Bizse, Hadise ve kopuş ile kopartışlarıyla baş başa kalacağız (ne yazık ki).
Zeynep tatilde
Zeynep Casalini’nin yeni şarkısı ‘Bu Yaz’; içinde olduğumuz mevsimi, bu mevsimden beklentilerimizi, güneşin, denizin yükselttiği ve hatta, “Belli mi olur, bakarsın olur da...” diyerek bizi umutlardan umut beğenmez noktasına getirdiği ruh durumlarını anlatıyor; tatlı tatlı anlatıyor hem de. Düzenlemesi dahil Barış Orhun’a ait şarkı, bugüne kadar her türde şarkı söylemiş ve her türde de büyük başarı kazanmış Casalini tarafından mükemmel bir biçimde seslendirilmiş. Volkan Öktem, Eylem Pelit, Mehmet Esemen, Ender Akay gibi isimlerin katkısı da olağanüstü. Ömer Özyılmazel tarafından Bodrum’da çekilen klip, yazla ilgili her türden (s)imgenin bir resmi geçidi gibi görünüyor ilk elde ama birkaç defa seyredildiğinde hem ritm ve akış hem de kurgu olarak şarkıyı güçlendirmeye, sözü edilen ruh hallerinin altını doldurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Birbirleriyle çok iyi anlaşan bir ekibin, işin hiçbir safhasını oluruna bırakmadığı için mutlu sona ulaştığı bir şarkı bu.
Ne ona ne de popa bir katkıda bulunabilir
Hadise’nin yeni şarkısı ‘Geliyorum Yanına’, sözleri anlamayacak olanlara o kadar da batmayabilir. Tam bir yaz şarkısı. Ama yaz bitecek, herkes ülkesine dönecek. Bizse, Hadise ve kopuş ile kopartışlarıyla baş başa kalacağız ne yazık ki...
Kop, kop, kop, kop sabahlara kadar / Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar / Yakarım geceleri söndürürüm de / Ayıpsın, bir üflememe bakar” diyor Hadise, son şarkısı ‘Geliyorum Yanına’da. Kopsun/koparsın, yaksın/yakılsın, sönsün/söndürülsün, üflesin/üflensin kendi bileceği bir şey ama baştan sona slogan, hem de çok basit ve çok ergen işi sloganla bezeli bu şarkı, ne ona ne de popa herhangi bir katkıda bulunabilir.
Şarkı, sloganların yeni bilirkişisi Gülşen’e ait. Gayet tüccarca ve hangi cebi, ne kadar dolduracağı ince ince hesaplanarak kurulmuş. Şarkının tek makul yanı Ozan Çolakoğlu’nun biçtiği kılık. Tam bir yaz şarkısı olsun istemiş ve öyle yapmış. Bu şarkı kimilerine ilginç gelebilir de; mesela Türkçe bilmeyen turistlere. Şarkı, sözlerini anlamayacak olanlara o kadar da batmayabilir. Hatta “Kop, kop”ları kolay ezberleyecekleri için, eşlik ede ede dans edebilirler de. Sonra yaz bitecek, herkes ülkesine dönecek. Bizse, Hadise ve kopuş ile kopartışlarıyla baş başa kalacağız (ne yazık ki).
Zeynep tatilde
Zeynep Casalini’nin yeni şarkısı ‘Bu Yaz’; içinde olduğumuz mevsimi, bu mevsimden beklentilerimizi, güneşin, denizin yükselttiği ve hatta, “Belli mi olur, bakarsın olur da...” diyerek bizi umutlardan umut beğenmez noktasına getirdiği ruh durumlarını anlatıyor; tatlı tatlı anlatıyor hem de. Düzenlemesi dahil Barış Orhun’a ait şarkı, bugüne kadar her türde şarkı söylemiş ve her türde de büyük başarı kazanmış Casalini tarafından mükemmel bir biçimde seslendirilmiş. Volkan Öktem, Eylem Pelit, Mehmet Esemen, Ender Akay gibi isimlerin katkısı da olağanüstü. Ömer Özyılmazel tarafından Bodrum’da çekilen klip, yazla ilgili her türden (s)imgenin bir resmi geçidi gibi görünüyor ilk elde ama birkaç defa seyredildiğinde hem ritm ve akış hem de kurgu olarak şarkıyı güçlendirmeye, sözü edilen ruh hallerinin altını doldurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Birbirleriyle çok iyi anlaşan bir ekibin, işin hiçbir safhasını oluruna bırakmadığı için mutlu sona ulaştığı bir şarkı bu.