Müziğin elle tutulur hali

Müziğin geleceği şüphesiz dijitalde. Ancak sevdiği şarkıları elinde tutmak isteyenlerin sayısı da günümüzde hiç az değil. Kutu kutu özel baskılar çıkıyor. bu hafta onlardan ikisini ele alalım...
Hemen hemen her şeyde olduğu gibi müzikte de dijital tepeye tırmanıyor. Ama müzik endüstrisinin, müziği elle tutulur bir mecra üzerinde dinlemeye alışmışları kolay kolay bırakmaya da niyeti yok. Hedefleri kabaca 30-35 yaş üstü olanlar... Bunların içinde de özellikle koleksiyon saplantısıyla dönüp duranlar. Bunlar için yapılan kutuların, özel baskıların haddi hesabı yok. Yeni albümler için kutu kutu özel nüshalar, eski albümlerin şarkı sayısı birkaç katına çıkarılmış özel baskıları, almış başını gidiyor.
Bir de tabii kendi modalarını (yeniden ve yeniden) yaratmayı da ihmal etmiyorlar. LongPlay’de bunu başardılar. Dört bir yanımızı plak ve bu plakları dinleyebileceğimiz aletler (yani pikap) doldurdu. Henüz böyle bir safhaya gelmemiş olmakla birlikte, kasette de böyle bir eğilim var gibi. Bu yeni retro hareketin en güzel tarafı, piyasadan tamamıyla çekilmiş olan ve kaset koleksiyonuna sahip olanları zorda bırakan kasetçalar yokluğuna da çare oluşu. Pikap kadar olmasa da renk renk, çeşit çeşit kasetçalar doldurdu müzik ve teknoloji mağazalarını. Özel baskılar ve kutular konusundaki en iyi örnekler, plak firmalarına milyarlar kazandırmış The Cure ve Madonna. Her ikisi de kazandırmaya devam ediyor hâlâ.
Bu canlı kayıtlar ilaç gibi...
The Cure, diskografisinin büyük bir kısmını epey önce yayımlamıştı zaten. Bu seriden ‘Wish’ albümü de çıkmak üzere. Yakın bir zamanda ’40 Live…’ kutusunun ekim ayı içinde çıkacağı duyuruldu ve önsiparişlere açıldı. Muhtelif baskıları olacak bu canlı kayıtların. İki DVD ve dört CD (ya da iki blu-ray ve dört CD) gibi dev (ve ağır) kutular da var, yalnızca işin görsel tarafını tercih edecekler için iki DVD’den (ya da iki blu-ray’den) oluşan makul fiyatlı halleri de... The Cure hayattır, Robert Smith’se bu hayata can verenin bizzat kendisi. Onları sahnede seyretmiş herkes, bu canlı kayıtların ilaç gibi olacağını kolaylıkla tahmin edebilir.
Poster ve dövme ikramiyeli kutu
Popun kraliçesi koleksiyoncuların en takık oldukları isimlerden biri. Son albümü ‘Madame X’ fazladan birkaç formatta basıldı. İki diskli olanı da vardı, Japonya baskısı fazladan şarkılı olanı da... Ama en gösterişli hali, ‘Ltd. Deluxe Box’ şeklinde adlandırılmış olanıydı. Bu kutuda albüm, hem CD hem de kaset halinde mevcut. Kaset albümün standart hali. CD ise iki disklik özel bir baskı. Bizde adı çoktan ‘eski’ye çıkmış bir 45’lik, poster ve birkaç geçici dövme de kutunun diğer ikramiyeleri.
Not: The Cure ve Madonna için yıldızlar, albümlerden çok kutular için çoğaltılmış/parlatılmıştır.
Müziğin elle tutulur hali
Müziğin geleceği şüphesiz dijitalde. Ancak sevdiği şarkıları elinde tutmak isteyenlerin sayısı da günümüzde hiç az değil. Kutu kutu özel baskılar çıkıyor. bu hafta onlardan ikisini ele alalım...
Hemen hemen her şeyde olduğu gibi müzikte de dijital tepeye tırmanıyor. Ama müzik endüstrisinin, müziği elle tutulur bir mecra üzerinde dinlemeye alışmışları kolay kolay bırakmaya da niyeti yok. Hedefleri kabaca 30-35 yaş üstü olanlar... Bunların içinde de özellikle koleksiyon saplantısıyla dönüp duranlar. Bunlar için yapılan kutuların, özel baskıların haddi hesabı yok. Yeni albümler için kutu kutu özel nüshalar, eski albümlerin şarkı sayısı birkaç katına çıkarılmış özel baskıları, almış başını gidiyor.
Bir de tabii kendi modalarını (yeniden ve yeniden) yaratmayı da ihmal etmiyorlar. LongPlay’de bunu başardılar. Dört bir yanımızı plak ve bu plakları dinleyebileceğimiz aletler (yani pikap) doldurdu. Henüz böyle bir safhaya gelmemiş olmakla birlikte, kasette de böyle bir eğilim var gibi. Bu yeni retro hareketin en güzel tarafı, piyasadan tamamıyla çekilmiş olan ve kaset koleksiyonuna sahip olanları zorda bırakan kasetçalar yokluğuna da çare oluşu. Pikap kadar olmasa da renk renk, çeşit çeşit kasetçalar doldurdu müzik ve teknoloji mağazalarını. Özel baskılar ve kutular konusundaki en iyi örnekler, plak firmalarına milyarlar kazandırmış The Cure ve Madonna. Her ikisi de kazandırmaya devam ediyor hâlâ.
Bu canlı kayıtlar ilaç gibi...
The Cure, diskografisinin büyük bir kısmını epey önce yayımlamıştı zaten. Bu seriden ‘Wish’ albümü de çıkmak üzere. Yakın bir zamanda ’40 Live…’ kutusunun ekim ayı içinde çıkacağı duyuruldu ve önsiparişlere açıldı. Muhtelif baskıları olacak bu canlı kayıtların. İki DVD ve dört CD (ya da iki blu-ray ve dört CD) gibi dev (ve ağır) kutular da var, yalnızca işin görsel tarafını tercih edecekler için iki DVD’den (ya da iki blu-ray’den) oluşan makul fiyatlı halleri de... The Cure hayattır, Robert Smith’se bu hayata can verenin bizzat kendisi. Onları sahnede seyretmiş herkes, bu canlı kayıtların ilaç gibi olacağını kolaylıkla tahmin edebilir.
Poster ve dövme ikramiyeli kutu
Popun kraliçesi koleksiyoncuların en takık oldukları isimlerden biri. Son albümü ‘Madame X’ fazladan birkaç formatta basıldı. İki diskli olanı da vardı, Japonya baskısı fazladan şarkılı olanı da... Ama en gösterişli hali, ‘Ltd. Deluxe Box’ şeklinde adlandırılmış olanıydı. Bu kutuda albüm, hem CD hem de kaset halinde mevcut. Kaset albümün standart hali. CD ise iki disklik özel bir baskı. Bizde adı çoktan ‘eski’ye çıkmış bir 45’lik, poster ve birkaç geçici dövme de kutunun diğer ikramiyeleri.
Not: The Cure ve Madonna için yıldızlar, albümlerden çok kutular için çoğaltılmış/parlatılmıştır.